Luego de bombardear Ucrania con 400 drones, Rusia dijo que no espera avances rápidos en el diálogo de Ginebra

Bomberos sofocan un incendio en viviendas tras un ataque aéreo ruso en la región de Sumy, Ucrania. El bombardeo nocturno afectó 12 regiones del país y dejó al menos tres muertos horas antes de las conversaciones de paz en Ginebra. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

El Kremlin advirtió el martes que no espera resultados el primer día de las conversaciones de paz en Ginebra, horas después de que Rusia lanzara casi 400 drones y 29 misiles contra Ucrania en un ataque que dejó al menos tres muertos, nueve heridos y a decenas de miles de personas sin calefacción ni agua.

“No creo que debamos esperar noticias hoy, ya que está previsto que los trabajos continúen mañana”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en rueda de prensa, descartando cualquier anuncio relevante para la jornada.

El bombardeo nocturno apuntó al sistema energético ucraniano en 12 regiones. Tres trabajadores energéticos murieron cerca de la ciudad industrial de Sloviansk cuando un dron ruso atacó el vehículo en que se transportaban. En Odesa, ciudad portuaria del sur, decenas de miles de residentes quedaron sin calefacción ni agua potable.

Una mujer duerme en una estación de metro de Kiev durante una alerta de ataque aéreo. Rusia lanzó casi 400 drones y 29 misiles contra 12 regiones ucranianas en un solo bombardeo nocturno. (REUTERS/Alina Smutko/Archivo)

“Fue un ataque combinado, calculado deliberadamente para causar el mayor daño posible a nuestro sector energético”, escribió el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en redes sociales.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar 24 de los 25 misiles de crucero y 367 de los aproximadamente 396 drones lanzados, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Los cuatro misiles balísticos Iskander-M no pudieron ser interceptados.

Negociaciones mediadas por EEUU

Gennady Gatilov, embajador ruso ante la ONU en Ginebra, durante las conversaciones de paz mediadas por EE.UU. entre Rusia y Ucrania. El Kremlin descartó avances para el primer día de negociaciones. (REUTERS/Pierre Albouy)

Pese al ataque, las delegaciones de Moscú y Kiev llegaron a Ginebra para la tercera ronda de negociaciones tripartitas mediadas por Estados Unidos, que se extenderá durante dos días. El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno presidencial Jared Kushner participarán en los encuentros, junto al general Alexus Grynkewich, comandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Europa.

Las expectativas de avance, sin embargo, son bajas. Según una persona familiarizada con las negociaciones que habló con AP bajo condición de anonimato, se esperan discusiones “duras” sobre el territorio ucraniano ocupado por Rusia, dado que Moscú insiste en que Kiev ceda el control del Donbas. Los jefes militares de los tres países también discutirán cómo funcionaría el monitoreo de un eventual cese del fuego.

Las conversaciones de Ginebra son la tercera ronda de un proceso que comenzó en Abu Dabi el 23 de enero y tuvo su segunda sesión en esa misma ciudad el 4 y 5 de febrero.

Trump describió la reunión como “grandes conversaciones” y, al regresar a Washington desde Florida el lunes por la noche, advirtió: “Ucrania mejor que venga a la mesa rápido”. No quedó claro de inmediato a qué se refería, dado que Kiev ha participado activamente en todas las rondas de negociación y ha aceptado las propuestas estadounidenses, incluida la de un cese del fuego incondicional y de largo plazo.

Zelensky señaló que el bombardeo ruso complica precisamente esos esfuerzos diplomáticos. “Cuanto más mal venga de Rusia, más difícil será para todos llegar a acuerdos con ellos. Los socios deben entender esto. En primer lugar, esto concierne a Estados Unidos”, escribió.

El mandatario exigió además que Rusia sea “responsabilizada” por sus ataques contra la población civil y reclamó sanciones y apoyo militar inmediato. “Nuestra diplomacia será más eficaz si hay justicia y fortaleza”, afirmó.

Las conversaciones celebradas a principios de este año en Abu Dabi se centraron en cuestiones como la forma de establecer una zona desmilitarizada en las zonas en disputa y cómo las fuerzas armadas de todas las partes podrían mantenerse en contacto, según la fuente.

Las conversaciones de Ginebra tuvieron lugar mientras funcionarios estadounidenses también mantenían conversaciones indirectas con Irán en la ciudad suiza.