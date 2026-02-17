Rusia y Ucrania concluyeron su primera jornada de diálogo en Ginebra sin avances tras horas de “negociaciones muy tensas”

Los jefes de las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos durante las conversaciones tripartitas celebradas en Abu Dabi el 23 de enero de 2026. Hamad Al Kaabi (Corte Presidencial de EAU) / REUTERS

Negociadores ucranianos y rusos concluyeron este martes el primero de dos días de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Ginebra, aunque ninguna de las partes dio señales de estar más cerca de poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las negociaciones se reanudarán el miércoles.

Estados Unidos ha estado presionando para que se ponga fin a la guerra de casi cuatro años, pero no ha logrado mediar un compromiso entre Moscú y Kiev sobre el tema clave del territorio.

Dos rondas previas de negociación entre ambas partes en Abu Dabi no lograron producir un avance significativo.

Las últimas conversaciones “fueron muy tensas”, dijo una fuente cercana a la delegación rusa.

Un hombre camina cerca de autos dañados en el lugar de un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania. 13 de febrero de 2026 REUTERS/Nina Liashonok

“Duraron seis horas. Ya han concluido”, añadió la fuente, hablando bajo condición de anonimato.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo en su discurso vespertino que estaba listo “para avanzar rápidamente hacia un acuerdo digno que ponga fin a la guerra”, pero cuestionó si Rusia hablaba en serio sobre la paz.

“¿Qué es lo que quieren?”, añadió, acusándolos de priorizar los ataques con misiles sobre la “diplomacia real”.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El conflicto resultante ha provocado una ola de destrucción que ha dejado ciudades enteras en ruinas, decenas de miles de soldados y civiles muertos y ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares.

‘Vengan a la mesa, rápido’

Las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos antes del inicio de las conversaciones tripartitas en Ginebra, este martes Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania / REUTERS

Zelensky ha dicho repetidamente que a su país se le está pidiendo que haga concesiones desproporcionadas en comparación con Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó el lunes a Ucrania para que llegue a un acuerdo, diciendo que “más vale que vengan a la mesa, rápido”.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania —incluida la península de Crimea que se anexionó en 2014— y áreas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.

Está presionando por el control total de la región de Donetsk, al este de Ucrania, como parte de cualquier acuerdo, y ha amenazado con tomarla por la fuerza si las conversaciones fracasan.

Pero Kiev ha rechazado esta demanda profundamente impopular, que sería política y militarmente arriesgada, y ha señalado que no firmará un acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de invadir de nuevo.

FOTO DE ARCHIVO: Soldados sostienen una bandera rusa en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, en esta captura de pantalla de un video publicado el 1 de diciembre de 2025 Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

Rusia ha estado capturando territorio lentamente a lo largo de la extensa línea de frente durante meses.

Sin embargo, sus preocupaciones económicas en tiempos de guerra están aumentando, con un crecimiento estancado y un déficit presupuestario cada vez mayor a medida que los ingresos petroleros —asfixiados por las sanciones— caen a un mínimo de cinco años.

Las fuerzas ucranianas lograron recientemente sus avances más rápidos en dos años y medio, recuperando 201 kilómetros cuadrados la semana pasada, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Ese total incluye áreas que Kiev y los analistas militares dicen que están controladas por Rusia (72 kilómetros cuadrados), así como aquellas reclamadas por el ejército de Moscú (129 kilómetros cuadrados).

Los contraataques probablemente aprovecharon la interrupción del acceso de las fuerzas rusas a Starlink, dijo el ISW, después de que el jefe de la firma de internet satelital, Elon Musk, anunciara “medidas” para poner fin al uso de la tecnología por parte de Rusia.

Bajas esperanzas de un avance

FOTO DE ARCHIVO: Un vendedor camina en un mercado callejero atacado por drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania 12 de febrero 2026 REUTERS/Nina Liashonok

Para las conversaciones en Ginebra, el Kremlin reinstaló al halcón nacionalista y ex ministro de Cultura, Vladimir Medinsky, como su negociador principal.

El secretario de seguridad nacional ucraniano, Rustem Umerov, lideraba el bando de Kyiv.

Las esperanzas de un avance son bajas.

Incluso antes de que las conversaciones estuvieran en marcha, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz al lanzar 29 misiles y 396 drones en una serie de ataques nocturnos que, según las autoridades, mataron al menos a cuatro personas, hirieron a otras y cortaron la electricidad a decenas de miles en el sur de Ucrania.

“La medida en que Rusia ignora los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de conversaciones en Ginebra”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, en las redes sociales.

Un ataque de drones rusos mató a tres empleados de una planta de energía en la ciudad de Sloviansk, en el frente de batalla en el este de Ucrania, según el ministro de Energía, Denys Shmygal.

Otra persona murió en la región de Sumy, en el noreste, dijeron funcionarios locales.

Mientras tanto, Rusia acusó a Ucrania de lanzar más de 150 drones durante la noche, principalmente sobre las regiones del sur y la península de Crimea —ocupada por el Kremlin en 2014.

Un depósito de petróleo en el sur de Rusia se incendió, según los funcionarios.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que no esperaran grandes noticias del primer día de conversaciones.