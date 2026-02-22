Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Charles Kushner, embajador de EEUU en Francia (REUTERS/Brendan McDermid)

El ministerio francés de Relaciones Exteriores convocará al embajador de Estados Unidos Charles Kushner por unos comentarios de la administración de Donald Trump sobre el asesinato de un activista de extrema derecha imputado a la izquierda radical, informó el canciller este domingo.

“Vamos a convocar al embajador de Estados Unidos en Francia, ya que la embajada de Estados Unidos en Francia hizo comentarios sobre esta tragedia (...) que atañe a la comunidad nacional”, declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, a un medio local.

“Rechazamos cualquier intento de utilizar esta tragedia (...) con fines políticos”, agregó, después de que el gobierno estadounidense condenara esta semana el papel del “violento izquierdismo radical” en la brutal paliza que le costó la vida al activista de extrema derecha Quentin Deranque, y pidió que los responsables sean “llevados ante la justicia”.

Francia “no tiene ninguna lección que recibir en lo que respecta a la violencia, en particular de la internacional reaccionaria”, añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores saliente de Francia, Jean-Noël Barrot. (Christophe Petit Tesson/Foto compartida vía AP, archivo)

Colaboradores del ministro, interrogados por la AFP, no pudieron precisar por ahora la fecha en que será convocado.

Deranque murió como consecuencia de una paliza propinada el 12 de febrero al margen de una conferencia de la eurodiputada de izquierda radical Rima Hassan en Lyon (centro-este), adonde había viajado para encargarse de la seguridad de un colectivo, Némesis.

El Departamento de Estado señaló en su publicación que “el radicalismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública. Seguiremos de cerca la situación y esperamos que los responsables de la violencia sean llevados ante la justicia”.

Se han presentado cargos preliminares contra siete personas. La fiscalía de Lyon solicitó que a cada una se le imputara homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva. Seis de los acusados fueron imputados por los tres cargos. Al séptimo se le imputó complicidad en homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva.

La manifestación de homenaje a Quentin Deranque en Lyon.

Barrot indicó que tiene otros temas que tratar con Kushner, incluidas las decisiones de Estados Unidos de imponer sanciones a Thierry Breton, ex comisario de la Unión Europea responsable de supervisar las normas sobre redes sociales, y a Nicolas Guillou, un juez francés en la Corte Penal Internacional.

La administración Trump denunció el viernes la violencia política de extrema izquierda en una primera reacción oficial a la muerte del militante.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también comentó la muerte de Quentin Deranque, lo que provocó la reacción del presidente francés Emmanuel Macron.

El embajador estadounidense en Francia, que asumió sus funciones el verano pasado, ya había sido convocado a fines de agosto al Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz de unas críticas consideradas inaceptables por el gobierno francés sobre “la falta de acción suficiente” contra el antisemitismo. Unas consideraciones hechas después de que Macron dijera que preveía reconocer un Estado palestino, lo cual causó malestar en Israel y en Estados Unidos.

“En ausencia del embajador” Kushner, fue el encargado de negocios de la embajada estadounidense quien acudió a la cita.

(con información de AFP y AP)