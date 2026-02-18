Mundo

Kiev impuso sanciones contra el dictador de Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania

Zelensky acusa a Lukashenko de permitir el despliegue de los misiles de alcance intermedio Oreshnik y de sistemas de retransmisión para el control de drones rusos

El dictador bielorruso, Alexander Lukashenko.
El dictador bielorruso, Alexander Lukashenko. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

Las autoridades de Ucrania han impuesto este miércoles sanciones contra el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por su apoyo a la invasión rusa del país europeo, desatada hace cerca de cuatro años por orden del mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

“Ucrania impuso hoy un paquete de sanciones contra Alexander Lukashenko, e intensificaremos significativamente las contramedidas contra cualquier forma de su colaboración en el asesinato de ucranianos”, ha anunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien ha asegurado que Kiev trabajará con sus socios “para que esto tenga un impacto global”.

Así, ha manifestado que “Rusia desplegó en territorio bielorruso durante la segunda mitad de 2025 un sistema de estaciones de retransmisión para controlar drones kamikaze, lo que incrementó la capacidad del Ejército ruso para lanzar ataques contra regiones en el norte, desde Kiev hasta Volinia”.

“Sin la asistencia bielorrusa, Rusia no habría podido llevar a cabo algunos de los ataques, en particular contra instalaciones energéticas y ferrocarriles”, ha argüido Zelensky, quien ha destacado además que “más de 3.000 empresas bielorrusas se han puesto al servicio de la guerra rusa y suministran maquinaria, equipos y componentes clasificados como ‘de importancia crítica’, incluyendo componentes para la producción de misiles que aterrorizan ciudades y pueblos”.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky.
El presidente ucraniano Volodímir Zelensky. REUTERS/Liesa Johannssen

“También se está desarrollando la infraestructura para desplegar misiles de alcance intermedio, como los ‘Oreshnik’, en territorio bielorruso, lo que representa una amenaza evidente no solo para los ucranianos, sino para todos los europeos”, ha apuntado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En este sentido, ha incidido en que “Lukashenko no solo ha permitido el despliegue de los ‘Oreshnik’ en territorio bielorruso”, al tiempo que ha insistido en que “el año pasado, las empresas bielorrusas suministraron a Rusia componentes, piezas y una base de fabricación esenciales para esta arma”. “Esta situación continúa en 2026”, ha especificado.

“Lukashenko lleva mucho tiempo negociando la soberanía de Bielorrusia a cambio de la continuidad de su poder personal, ayudando a Rusia a eludir las sanciones globales por esta agresión, justificando activamente la guerra rusa y ahora aumentando aún más su propia participación en la escalada y prolongación de la guerra”, ha criticado. “Habrá consecuencias especiales por esto”, ha dicho.

Las autoridades de Bielorrusia no han respondido por ahora al anuncio de Zelensky. Lukashenko se ha presentado en varias ocasiones como potencial mediador en el conflicto y, de hecho, Minsk acogió poco después del inicio de la invasión varias rondas de conversaciones, que se saldaron sin resultados.

Desde entonces, tanto Ucrania como sus aliados occidentales han rechazado sus intenciones de mediar en la guerra, al considerar que es un aliado estratégico de Moscú y que, por ello, mantendría una postura sesgada a favor de Rusia de cara a cualquier acuerdo para poner fin a la guerra.

(Con información de Europa Press)

