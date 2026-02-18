Mundo

La ONU reveló que la invasión rusa en Ucrania dejó más de 15.000 muertos

El informe advierte sobre la imposición de sistemas rusos, confiscación de propiedades y deportación de menores en zonas ocupadas, y sobre condenas y restricciones en áreas controladas por Ucrania

Más de 15.000 personas murieron
Más de 15.000 personas murieron en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022 (Europa Press)

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU) informó que más de 15.000 personas murieron y más de 41.000 resultaron heridas como consecuencia directa de la invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022.

Los datos, difundidos en el último informe de la misión y replicados por medios ucranianos, exponen el impacto humano sostenido de la ofensiva ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin.

Desde el comienzo del conflicto, al menos 15.172 civiles fallecieron, incluidos 766 niños, mientras que 41.378 personas sufrieron heridas, entre ellas 2.540 menores, de acuerdo con la información recopilada por la HRMMU.

El conflicto dejó un saldo
El conflicto dejó un saldo creciente de bajas militares, según la Misión de Observación de la ONU (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

El informe, elaborado por la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, indica que la gran mayoría de las víctimas civiles, un 87%, se registró en áreas bajo control ucraniano. Además, las minas y restos explosivos provocaron la muerte de 483 civiles y lesiones a 1.196 personas.

La situación humanitaria se agravó durante 2025 y 2026. Según la Misión, en 2025 se reportaron al menos 2.526 civiles muertos y 12.162 heridos, un incremento del 31% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 2.088 muertes y 9.138 heridos. En 2023, el registro cerró con 1.974 víctimas fatales y 6.651 lesionados.

El informe de la ONU
El informe de la ONU reportó la ejecución de al menos 109 militares ucranianos durante el conflicto (Reuters)

En los dos últimos años, el uso de armas de largo alcance aumentó de manera significativa. El informe de la HRMMU señala que en 2025 este tipo de armamento causó el 35% de las muertes civiles, con 686 personas fallecidas y 4.451 heridas, lo que representa un incremento del 66% respecto al año anterior.

El uso de armas de
El uso de armas de largo alcance aumentó significativamente en los últimos dos años en Ucrania (AP)

El número de víctimas por el uso de drones de corto alcance también creció: en 2025, 580 civiles murieron y 3.295 resultaron heridos por estos dispositivos, frente a los 226 muertos y 1.528 heridos de 2024.

En 2025, 580 civiles murieron
En 2025, 580 civiles murieron por ataques de drones (Facebook)

El documento alerta sobre las consecuencias de los ataques “deliberados, repetidos y sistemáticos” de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética de Ucrania. Para enero de 2026, el país había perdido más de la mitad de su capacidad de generación eléctrica.

La falta de electricidad privó a la población de calefacción y agua corriente. En Kiev, más de 1.100 edificios residenciales quedaron sin calefacción central durante el resto de la temporada invernal tras los ataques ocurridos en enero de 2026.

Más de 1.100 edificios residenciales
Más de 1.100 edificios residenciales en Kiev quedaron sin calefacción central tras los ataques de enero de 2026 (Reuters)

Además, el documento atribuye a las fuerzas rusas ataques sistemáticos a la infraestructura energética y graves violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas ejecuciones de detenidos civiles y militares ucranianos, torturas, violencia sexual y restricciones a la comunicación y al monitoreo independiente.

Entre las irregularidades identificadas figuran sentencias contra objetores de conciencia y reformas legales no alineadas con las normas internacionales de derechos humanos.

Rusia ha sido acusada de cometer crímenes de guerra en Ucrania, entre ellos violaciones, torturas, bombardeos a hospitales, secuestro de niños y la generación de riesgos nucleares

El informe detalla que al menos 109 militares ucranianos y 182 civiles fueron ejecutados, y que decenas de personas murieron bajo custodia.

(Con información de Europa Press y Informe de la ONU)

