Médicos iraníes aseguraron que los agentes del régimen los intimidaron y obstruyeron la atención a civiles durante la represión

Protestas en Irán (AP)

Mientras manifestantes antigubernamentales heridos ingresaban en masa a un hospital iraní durante la represión del mes pasado, un joven médico acudió rápidamente a urgencias para atender a un hombre de unos 40 años que había recibido un disparo en la cabeza a quemarropa.

Cuando el médico y otros intentaron reanimar al hombre, un grupo de agentes de seguridad armados y vestidos de civil les bloquearon el paso, haciendo retroceder a algunos con sus rifles, según declaró el médico a The Associated Press.

“Lo rodearon y no nos permitieron avanzar más”, declaró el médico en la ciudad norteña de Rasht.

Minutos después, el hombre estaba muerto. Los agentes metieron su cuerpo en una bolsa negra para cadáveres. Posteriormente, lo apilaron junto con otros cuerpos en la parte trasera de una camioneta y se marcharon.

Este no fue un incidente aislado.

En pocos días a principios de enero, agentes vestidos de civil invadieron hospitales de varias ciudades donde atendían a los miles de heridos por las fuerzas de seguridad iraníes, que dispararon contra la multitud para reprimir las protestas masivas contra la República Islámica, fundada hace 47 años. Estos agentes vigilaron y, en ocasiones, obstruyeron la atención a los manifestantes, intimidaron al personal, detuvieron a manifestantes y se llevaron a los muertos en bolsas para cadáveres. Decenas de médicos fueron arrestados.

Este artículo se basa en entrevistas de AP con tres médicos en Irán y seis profesionales médicos iraníes residentes en el extranjero que mantienen contacto con colegas sobre el terreno; informes de grupos de derechos humanos; y la verificación por parte de AP de más de una docena de videos publicados en redes sociales. Todos los médicos en Irán hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Una radiografía de una persona con varias heridas de bala (AP)

AP colaboró ​​con Mnemonic, una organización con sede en Berlín, para identificar videos, publicaciones y otro material en línea relacionado con la violencia en hospitales.

Los médicos en Irán y en el extranjero afirmaron que el nivel de brutalidad y militarización de los centros de salud no tenía precedentes en un país que durante décadas ha experimentado represión contra la disidencia y vigilancia de las instituciones públicas.

El Centro de Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, ha documentado múltiples relatos desde el interior de hospitales sobre agentes de seguridad que impiden la atención médica, retiran a pacientes de los respiradores, acosan a los médicos y detienen a manifestantes.

El régimen ha atribuido las protestas y la violencia resultante a “terroristas” armados con apoyo extranjero.

El portavoz del Ministerio de Salud, Hossein Kermanpour, negó las informaciones sobre la imposibilidad de brindar tratamiento o el traslado de manifestantes de los hospitales, calificándolas de “falsas, pero también fundamentalmente imposibles”. Según medios estatales, afirmó que todos los heridos fueron atendidos “sin discriminación ni injerencia política”. La misión iraní ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los relatos de los médicos.

Los médicos intentaron proteger a los heridos

La represión, que alcanzó su punto álgido los días 8 y 9 de enero, fue la más mortífera desde que la República Islámica tomó el poder en 1979. Los detalles han tardado en revelarse debido a las restricciones de internet impuestas por las autoridades.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos afirma haber confirmado más de 7.000 muertes y que está investigando miles más. El régimen ha reconocido más de 3.000 muertos, aunque ha subestimado o no ha informado de las muertes causadas por disturbios anteriores.

Cuerpos en bolsas tras las protestas en Irán, mientras personas observan la sombría escena (AP)

Una vez que comenzó la represión, el médico de Rasht contó que trabajó durante 66 horas infernales, trasladándose cada día a un centro diferente para ayudar a los heridos: primero un centro de traumatología, luego un hospital y finalmente una clínica privada.

Agentes armados trajeron a los manifestantes heridos y los vigilaron mientras el personal trabajaba, dijo el médico. Cuando llegaba el momento de dar de alta a un paciente, dijo, “se llevaban a cualquiera que se confirmara como manifestante”.

El médico afirmó que él y otros miembros del personal intentaron ocultar a los manifestantes heridos registrando diagnósticos falsos en los registros hospitalarios.

“Sabíamos que, independientemente de lo que hiciéramos por los pacientes, no estarían a salvo una vez que salieran del hospital”, declaró.

