Mundo

Estados Unidos y Corea del Sur preparan nuevas maniobras militares en medio de las tensiones con la dictadur ade Kim Jong-un

Las autoridades indicaron que el entrenamiento conjunto, centrado en defensa y simulaciones computarizadas, busca fortalecer la cooperación operativa ante la falta de avances en el diálogo nuclear con Corea del Norte

Guardar
El coronel Jang Do-young (izq.),
El coronel Jang Do-young (izq.), director de asuntos públicos del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, y el coronel Ryan Donald (der.), director de asuntos públicos del Comando de las Naciones Unidas (UNC), el Comando de Fuerzas Combinadas (CFC) y las Fuerzas de los Estados Unidos en Corea (USFK) (JUNG YEON-JE/Pool vía REUTERS)

Los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur dijeron el miércoles que realizarán sus ejercicios anuales de primavera el próximo mes para reforzar las capacidades de defensa combinadas de sus países en un contexto de profundización del congelamiento diplomático con Corea del Norte, poseedora de armas nucleares.

Los ejercicios Freedom Shield están programados del 9 al 19 de marzo, según el anuncio.

Corea del Norte ha descrito durante mucho tiempo los ejercicios conjuntos de sus aliados como ensayos de invasión y los ha utilizado como pretexto para intensificar sus propias demostraciones militares y pruebas de armas. Los aliados afirman que los ejercicios son de naturaleza defensiva.

El anuncio se produjo mientras Corea del Norte celebra una importante conferencia política donde se espera que el líder autoritario Kim Jong-un exponga sus principales objetivos en materia de política interior, exterior y militar para los próximos cinco años. Los medios estatales norcoreanos no han informado hasta el momento de ninguna declaración directa de Kim sobre las relaciones con Washington y Seúl en el congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, que comenzó la semana pasada.

Las maniobras militares Freedom Shield
Las maniobras militares Freedom Shield 2026 fueron anunciadas en Seúl, Corea del Sur (Jung Yeon-je/Pool Foto vía AP)

Basándose en recientes comentarios públicos, los expertos dicen que Kim podría utilizar el congreso para afianzar aún más su postura de línea dura hacia Corea del Sur, reiterar los llamados a Washington para que abandone su demanda de desnuclearización como condición previa para reanudar las conversaciones y anunciar medidas para fortalecer e integrar simultáneamente sus fuerzas nucleares y convencionales.

Escudo de la Libertad es uno de los dos ejercicios de “puesto de mando” que los aliados realizan cada año; el otro es el Escudo de la Libertad Ulchi, que se celebra en agosto. Los ejercicios se realizan principalmente mediante simulación por computadora y están diseñados para poner a prueba las capacidades operativas conjuntas de los aliados, incorporando escenarios de guerra y desafíos de seguridad en constante evolución.

Como es habitual, el ejercicio de marzo estará acompañado de un programa de entrenamiento de campo llamado Warrior Shield para mejorar “el realismo del entrenamiento y la preparación para el combate”, dijo el coronel Ryan Donald, director de asuntos públicos de las Fuerzas Estadounidenses en Corea, en una conferencia de prensa.

Las autoridades surcoreanas y estadounidenses no han especificado el número de tropas que participarán. Los ejercicios suelen contar con la participación de miles de personas.

Soldados del ejército estadounidense participan
Soldados del ejército estadounidense participan en un ejercicio conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur para cruzar un río, parte del entrenamiento militar anual Escudo de la Libertad, cerca de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas en Yeoncheon, Corea del Sur, el 20 de marzo de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo

Se ha especulado que los aliados están buscando moderar los ejercicios para crear condiciones para el diálogo con Corea del Norte.

El presidente liberal de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha expresado su deseo de un compromiso intercoreano, y algunos de sus principales funcionarios han expresado su esperanza de que la visita prevista del presidente Donald Trump a China a fines de marzo o abril pueda abrir la puerta a renovadas conversaciones entre Washington y Pyongyang.

El coronel Jang Do-young, director de asuntos públicos del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, afirmó que los ejercicios de marzo no incluirán escenarios de una posible respuesta a un ataque nuclear norcoreano, sino entrenamiento para “disuadir amenazas nucleares”. Añadió que los aliados aún estaban debatiendo los detalles del programa de entrenamiento de campo.

