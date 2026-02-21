Suecia y Serbia pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán “lo antes posible” ante el riesgo de un eventual conflicto con EEUU

Cada vez más países llaman a sus ciudadanos a retirarse de Irán en medio de las tensiones con EEUU (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Suecia y Serbia instaron este sábado a sus ciudadanos a abandonar Irán “lo antes posible”, advirtiendo sobre la inestabilidad creciente y el riesgo real de un conflicto militar en la región. Ambos gobiernos señalaron que, en caso de que la situación se deteriore, su capacidad para asistir o evacuar a quienes permanezcan en el país será muy limitada.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia destacó la urgencia del llamado y remarcó que todavía existen rutas aéreas y pasos fronterizos abiertos para salir de Irán. La ministra Maria Stenergard subrayó que quienes decidan quedarse lo harán bajo su responsabilidad personal, advirtiendo que, si el escenario empeora, las autoridades no podrán efectuar evacuaciones.

Desde Belgrado, el Ministerio de Exteriores serbio emitió una recomendación para que “todos” sus nacionales salgan del país “lo antes posible”, mencionando la escalada de tensión y el posible empeoramiento de la seguridad en el corto plazo.

Estas alertas se suman a las que ya lanzaron otros países europeos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, urgió el jueves a sus compatriotas a dejar Irán de inmediato y alertó sobre la posibilidad de que los mecanismos de evacuación puedan dejar de estar disponibles en cuestión de horas. Por su parte, la Embajada alemana en Teherán reiteró el viernes a sus ciudadanos la importancia de abandonar Irán ante la “situación extremadamente volátil y tensa” en la región.

Berlín mantiene desde noviembre de 2022 sus advertencias de viaje debido a riesgos asociados con la represión violenta tras manifestaciones masivas en Irán. Esta semana, un portavoz del Ministerio de Exteriores enfatizó las limitaciones para brindar asistencia consular si la crisis se agrava, señalando que más de un centenar de alemanes continúan registrados como residentes en el país.

La creciente ola de advertencias internacionales tiene como trasfondo el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un plazo de entre 10 y 15 días para que el régimen de Irán alcance un compromiso relevante sobre su programa nuclear, afirmando que, en caso contrario, se producirán “cosas realmente malas”.

En respuesta, el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró en una carta oficial que Irán no busca la guerra, pero responderá con acciones “decisivas y proporcionadas” si se produce una agresión militar. El diplomático remarcó que todas las bases y activos hostiles en la región serían objetivos legítimos en ese caso.

En las últimas dos semanas, Washington y Teherán mantuvieron conversaciones indirectas en Omán y Suiza, que terminaron sin avances sustanciales, lo que elevó la tensión militar. Hace algunos días, Irán realizó un simulacro con fuego real en el estrecho de Ormuz, aumentando el clima hostil en una zona crítica para el tránsito internacional de petróleo.

Estados Unidos incrementó su presencia trasladando buques y aviones, entre ellos el portaaviones USS Gerald R. Ford y medio centenar de cazas modernos a la región, según fuentes militares y centros de análisis. Funcionarios de la administración Trump indicaron que prevén completar el despliegue militar necesario a mediados de marzo, mientras se multiplican las advertencias sobre una posible acción armada si Irán no acepta nuevas condiciones.

Por su parte, Israel reforzó sus preparativos ante la posibilidad de un ataque iraní en represalia por una eventual intervención estadounidense. El primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que el país está preparado para responder con contundencia ante cualquier agresión de Irán y advirtió que la reacción sería de tal magnitud que Teherán no podría anticiparla.

Las maniobras militares no se limitaron a los países occidentales. Irán y Rusia llevaron a cabo ejercicios navales conjuntos en el golfo de Omán y el océano Índico, incluyendo prácticas de fuerzas especiales y advertencias sobre el posible uso de misiles antibuque. Estos ejercicios coincidieron con alertas para la aviación y movimientos navales en vías estratégicas.

Internamente, Irán continúa bajo presión social tras las manifestaciones masivas de enero, reprimidas de manera violenta. Los actos conmemorativos por los 40 días de las muertes de manifestantes han avivado la tensión, con cánticos de protesta y advertencias oficiales acerca de eventuales nuevas movilizaciones.

Mientras tanto, la situación se complica para europeos y otros extranjeros en Irán. Las alternativas para salir —ya sean aéreas o terrestres— comienzan a reducirse debido al despliegue de fuerzas y el deterioro de la seguridad. Los gobiernos involucrados reiteran que, en caso de una crisis militar, será casi imposible garantizar la evacuación y la protección consular.

El temor y la inquietud aumentan entre los residentes extranjeros en Irán, mientras la ventana de salida se achica y la perspectiva de ayuda internacional disminuye frente al riesgo real de un enfrentamiento abierto.