Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que Estados Unidos no solicitó el enriquecimiento cero de uranio durante las negociaciones nucleares más recientes, ni Irán propuso suspender su programa. Araqchi anticipó que el liderazgo iraní revisará un borrador de contrapropuesta en los próximos dos o tres días, con la expectativa de que se celebren nuevas conversaciones diplomáticas en el plazo de una semana.

Según explicó Araqchi en entrevistas con MS NOW y el programa Morning Joe, la discusión actual se centra en garantizar que el programa nuclear iraní tenga un carácter exclusivamente pacífico. Para ello, se contemplan “medidas de fomento de la confianza” de orden técnico y político, a cambio de acciones en materia de sanciones internacionales, aunque el funcionario evitó precisar los detalles de estos mecanismos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, otorgó a Teherán un plazo de diez a quince días para alcanzar un acuerdo, advirtiendo sobre “cosas realmente malas” si no se logra un entendimiento. El aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio ha incrementado la preocupación sobre una posible escalada bélica. Araqchi reiteró que una opción militar solo dificultaría la vía diplomática, recordando los ataques previos contra instalaciones iraníes y el asesinato de científicos, que no lograron frenar el desarrollo nuclear autónomo del país.

El ministro iraní insistió en que las negociaciones avanzan por cauces normales, sin ultimátum de ninguna parte, y que ambos gobiernos buscan un acuerdo rápido. Negó “especulaciones” sobre la suspensión total del enriquecimiento de uranio como condición impuesta por Washington: “Ni nosotros la hemos propuesto, ni la parte estadounidense la ha solicitado”, puntualizó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en Roma, antes de las conversaciones sobre el programa nuclear entre Irán y Estados Unidos en la embajada de Omán. (Foto: Handout / MINISTERIO DE EXTERIORES DE ITALIA / AFP)

Por el lado estadounidense, un funcionario en Washington, citado por Joe Scarborough, sostuvo que la posición de Trump es la de no permitir el enriquecimiento, pero admitió que corresponde a Irán presentar una contrapropuesta detallando las salvaguardias para demostrar el uso pacífico de su programa nuclear. Las delegaciones habrían alcanzado un “acuerdo general sobre principios rectores” en las discusiones de esta semana en Ginebra, según Teherán, aunque persisten diferencias sobre los mecanismos de verificación y el levantamiento de sanciones.

Araqchi concluyó que Irán se encuentra bajo presión por las sanciones internacionales y expresó la urgencia de avanzar en el proceso: “Cuanto antes terminen, mejor”.

(Con información de Europa Press y Reuters)