Incendio y explosiones dejan al menos tres heridos en centro de reciclaje en Hong Kong

Hong Kong, 26 mar (EFE).- Un incendio se declaró este jueves en un centro de reciclaje situado en la calle Ting Kok, en el distrito de Tai Po de los Nuevos Territorios de Hong Kong, donde se registraron varias explosiones de gran intensidad que alertaron a numerosos residentes y dejaron al menos tres heridos.

El fuego se originó a las 11:02 hora local (03:02 GMT) y generó una espesa columna de humo negro visible desde varios puntos de la zona, según informaron fuentes de los servicios de emergencia y testigos presenciales.

Las detonaciones, descritas como “muy fuertes” por los vecinos, provocaron un aluvión de llamadas a los servicios de urgencia. Unidades de bomberos acudieron de inmediato al lugar y comenzaron las labores de extinción con mangueras, mientras que equipos de rescate se desplegaron para asistir en las operaciones.

Imágenes difundidas en internet muestran un fuego intenso y humo denso que se elevaba sin cesar hacia el cielo. Varios residentes de Tai Po afirmaron haber oído claramente las explosiones, que generaron gran inquietud en las inmediaciones de la calle Fung Yuen.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado el traslado de al menos tres personas al hospital con quemaduras de segundo grado. No se han reportado otras víctimas de gravedad ni se ha facilitado un balance definitivo de afectados.

Los bomberos continúan trabajando a mediodía para controlar las llamas, mientras que las autoridades recomendaron a los vecinos de las zonas cercanas mantener las ventanas cerradas como medida preventiva ante la posible dispersión del humo.

Este incidente se produce en el mismo distrito que sufrió en noviembre uno de los peores incendios residenciales de la historia reciente de la ex colonia británica y que se cobró 168 víctimas. EFE