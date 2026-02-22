Mundo

Los restos de San Francisco de Asís son exhibidos al público por el 800º aniversario de su muerte

Una urna de vidrio protege los huesos del santo en la cripta de la basílica, donde miles de peregrinos y visitantes podrán observarlos y reflexionar hasta el 22 de marzo tras una única exposición previa en 1978

Varios frailes oran ante los
Varios frailes oran ante los restos de Francisco de Asís en la basílica que lleva el nombre del santo católico, en Asís, Italia, el sábado 21 de febrero de 2026, la víspera del inicio de la exposición al público a partir del 22 de febrero, para conmemorar el 800mo aniversario de su muerte en 1226. (AP Foto/Gregorio Borgia)

“Corpus Sancti Francisci”: una inscripción en latín en la vitrina de plexiglás recuerda a quién pertenece el esqueleto. Son los restos de San Francisco, por primera vez expuestos al público de Asís en el 800º aniversario de su muerte.

Desde este domingo y hasta el 22 de marzo, frente al altar de la iglesia inferior de la basílica de San Francisco de Asís, peregrinos y visitantes podrán meditar ante los huesos del santo, fallecido el 3 de octubre de 1226.

Una iniciativa que “puede ser una experiencia significativa para creyentes y no creyentes porque Francisco da testimonio, con estos huesos tan dañados, tan consumidos, de que se entregó por completo”, explica el hermano Giulio Cesareo, director de comunicación del convento franciscano de Asís.

El cuerpo del santo, fundador de la orden de los franciscanos y quien renunció a sus riquezas y consagró su vida a los pobres, fue transferido en la basílica construida en su honor en 1230.

Una multitud de personas, incluyendo
Una multitud de personas, incluyendo periodistas, fotografían las reliquias de San Francisco de Asís, expuestas por primera vez en Italia.

Pero no fue hasta 1818, al término de unas excavaciones efectuadas con la mayor discreción, que se encontró su tumba.

Habitualmente oculta, la vitrina transparente que conserva los restos de San Francisco desde 1978 fue extraída la mañana del sábado del cofre metálico en el que se encontraba en su tumba de piedra, en la cripta de la basílica.

El pequeño esqueleto, cuyo cráneo se dañó durante su traslado a la basílica en el siglo XIII, reposa sobre un paño de seda blanco.

Los huesos de San Francisco solo se habían expuesto una vez, en 1978, a un público reducido y durante un día.

Periodistas y visitantes observan las
Periodistas y visitantes observan las reliquias de San Francisco de Asís expuestas públicamente por primera vez en Italia dentro de un sarcófago de cristal.

“Lo que es muy hermoso, y que no estaba previsto al inicio, es el hecho de que un relicario de vidrio antibalas y antirrobo, totalmente transparente, cubrirá el cuerpo de Francisco y eso nos permitirá no solo ver, sino también tocar este relicario”, agregó el hermano Cesáreo.

Además de la urna de vidrio que cubre el de pelixiglás, habrá cámaras de vigilancia las 24 horas para garantizar la seguridad del esqueleto que, se espera, podrían visitar 15.000 personas por día entre semana, y hasta 19.000 los sábados y domingos.

400.000 reservas

Las reservas ya alcanzan “casi 400.000 (personas) procedentes de todas partes del mundo, por supuesto con una clara preponderancia de Italia“, detalló el hermano Marco Moroni, custodio del convento franciscano.

“Pero también tenemos brasileños, norteamericanos, africanos”, agregó.

Frailes observan las reliquias de
Frailes observan las reliquias de San Francisco de Asís durante su histórica exposición por primera vez en Italia, en una capilla con frescos elaborados.

Habitualmente, en este período del año la afluencia a la basílica no supera los mil visitantes diarios entre semana, con un máximo de 4.000 los fines de semana.

“Desde siempre, desde el tiempo de las catacumbas, los cristianos han venerado los huesos de los mártires, las reliquias de los mártires, y nunca lo han vivido realmente como algo macabro”, explicó el hermano Cesáreo.

Eso que “los cristianos veneran todavía hoy, en 2026, en las reliquias de un santo” es “la presencia del Espíritu Santo”, señaló.

También en Asís, en el Santuario de la Desposesión, se conservan las reliquias de Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido en 2006 que fue canonizado en septiembre por el papa León XIV.

Fieles y miembros del clero
Fieles y miembros del clero observan de cerca las reliquias de San Francisco de Asís, expuestas por primera vez en Italia.

Los expertos aseguran que los restos de San Francisco no sufrirán ninguna alteración por su exposición prolongada.

“La vitrina [de plexiglás] está sellada, así que no hay ningún contacto con el aire exterior. En realidad, permanece en las mismas condiciones en las que estaría en la tumba”, afirma el hermano Cesáreo.

Ni siquiera la luz, que será tenue en la iglesia, pondrá en peligro la conservación de los restos óseos.

“La basílica no estará iluminada como un estadio (...) porque no hay nada en especial que hacer, se trata de encontrarse con Francisco, no es un set de cine”, concluyó el franciscano.

El próximo 4 de octubre, por primera vez en casi 50 años, el día de San Francisco de Asís será nuevamente feriado en Italia en homenaje al santo patrón del país y del papa argentino que adoptó su nombre.

Fallecido en abril de 2025 a los 88 años, el papa Francisco fue el primero en adoptar el nombre del santo.

(con información de AFP)

