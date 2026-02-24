Tras la tensión diplomática, Francia dijo que el embajador de Estados Unidos se comprometió a no intervenir en los asuntos internos

El embajador de EEUU en Francia, Charles Kushner (Europa Press)

El embajador estadounidense en París, Charles Kushner, se comprometió ante el gobierno francés a no influir ni tomar parte en el debate político interno, luego de la tensión provocada por declaraciones de la administración norteamericana sobre el asesinato del joven activista Quentin Deranque y la violencia entre grupos radicales en Francia.

La promesa del diplomático se concretó este martes durante una conversación telefónica con el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien había exigido explicaciones formales tras la ausencia de Kushner a una citación oficial.

La polémica estalló después de que Washington calificara las circunstancias de la muerte de Deranque como “terrorismo” y señalara la responsabilidad de grupos de izquierda, un pronunciamiento que el gobierno francés consideró una injerencia directa en su debate nacional.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Francia convocó a Kushner para una reunión formal el lunes, encuentro al que el embajador no asistió, alegando compromisos personales y enviando en su lugar a un alto funcionario de la embajada.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, habla con los medios de comunicación (AP)

La inasistencia fue interpretada en París como una falta de respeto a los protocolos diplomáticos y llevó a las autoridades francesas a restringir temporalmente el acceso del diplomático estadounidense a funcionarios gubernamentales de alto rango.

Jean-Noël Barrot explicó que Francia no aceptará ningún tipo de interferencia o manipulación de su debate público por parte de gobiernos extranjeros, subrayando la sensibilidad del contexto político tras el asesinato de Deranque, que desató una ola de tensión en el país.

El joven, de 23 años, falleció a raíz de lesiones en la cabeza durante enfrentamientos entre activistas de ultraderecha y grupos de la izquierda radical en Lyon el pasado 12 de febrero, en el marco de una manifestación convocada en rechazo a un político del partido La Francia Insumisa (LFI).

La presión aumentó cuando París restringió el acceso de Kushner a los ministros y altos cargos del gobierno francés, condicionando su reincorporación plena a la presentación de una explicación formal sobre su ausencia y la garantía de que Estados Unidos no buscará influir en el debate interno.

Conferencia en París por la muerte de Quentin Deranque reaviva el choque entre derecha e izquierda (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En la conversación telefónica mantenida este martes, Barrot reiteró que Francia exige respeto absoluto por su soberanía y su proceso democrático, mientras que Kushner manifestó su disposición a trabajar por una relación bilateral basada en la cooperación y el respeto mutuo, comprometiéndose explícitamente a no intervenir en los asuntos internos franceses.

Un portavoz de la embajada estadounidense en París calificó el intercambio como “franco y constructivo”, y destacó el deseo de Kushner de fortalecer los lazos entre ambos países sin involucrarse en los debates políticos internos de Francia.

El diplomático, de 71 años, es conocido por su cercanía con el presidente Donald Trump, quien lo indultó en 2020 tras una condena por evasión fiscal y otros delitos. Kushner, padre de Jared Kushner —yerno de Trump—, no es diplomático de carrera y su designación como embajador generó controversia en círculos políticos tanto en Estados Unidos como en Francia.

El incidente ha sido objeto de críticas incluso entre diplomáticos estadounidenses de trayectoria. Charles Shapiro, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, recordó públicamente que “una de las reglas básicas es que, cuando eres convocado por el canciller del país anfitrión, te presentas. Puntual. No es opcional”. La reiteración de la ausencia de Kushner —quien ya había evitado una citación similar en 2023— alimentó las dudas en París sobre la seriedad del compromiso estadounidense con las normas diplomáticas.

El embajador de Estados Unidos ante Francia, Charles Kushner, durante una conferencia de prensa (AP Foto/Christophe Ena, Archivo)

El gobierno francés, por su parte, enfatizó que la disputa no afectará la relación estratégica entre Francia y Estados Unidos, aunque insistió en que la soberanía nacional y la independencia del debate público francés no son negociables. Barrot también aprovechó la ocasión para plantear a Washington la preocupación por las sanciones estadounidenses impuestas a figuras europeas, entre ellas el ex comisario Thierry Breton, y reiteró que París estará atento a cualquier intento futuro de injerencia extranjera.

(Con información de AFP)