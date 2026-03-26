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Presidenta del Supremo de Honduras renuncia para evitar un juicio político del Parlamento

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Tegucigalpa, 25 mar (EFE).- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" al cargo para evitar un juicio político que le abriría el Parlamento.

La magistrada indicó en una carta dirigida al Parlamento que "la razón fundamental" de su decisión radica en la aprobación de un decreto emitido por el poder Legislativo, "el cual transfirió al pleno de la Corte Suprema de Justicia las facultades que anteriormente correspondían a la presidencia".

"Dicha reforma legislativa ha limitado de manera sustancial las atribuciones que me fueron conferidas al asumir la presidencia de este poder del Estado. En aras de la institucionalidad, del respeto al nuevo marco legal y del fortalecimiento del carácter colegiado del poder Judicial, considero necesario dejar el cargo ejecutivo para que el pleno pueda ejercer plenamente las competencias que ahora le corresponden", añade la misiva. EFE

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