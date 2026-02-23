Mundo

Putin quiere proteger al régimen de Irán: revelan un acuerdo por 588 millones de dólares para reforzar las defensas aéreas de Teherán

Las entregas de lanzadores Verba, misiles 9M336 y visores nocturnos se pactaron tras la devastación sufrida en la red antiaérea iraní durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel

Irán y Rusia firmaron un acuerdo confidencial por 588 millones de dólares para reforzar las defensas aéreas de Teherán (REUTERS/ARCHIVO)

Un acuerdo confidencial entre Irán y Rusia por un valor de 588 millones de dólares permitirá a Teherán reconstruir parte de sus defensas aéreas con sistemas portátiles de misiles Verba, según documentos rusos filtrados y consultados por Financial Times. El contrato, firmado en Moscú en diciembre, compromete a Rusia a entregar 500 lanzadores Verba y 2.500 misiles 9M336 en un plazo de tres años. Las entregas se programaron en tres fases entre 2027 y 2029, aunque una fuente cercana al proceso no descartó que una cantidad menor de sistemas ya haya llegado a Irán.

El sistema Verba, una de las soluciones antiaéreas más avanzadas desarrolladas en Rusia, permite a equipos pequeños crear defensas móviles y dispersas, lo que dificulta su detección y neutralización. Estos equipos pueden atacar objetivos como misiles de crucero, aeronaves de bajo vuelo y drones. Además, el contrato incluye 500 visores nocturnos Mowgli-2, diseñados para mejorar la capacidad de rastreo de objetivos en condiciones de baja luminosidad.

La reconstrucción del entramado defensivo de Irán llega tras el deterioro sufrido durante el conflicto de doce días con Israel en el que, según los documentos, la red antiaérea iraní fue gravemente afectada, facilitando la supremacía aérea israelí durante las operaciones. La solicitud oficial de compra se realizó en julio, poco después de que concluyeran los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes.

El contrato incluye la entrega de 500 lanzadores Verba y 2.500 misiles 9M336 en tres fases programadas entre 2027 y 2029 (REUTERS/ARCHIVO)

Según el Times, el acuerdo fue negociado entre Rosoboronexport, la agencia estatal rusa de exportación de armas, y la delegación del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL) en Moscú. El funcionario iraní Ruhollah Katebi, quien previamente participó en la venta de misiles Fath-360 a Rusia para su uso en Ucrania, coordinó la operación. Katebi fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por sus vínculos con estas actividades.

Las autoridades iraníes no han confirmado públicamente el acuerdo, aunque el embajador en Moscú, Kazem Jalali, reconoció en televisión estatal la existencia de “firmes acuerdos militares y de defensa” con Rusia y señaló que varios vuelos recientes desde territorio ruso transportaban carga militar hacia Irán. Entre estos movimientos se identificaron al menos tres vuelos del carguero Ilyushin Il-76TD desde Mineralnye Vody, en el Cáucaso, hacia la ciudad iraní de Karaj en los últimos días. También se reportó la entrega a Irán de hasta seis helicópteros de ataque Mi-28 en enero.

El acuerdo fue negociado entre Rosoboronexport y el Ministerio de Defensa de Irán, con la participación clave del funcionario Ruhollah Katebi, sancionado por EEUU (REUTERS/ARCHIVO)

El precio unitario de los misiles 9M336 se fijó en 200.000 dólares y el de los lanzadores en 47.000 dólares, según los documentos filtrados. Rusia continúa fijando precios en euros y dólares pese a las sanciones occidentales.

Analistas consultados por Financial Times consideran que, aunque los sistemas Verba reforzarán la defensa táctica iraní, su impacto en caso de un nuevo conflicto con Estados Unidos o Israel sería limitado. No obstante, su despliegue podría disuadir incursiones con helicópteros o aeronaves de bajo vuelo, como las empleadas en operaciones recientes en la región.

En los últimos meses, Irán ha manifestado interés en comprar dos escuadrones de cazas avanzados Sukhoi Su-35 a Rusia, aunque funcionarios iraníes han señalado retrasos en la entrega de estos aviones. El contrato actual para los sistemas Verba fue gestionado en paralelo a estas negociaciones, mientras vuelos de carga militar entre ambos países se han intensificado, incluyendo el traslado de helicópteros y otros equipos, según registros de vuelo y reportes oficiales.