La rápida expansión en los últimos años del programa de armas nucleares de Kim —que ahora incluye sistemas capaces de amenazar a los aliados de Estados Unidos en Asia, así como misiles de largo alcance que potencialmente podrían alcanzar territorio estadounidense— ha aumentado las preocupaciones de seguridad de Corea del Sur, mientras que su diplomacia con Pyongyang sigue estancada.

Un vehículo blindado Stryker del
Un vehículo blindado Stryker del ejército estadounidense opera durante un ejercicio conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur para cruzar un río, que forma parte del entrenamiento militar conjunto anual Escudo de la Libertad, en Yeoju, Corea del Sur, el 27 de agosto de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji

Corea del Sur también está lidiando con la intensificación de la competencia entre Estados Unidos y China en la región, lo que ha llevado a Washington a presionar a su aliado para que asuma una mayor parte de la carga de defensa contra Corea del Norte mientras se centra más en China.

Corea del Norte ha rechazado repetidamente los llamados de Washington y Seúl para reanudar la diplomacia destinada a reducir su programa nuclear, que descarriló en 2019 tras el colapso de la segunda cumbre de Kim con Trump durante el primer mandato del presidente estadounidense.

Kim ahora ha hecho de Rusia la prioridad de su política exterior, enviando miles de tropas y grandes cantidades de equipo militar para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda y tecnología militar.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Freedom Shieldejercicios militaresEstados UnidosCorea del SurCorea del Norte

Últimas Noticias

El primer ministro australiano fue evacuado de su residencia tras una amenaza de bomba vinculada a China

Una alerta recibida por correo electrónico obligó a las autoridades a realizar un operativo de seguridad en el domicilio oficial de Anthony Albanese en Canberra. No se detectaron explosivos

El primer ministro australiano fue

Las bajas y abandonos en el Ejército ruso fuerzan una reestructuración en plena guerra contra Ucrania

La Inteligencia del Reino Unido asegura que Putin no puede contar con la gran mayoría de los especialistas y militares que participaron inicialmente en la invasión a Ucrania

Las bajas y abandonos en

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

El exilio en Santa Elena impuso un ritmo apacible y solitario, donde el antiguo líder francés encontró refugio en la naturaleza y en una vida lejos de la gloria y el poder

Un emperador caído, una prisión

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica

La agenda del primer ministro contempla también encuentros con el presidente Isaac Herzog y buscará ampliar la relación económica bilateral, en un contexto marcado por cambios en las relaciones internacionales de la región

Narendra Modi se reunirá con

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

La administración japonesa expuso que desde el conocimiento del caso ha mantenido comunicación con familiares y autoridades ayatollahs

Japón denunció el arresto de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de febrero

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de febrero:

Presidente de Andeg habló sobre el impacto del impuesto a las generadoras de energía tras declaratoria de emergencia económica del Gobierno

Asofondos alerta por decreto del Gobierno que le quitaría $25 billones del ahorro pensional a los fondos privados

‘Matador’ arremetió contra Rodrigo Lara tras afirmar que votará por Abelardo de la Espriella: “Apoya la candidatura de un abogado de narcos”

INFOBAE AMÉRICA
El padre de Íñigo Errejón

El padre de Íñigo Errejón se pronuncia sobre la nueva denuncia en su contra por presunta agresión sexual

Lorena Durán, a corazón abierto sobre su relación con Noel Bayarri: "Hay chispa, siempre"

El Museo del Louvre ya tiene nuevo director

El primer ministro australiano fue evacuado de su residencia tras una amenaza de bomba vinculada a China

Piña panameña abre ruta hacia Quebec tras programa exportador del TLC

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Mariah Carey y Oasis

Shakira, Mariah Carey y Oasis lideran la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock 2026

El Agente Secreto estrena en Argentina tras conquistar Cannes y los Globos de Oro

Netflix deslumbra con primer teaser de Orgullo y prejuicio: Jane Austen regresa con una mirada contemporánea y elenco de lujo

Sangre, instinto y miedo real: los secretos detrás de la brutal escena del oso en Revenant

“Quería que nadie supiera quiénes eran mis padres”: la confesión de Kate Hudson sobre sus inicios en el cine que sorprendió a los fans