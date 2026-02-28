Dos obras inéditas de Banksy vuelven al mercado tras 20 años

"Bomb Hugger" - Banksy

Dos carteles originales contra la guerra de Irak pintados por Banksy fueron vendidos este jueves 26 de febrero por £2.300 cada uno, incluyendo la prima de la subasta, en Eastbourne Auctions, Reino Unido.

Estas obras, consideradas poco habituales, fueron creadas en 2003 y distribuidas durante la histórica marcha contra la guerra de Irak en Londres.

Las piezas que fueron subastadas, tituladas “Bomb Hugger” y “Yellow Chopper”, muestran imágenes emblemáticas contra la guerra. Uno representa a una niña abrazando una bomba, con la palabra “No” en rojo en la parte inferior.

El otro ilustra tres helicópteros; uno lleva un lazo amarillo y sobre el cartel aparece la frase “Wrong War”. Ambos están pintados con aerosol sobre cartón y destacan por su manufactura manual y su potente mensaje.

"Yellow Chopper" - Banksy

Origen de los carteles en la protesta contra la guerra de Irak

Según BBC News, los carteles se obtuvieron durante una marcha multitudinaria contra la guerra de Irak realizada en Londres el 15 de febrero de 2003. Se estima que entre uno y dos millones de personas participaron en la manifestación.

Durante el evento, los carteles fueron repartidos entre los asistentes, lo que incrementa su valor simbólico al haber formado parte de una de las mayores protestas públicas contra la intervención en Irak.

No se conoce la cantidad precisa de carteles que Banksy creó para aquella protesta, lo que incrementa su rareza en el mercado internacional. Jeannette May, valoradora principal de Eastbourne Auctions, destacó que “no se sabe cuántos de estos ejemplares sobrevivieron a la marcha”.

Numerosos carteles fueron destruidos o retirados por la policía durante la manifestación. En 2023, ejemplares similares atribuidos a Banksy se vendieron en subastas por más de £24.000, reflejando el interés creciente en sus obras tempranas.

Las obras callejeras de Banksy son muy populares entre la gente

Durante la subasta, la casa Eastbourne Auctions estimó que cada pieza podría alcanzar entre 2.000 y 3.000 libras (entre 2.340 y 3.510 euros), según datos recientes publicados por medios británicos.

En eventos anteriores, otras obras de Banksy relacionadas con protestas contra la guerra de Irak se vendieron por cifras aún mayores, como ocurrió con un ejemplar de “Bomb Hugger” vendido por 8.000 libras y otro de “Happy Choppers” que alcanzó las 9.200 libras en 2023.

Declaraciones de la casa de subastas y autenticación

May resaltó, en declaraciones recogidas por BBC News, que estas piezas corresponden a “la época en que Banksy era realmente nuevo y no era tan conocido como hoy”. Además, describió el ambiente “altamente cargado” del momento en el que el artista empezaba a ganar reconocimiento.

La autenticidad de los carteles presenta matices. La entidad de autenticación Pest Office explicó que no valida obras provenientes de la calle ni aquellas no creadas para su venta. Esta política ha abierto debates sobre el valor y la legitimidad de este tipo de piezas.

Banksy ha llegado a exposiciones y muestras de renombre, no se limita a las calles.

Banksy y su relevancia en el arte contemporáneo

Banksy inició su trayectoria como artista urbano en Bristol en los 90, llegando a consolidarse como referente internacional del arte político y la intervención pública. Entre sus obras más conocidas figuran “Kissing Coppers” en Brighton y “Love is in the Bin”, que fue parcialmente destruida tras venderse por £1 millón en 2018.

La nueva subasta de Eastbourne Auctions evidencia el impacto de Banksy en el arte contemporáneo británico y la creciente valoración de sus creaciones iniciales. BBC News destaca que estos carteles, al igual que otras obras tempranas, ya despiertan gran interés entre coleccionistas especializados.

El verdadero número de carteles que sobrevivieron a la marcha permanece desconocido, y muchas piezas se perdieron en el clima tenso de ese momento. Quienes logren adquirir estas obras accederán a un testimonio raro del activismo artístico de principios de siglo.