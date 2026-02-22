La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno

La seguridad laboral en las obras de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 está bajo revisión tras la muerte de un trabajador

La muerte de Pietro Zantonini, guardia de seguridad de 55 años, ha intensificado el debate sobre la seguridad laboral en las obras relacionadas con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

El trabajador falleció durante la madrugada del 8 de enero, mientras realizaba tareas de vigilancia en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Cortina d’Ampezzo.

Según reconstruyeron L’Unione Sarda y Fanpage, Zantonini empezó su jornada la noche anterior, utilizando una pequeña caseta con estufa para resguardarse del frío, aunque debía salir periódicamente para patrullar el área. Esa noche, la temperatura alcanzó -12 ℃, e incluso algunos medios señalan picos de -16 ℃.

Hacia las dos de la madrugada, Zantonini avisó a un colega que tenía dificultades para respirar. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron reanimarlo.

La autopsia confirmó que el infarto que sufrió estuvo relacionado con las bajas temperaturas, aunque todavía se esperan análisis complementarios, según informó Open. La fiscalía de Belluno, encabezada por el fiscal Claudio Fabris, abrió una investigación para determinar si factores laborales o ambientales agravaron el desenlace.

La familia de Zantonini, representada por el abogado Francesco Dragone, presentó una denuncia formal ante las autoridades. Dragone explicó a L’Unione Sarda que la víctima había manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por los extensos turnos nocturnos y la falta de resguardo frente al clima hostil.

Asimismo, detalló que, la noche del fallecimiento, el trabajador se encontraba “en condiciones meteorológicas particularmente adversas” y bajo un contrato temporal que había comenzado en septiembre del año anterior.

Desde la empresa Simico, responsable de parte de las infraestructuras olímpicas, aclararon a Open que la obra en la que ocurrió el fallecimiento no estaba bajo su supervisión. El comité organizador de los Juegos Olímpicos aún no ha emitido comentarios, según recogió PEOPLE.

En tanto, Matteo Salvini, ministro de Infraestructura, expresó su pesar por lo sucedido y solicitó información completa sobre la situación contractual y las funciones que desempeñaba Zantonini. “La seguridad en el trabajo es una prioridad, incluso ante la urgencia de los proyectos”, insistió en declaraciones a L’Unione Sarda.

Las organizaciones sindicales regionales han hecho hincapié en los riesgos que enfrentan los empleados en este tipo de obras. La CGIL de Belluno y la UIL de Veneto señalaron la problemática de los turnos excesivos y la exposición a condiciones extremas.

“Durante los últimos años hemos visto esos cantieres abiertos las 24 horas, siete días a la semana, en todo tipo de clima”, sostuvo la CGIL. Desde la UIL, su secretario general Roberto Toigo resaltó que la investigación deberá determinar las causas exactas del fallecimiento, pero lamentó que Zantonini “había manifestado en varias ocasiones su preocupación por las condiciones de trabajo”.

La familia de Zantonini, tanto en medios italianos como en PEOPLE, enfatizó que esperan que la investigación esclarezca lo sucedido y que se prevenga que las muertes laborales sean consideradas “inevitables o asuntos privados”. “Detrás de esta tragedia no puede haber ninguna fatalidad”, afirmó el entorno del trabajador, que exige una revisión profunda de los protocolos de seguridad.

Según Rainews y Fanpage, Zantonini es la primera víctima laboral en la provincia de Belluno en 2026 y la cuarta en la región de Veneto en lo que va del año. Esta sucesión de muertes ha llevado a autoridades como el presidente regional Alberto Stefani a calificar de “inaceptable” el número de víctimas recientes.

El caso reabre el debate sobre la adecuación de los protocolos de seguridad, los límites de los turnos y la protección ante condiciones climáticas extremas, aspectos considerados fundamentales por sindicatos y familiares en el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El fallecimiento del guardia ha puesto en el centro la necesidad de controles más estrictos y de que tanto el Estado como las empresas refuercen las garantías de salud y seguridad en el trabajo, especialmente en grandes eventos que exigen plazos ajustados y jornadas extendidas.

La discusión sobre la protección laboral y las condiciones en las que se desarrollan los preparativos para los Juegos Olímpicos se ha instalado en la agenda pública italiana, reclamando respuestas concretas para evitar que tragedias como la de Zantonini se repitan.