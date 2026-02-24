Mundo

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

El ministro de Exteriores libanés advierte desde Ginebra que una nueva escalada del grupo terrorista chií podría llevar a Israel a destruir infraestructuras civiles, incluido el aeropuerto de Beirut

Imagen de archivo de milicianos
Imagen de archivo de milicianos de Hezbollah EFE/ALI MOHAMMED

El ministro de Exteriores libanés, Youssef Raggi, exhortó este martes a Hezbollah a no involucrarse en ningún enfrentamiento armado entre Estados Unidos e Irán, y alertó de que una intervención del grupo terrorista chií podría desencadenar represalias israelíes sobre infraestructuras civiles que Tel Aviv se abstuvo de atacar durante la última guerra. Entre los objetivos que podrían quedar expuestos figura el aeropuerto internacional de Beirut.

“Hemos recibido advertencias que indican que cualquier intervención por su parte podría incitar a Israel a golpear infraestructuras, y estamos utilizando todos los medios disponibles para evitarlo”, escribió Raggi en su cuenta de X, en declaraciones que confirmaron lo que horas antes había dicho a la prensa en Ginebra, donde participa en la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El ministro añadió que espera que Hezbollah evite embarcarse en “una nueva aventura” que condene al Líbano a “más destrucción”.

El trasfondo inmediato de estas declaraciones es el notable despliegue militar estadounidense en Medio Oriente. Washington estudia opciones militares contra Teherán si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no avanzan, y ha enviado un segundo portaaviones a la región mientras mantiene una presencia aérea reforzada. Irán, por su parte, prometió el lunes responder “ferozmente” ante cualquier ataque estadounidense. El lunes, el Departamento de Estado ordenó también la salida del personal diplomático no esencial de la embajada en Beirut, una medida que suele interpretarse como señal de una percepción elevada de riesgo.

Imagen facilitada por el Ejército
Imagen facilitada por el Ejército israelí de una operación en el Líbano EFE/ Ejército de Israel

Raggi subrayó que Beirut busca además el apoyo de sus socios occidentales para que presionen a Israel a no atacar infraestructura civil libanesa incluso en el caso de que Hezbollah decida intervenir. “Esta guerra no nos concierne”, afirmó el ministro según la agencia AFP. La declaración refleja el difícil equilibrio del Gobierno libanés: un ejecutivo formado tras años de bloqueo institucional que ha asumido el compromiso de desarmar a Hezbollah, pero que no controla sus decisiones militares.

El líder de Hezbollah, Naim Qassem, dejó en enero un mensaje inequívoco: cualquier ataque contra Irán sería también un ataque contra el grupo. “No somos neutrales”, afirmó en una alocución televisada, y añadió que el movimiento decidiría “en su momento” si interviene o no. Según informó el Times of Israel, el pasado fin de semana, la Guardia Revolucionaria iraní ha reforzado su presencia operativa en el seno de Hezbollah en previsión de un posible conflicto con Estados Unidos e Israel.

La historia reciente ofrece un precedente relevante. Durante la guerra de 2023-2024 entre Israel e Hezbollah, que se saldó con cerca de 4.000 muertos en territorio libanés, el ejército israelí no atacó el aeropuerto de Beirut ni otras infraestructuras estratégicas. Fue un gesto de contención deliberado que no se produjo durante el conflicto de 2006, cuando Israel sí bombardeó el aeropuerto. Las advertencias actuales apuntan a que esa contención podría no repetirse en un escenario de escalada regional.

Así fue el bombardeo de Israel contra posiciones de Hezbollah

El Ejército libanés, mientras tanto, avanza lentamente en el proceso de desmantelamiento de posiciones de Hezbollah al sur del río Litani, en cumplimiento del alto al fuego de noviembre de 2024. En enero completó la primera fase del plan, pero Israel ha criticado el ritmo como insuficiente y mantiene bombardeos casi diarios sobre territorio libanés, alegando que el grupo intenta reconstituirse. El viernes pasado, ataques israelíes mataron a ocho combatientes de Hezbollah en el este del país, según reconoció el propio movimiento.

El martes se celebró además en El Cairo una reunión preparatoria de la conferencia de París prevista para marzo, destinada a reforzar al Ejército libanés. Egipto llamó a la comunidad internacional a apoyar a las fuerzas armadas de Beirut para que el Estado tenga el monopolio de las armas. En ese contexto, el llamado de Raggi a Hizbulá tiene tanto de advertencia pública como de señal hacia los aliados regionales: el Líbano no quiere ni puede permitirse ser el escenario de una guerra que no decidió empezar.

