Avanza la investigación policial sobre los vuelos de Epstein en el Reino Unido: nuevas revelaciones

Imagen del aeropuerto de Stansted. Reuters/John Sibley

La Policía del condado inglés de Essex evalúa información sobre los vuelos privados que aterrizaron y despegaron del aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, tras la publicación de los archivos del pederasta convicto Jeffrey Epstein, quien traficó con menores y jóvenes con fines de explotación sexual.

Un portavoz de las fuerzas del orden de Essex, a la que pertenece Stansted, indicó hoy que la evaluación de los datos se lleva a cabo después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgara recientemente más documentos sobre Epstein, que mostraron el alcance de los contactos del empresario con ricos y famosos.

Todos los aviones privados en Stansted operan a través de operadores independientes, que gestionan los aspectos de la aviación privada de acuerdo con los requisitos regulatorios, indicó la policía de Essex.

La decisión de la policía se conoce después de que el antiguo primer ministro británico laborista Gordon Brown afirmase recientemente, en un artículo para la publicación New Statesman, que los archivos mostraban detalles de cómo Epstein pudo utilizar el aeropuerto de Stansted para traer niñas de Letonia, Lituania y Rusia.

Jeffrey Epstein aparece en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de diciembre de 2025, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones. Departamento de Justicia de EE. UU./Folleto vía REUTERS.

En el Reino Unido, el caso Epstein ha salpicado sobre todo al ex príncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III, por sus pasados vínculos con el pederasta.

El revuelo en torno al ahora llamado Andrew Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado después de que unos correos divulgados en EE.UU. revelasen que el ex príncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno.

El tabloide The Sun informó este lunes que esos documentos han sido alterados en secreto para no mencionar al ex príncipe.

Los intercambios de correos electrónicos entre Andrés y Epstein, el magnate fallecido en la cárcel en agosto de 2019, fueron alterados en las últimas dos semanas, después de su publicación oficial, indica el tabloide.

El ex príncipe, Andrés Mountbatten-Windsor.

“Esto está frustrando la Justicia. Es un encubrimiento del crimen. Ojalá pudiera decirles que todo esto es impactante, pero para nosotros no lo es. De hecho, es predecible”, dijo Jess Michaels, que ha sido víctima de la red Epstein, añade el diario.

“Seguimos siendo manipulados. Está diseñado para proteger a los responsables e intimidar a los supervivientes para evitar que denuncien”, agregó Michaels.

Entre los documentos con detalles tachados o censurados se incluye un correo electrónico entre Epstein y una mujer rusa llamada Irina, que confirma una velada con Andrés en agosto de 2010.

El mensaje se encontraba entre los casi 100 que el periódico británico dice haber descubierto mediante una búsqueda por palabra clave: “tdoy”, las iniciales en inglés de su entonces título de duque de York (‘The Duke Of York’).

Andrew Mountbatten-Windsor en una de las imágenes de los archivos de Epstein (Departamento de Justicia de los Estados Unidos).

Esto permitió al diario filtrar los 3,5 millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. para encontrar aquellos en los que Andrés era el remitente o el destinatario.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor -donde vivía Andrés hasta hace unos días- evalúa actualmente esta información para decidir si procede a una investigación criminal.

(con información de EFE)