AP no pudo confirmar de forma independiente el relato del médico sobre los sucesos en el hospital de Rasht. Sin embargo, coincidió con otros informes de AP.

El informe de AP se centró en lo ocurrido en cuatro hospitales, un panorama de la actividad de las fuerzas de seguridad iraníes. Mnemonic recopiló docenas de videos, publicaciones y otros relatos que, según afirma, mostraban la presencia de fuerzas en nueve hospitales y sus alrededores, en algunos casos disparando armas de fuego y gases lacrimógenos. Mnemonic ha estado preservando evidencia digital de violaciones de derechos humanos en Irán desde 2022, creando, junto con sus socios, un archivo de más de 2 millones de documentos.

Ciudadanos se reúnen donde yacen en el suelo bolsas que contienen cuerpos (AP)

Un video verificado por AP muestra a agentes de seguridad rompiendo las puertas de cristal de la entrada del Hospital Imán Jomeini, en la ciudad occidental de Ilam. Luego irrumpieron por los pasillos con sus armas, gritando a la gente.

El Ministerio de Salud dijo a los medios estatales que estaba investigando el incidente y afirmando que estaba comprometido a proteger los centros médicos, el personal y los pacientes.

Atendiendo a heridos en la clandestinidad

La noche del 8 de enero, un cirujano general de 37 años estaba cenando en Teherán cuando recibió una llamada de una amiga de profesión, una oftalmóloga. El miedo en su voz dejaba claro que necesitaba su ayuda urgentemente. Le dio una dirección.

Poco antes de la medianoche, se dirigió a la dirección: una clínica de procedimientos cosméticos. Dentro, encontró el vestíbulo transformado en una sala de traumatología, con más de 30 hombres, mujeres, niños y ancianos heridos en los sofás y el suelo cubierto de sangre, gritando y llorando.

El cirujano pasó casi cuatro días allí, atendiendo a más de 90 personas, según sus cálculos. Al principio, solo estaban él, el oftalmólogo, un dentista y dos enfermeras. Finalmente, el cirujano llamó a otros tres médicos para que lo ayudaran.

Usó cajas de cartón y trozos de metal blando como férulas para los huesos rotos. Sin anestesia ni analgésicos fuertes, utilizó supositorios analgésicos más suaves. La clínica no tenía suministro de sangre ni capacidad para transfusiones. No podían enviar pacientes a hospitales por temor a que los arrestaran.

Un joven de unos 20 años recibió un disparo con munición real en el codo, destrozándoselo. El cirujano suturó las heridas, pero sabía que tendrían que amputarle el brazo.

Una familia de cuatro integrantes —madre, padre y sus hijos de 8 y 10 años— resultó acribillada a perdigones, según informó el cirujano.

Individuos se congregan en una calle de Irán, donde algunos yacen en el suelo junto a cubiertas que contienen cuerpos, mientras otros observan la sombría escena. (AP)

En la mañana del 9 de enero, el cirujano contactó a médicos de su confianza para derivarles pacientes. Primero, debía asegurarse de retirarles todas las balas y perdigones para que no fueran retenidos en el hospital. Escribió cartas de derivación indicando que los pacientes habían sufrido accidentes de tráfico.

Ninguno de los heridos murió en la clínica, afirmó. AP no pudo confirmar de forma independiente la versión del cirujano sobre los sucesos ocurridos en la clínica.

Médicos en la mira para arrestos

Desde el 9 de enero, al menos 79 profesionales de la salud han sido detenidos, incluyendo una docena de estudiantes de medicina, según Homa Fathi, dentista iraní que cursa un doctorado en Canadá y miembro de la IIPHA, quien ha estado monitoreando las acciones del gobierno iraní contra los profesionales de la salud desde 2022.

Alrededor de 30 han sido liberados, la mayoría bajo fianza, pero muchos de ellos aún enfrentan cargos, incluyendo uno acusado de “librar una guerra contra Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte, dijo Fathi.

El cirujano que atendió a los manifestantes en la clínica clandestina dijo que le sorprendió que las fuerzas de seguridad nunca irrumpieran en el lugar para realizar arrestos.

Pero los arrestos se han producido desde entonces. Dos trabajadores de la salud que trabajaban como voluntarios en la clínica fueron secuestrados en sus hogares, dijo el cirujano.

“Yo también estoy esperando”.

(Con información de AP)