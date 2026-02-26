Mundo

El jefe del OIEA advirtió sobre la incertidumbre nuclear en Irán

Rafael Mariano Grossi expresó que la falta de inspecciones tras el reciente conflicto ha originado vacíos de información, lo que podría incidir significativamente en el rumbo de las negociaciones internacionales en curso

El director del OIEA insta a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní mientras EE. UU. evalúa opciones militares

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que la incertidumbre sobre el material nuclear de Irán podría conducir a decisiones dramáticas mientras continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En una entrevista con la emisora ​​pública colombiana RTVC en Cartagena, Rafael Mariano Grossi dijo que el OIEA no ha podido volver a inspeccionar el uranio enriquecido de Irán desde una guerra de 12 días en junio de 2025, lo que crea una peligrosa brecha de información.

Grossi afirmó que si bien el material nuclear no significa que existan armas ahora, podría usarse potencialmente para fabricar armas nucleares y que la agencia anteriormente conocía la ubicación de los barriles de uranio “hasta el último gramo”.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 28 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martinez

“Y no hemos podido volver a inspeccionarlo. Antes de la Guerra de los Doce Días, sí lo inspeccionamos; sabíamos exactamente dónde estaban los barriles que contenían ese uranio, en estado gaseoso en ese momento, hasta el último gramo. Hoy no lo sabemos, y esto es lo que genera incertidumbre, y la incertidumbre puede llevar a decisiones drásticas”, comentó.

El diplomático argentino enfatizó que es posible un acuerdo que evite mayor destrucción e inestabilidad sin recurrir a la violencia, según la entrevista. Grossi advirtió que el conflicto podría extenderse más allá de las fronteras iraníes.

“No olvidemos que cuando ocurrieron episodios militares anteriores, cuando Irán respondió a ese fuego, hubo objetivos alcanzados en Qatar, por ejemplo, porque hay bases militares estadounidenses en muchos de esos lugares, por lo que la preocupación ya va más allá del territorio iraní y se convierte en una preocupación subregional”, recordó Grossi.

Una combinación de imágenes satelitales que muestran las entradas de los túneles antes y después de ser enterradas con tierra en el complejo nuclear de Isfahán, en Isfahán, Irán, en estas imágenes de archivo fechadas el 11 de noviembre de 2024 (arriba) y el 10 de febrero de 2026 (abajo). Vantor/Aquí se puede obtener información vía REUTERS.

“El mensaje es que no es imposible alcanzar un acuerdo que evite más destrucción, más muertes y más inestabilidad en la región. No es imposible; tenemos los elementos sobre la mesa para alcanzar ese acuerdo”, confirmó. “Así que lo que intentamos expresar y convencer a los participantes en esa negociación es que es posible lograr lo que quieren, que es que no haya armas nucleares en Irán, por una vía distinta a la de la violencia”.

El gobierno iraní declaró que buscaba un acuerdo justo y equitativo en Ginebra, priorizando la diplomacia. Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, supuestamente evaluaba opciones de fuerza si las negociaciones fracasaban, según información adicional. Se esperaba que el director del OIEA viajara a Ginebra para una nueva ronda de conversaciones tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

(con información de Reuters)

