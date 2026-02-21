Eslovaquia amenazó con cortar el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania si no se restablece el flujo de petróleo ruso

Roberto Fico, primer ministro eslovaco, junto a Vladimir Putin (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, lanzó un ultimátum a Ucrania: si el lunes no se restablece el flujo de petróleo ruso hacia su país, ordenará suspender el suministro de electricidad de emergencia a los ucranianos.

Esta decisión responde al corte en el oleoducto Druzhba, principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa Central, interrumpido desde el 27 de enero tras un ataque ruso en el oeste ucraniano.

El corte del Druzhba, que transporta alrededor de dos millones de barriles de petróleo al día, ha dejado a Eslovaquia y Hungría, los únicos países de la Unión Europea con alta dependencia del petróleo ruso, en una situación crítica. Ambos gobiernos han exigido a Kiev el restablecimiento inmediato del flujo.

Fico no solo atribuyó la crisis al daño del oleoducto, sino que acusó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de actuar con hostilidad. “El presidente ucraniano se niega a comprender nuestro enfoque pacifista y, porque no apoyamos la guerra, se comporta con malicia hacia Eslovaquia”.

El oleoducto Druzhba es la principal vía de petróleo ruso hacia Europa Central (Reuters)

Además, aseguró: “Primero, detuvo el suministro de gas a Eslovaquia y ahora ha interrumpido el suministro de petróleo, lo que nos provoca aún más pérdidas y dificultades logísticas”.

El primer ministro recordó que su país ha brindado ayuda humanitaria a Ucrania desde el inicio de la guerra, acogido a unos 180.000 ucranianos y celebrado reuniones bilaterales de alto nivel.

A pesar de ello, advirtió que no aceptará una relación “unidireccional” y subrayó: “Eslovaquia es un país orgulloso y soberano, y yo soy un eslovaco orgulloso y soberano”.

La postura de Eslovaquia recibió el respaldo inmediato del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien también amenazó con cortar el suministro eléctrico a Ucrania si no se restablece el tránsito de petróleo ruso.

Los ucranianos siguen sufriendo largos cortes de energía por los ataques rusos en medio del crudo invierno (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Una parte importante de la electricidad de Ucrania proviene de Hungría, y si dejamos de suministrarla, podría haber graves problemas allí”, advirtió Orbán en un acto en Békéscsaba.

El conflicto energético se trasladó al plano político cuando Eslovaquia y Hungría bloquearon un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania por parte de la Unión Europea, justificando que la seguridad energética de ambos países está en peligro.

Especialistas del sector indican que Eslovaquia aportó el 18% de las importaciones de electricidad récord de Ucrania el mes pasado, y el operador estatal Ukrenergo reportó que Eslovaquia representa el 17% de las importaciones eléctricas ucranianas, mientras Hungría cubre el 45%.

Viktor Orbán respaldó a Fico en la exigencia a Ucrania por el petróleo ruso (Reuters)

Bajo este contexto, los ataques rusos continuos a la infraestructura energética ucraniana han dejado a millones de personas sin electricidad durante el invierno.

Desde octubre pasado, los bombardeos han destruido plantas de energía y redes de transmisión, provocando apagones prolongados y una mayor dependencia de la importación de electricidad desde la Unión Europea.

Eslovaquia y Hungría solicitaron a Croacia el uso del oleoducto Adria para rutas alternativas, pero el ministro de Economía croata, Ante Susnjar, negó la petición.

El trasfondo revela una fractura en la Unión Europea sobre la estrategia frente a Rusia y la dependencia energética de algunos miembros. La mayoría del bloque ha reducido drásticamente las compras de energía rusa desde el inicio de la guerra, mientras Hungría y Eslovaquia mantienen sus lazos energéticos con Moscú.

(Con información de Europa Press, Reuters y Político)