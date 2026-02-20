De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”

Knysna, ciudad emblemática de la Garden Route en Sudáfrica, enfrenta una crisis de agua por grave sequía y fallas en la infraestructura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situada en el corazón de la famosa Garden Route, Knysna es una ciudad sudafricana reconocida por su belleza natural y su fuerte atractivo turístico. Con una población estimada en 100.000 residentes, se extiende a lo largo de una franja costera de 150 kilómetros en el sur de Sudáfrica. Este destino, conocido por sus paisajes y su oferta para visitantes nacionales e internacionales, enfrenta actualmente una de las situaciones más críticas de su historia reciente, según reportó BBC News

Contrario a su atractivo, la ciudad de Knysna atraviesa una crisis hidráulica sin precedentes. Se trata de una sequía que ha reducido drásticamente los niveles de agua en el principal embalse local, lo que limita severamente la capacidad de abastecimiento tanto para la población como para las actividades económicas. El embalse Akkerkloof, principal fuente de agua de la ciudad, contaba recientemente con reservas para solo 20 días, una cifra alarmante para cualquier comunidad urbana.

Este escenario plantea una amenaza inminente de quedarse completamente sin agua, un escenario catalogado localmente como “día cero”. Dicho término se utiliza para describir el momento en que los suministros de agua de la ciudad se agoten y la vida cotidiana de la comunidad se vea alterada de manera radical. Esta posibilidad llevó a las autoridades a declarar el estado de desastre, una decisión que refleja la gravedad y urgencia del problema.

Las causas de la crisis en Knysna son múltiples y convergentes. Según la información provista, la situación se debe tanto a la falta de mantenimiento en la infraestructura como a los cambios en los patrones climáticos. Uno de los problemas técnicos más graves detectados es la pérdida de aproximadamente el 55% del agua potable de la ciudad a causa de fugas en las tuberías. Este dato revela una infraestructura antigua y deteriorada, incapaz de garantizar la conservación del recurso hídrico en un contexto de emergencia.

En respuesta a la crisis, las autoridades han implementado un paquete de restricciones estrictas sobre el uso del agua, junto con la asignación de fondos de emergencia. Desde enero, rigen medidas como la reducción de la presión en la red y la prohibición de regar jardines, llenar piscinas o lavar barcos con agua municipal. Además, el racionamiento establece un límite de 50 litros de agua por persona al día, una cifra considerablemente inferior al promedio de 142 litros diarios registrado en el Reino Unido. Estas restricciones buscan extender las reservas disponibles y obligan a la población a ajustar sus rutinas diarias, a la espera de que la situación no desemboque en el temido “día cero”, según indica el medio británico.

Por su parte, el gobierno nacional ha desembolsado una ayuda económica de emergencia por USD 1,25 millones destinada a atender las necesidades urgentes de Knysna. Esta inversión tiene como fin principal la reparación de siete pozos y una planta desalinizadora, así como la perforación de un pozo adicional en el corto plazo. Entre las acciones inmediatas también se encuentra la instalación de medidores de agua en aquellos lugares donde no existen o presentan daños, lo que permitirá vigilar y controlar de manera más eficiente el consumo en los hogares y empresas locales.

A la par de estas intervenciones, las autoridades han comenzado a considerar soluciones a largo plazo. Entre ellas figuran el reciclaje de agua y la construcción de un nuevo embalse, proyectos que ya están siendo analizados por hidrólogos. Estas alternativas buscan no solo afrontar la coyuntura actual, sino también fortalecer la resiliencia de la ciudad ante eventuales crisis futuras.

Organizaciones no gubernamentales como Gift of the Givers distribuyen diariamente miles de litros de agua en camiones cisterna, centrándose especialmente en quienes no pueden costear soluciones alternativas para el acceso al recurso. “Hay una gran gratitud por parte de la gente cuando llegamos”, dijo a la BBC el coordinador local de Gift of the Givers, Mario Ferreira. “Lo preocupante es que la gente empieza a pensar que esta es la forma de vida y no debería serlo”, añadió Ferreira.

Expertos advierten que lo que ocurre en Knysna es un reflejo de un problema mucho más amplio que afecta a Sudáfrica, donde millones de personas no disponen de acceso regular al agua corriente.

BBC News recuerda que Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más grande del país, estuvo infamemente cerca del “día cero” durante la sequía de 2018. “Para millones de personas en Sudáfrica, el ‘día cero’ es cada día, existe ahora. La mitad de la población no tiene agua corriente en sus hogares”, afirmó el Dr. Ferial Adam, del grupo de campaña Watercan. “Definitivamente creo que vamos a ver cada vez más informes de ciudades con dificultades para conseguir agua”, afrimó.