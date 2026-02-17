Mundo

Etiopía pidió a Turquía apoyo diplomático para recuperar una salida al mar Rojo

Ambos mandatarios firmaron acuerdos para ampliar la cooperación económica y energética, con metas de inversión por 1.000 millones de dólares

Guardar
Abiy Ahmed Ali y Recep
Abiy Ahmed Ali y Recep Tayyip Erdogan firmaron acuerdos económicos para impulsar la cooperación entre Etiopía y Turquía (Europa Press)

El primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed Ali solicitó al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan apoyo para que su país recupere acceso al mar Rojo.

La petición se formalizó durante una rueda de prensa conjunta en Adís Abeba, donde ambos mandatarios discutieron la búsqueda de una salida marítima para Etiopía, nación que perdió su litoral tras la independencia de Eritrea en 1991.

Abiy Ahmed Ali subrayó que el acceso al mar fue el eje de las conversaciones bilaterales con Erdogan e indicó que intercambiaron opiniones sobre áreas estratégicas de colaboración, reafirmando el compromiso de impulsar alianzas en beneficio mutuo.

Abiy Ahmed Ali considera el
Abiy Ahmed Ali considera el acceso al mar una prioridad estratégica para Etiopía (Europa Press)

El mandatario etíope manifestó que una cooperación sostenida fortalecerá los vínculos entre ambos países.

Durante la reunión, Erdogan expresó la voluntad de Turquía de profundizar la cooperación bilateral en sectores como comercio, educación, minería, agricultura, comunicaciones e infraestructura.

Las reuniones bilaterales incluyeron la
Las reuniones bilaterales incluyeron la discusión de proyectos de infraestructura y comercio

El presidente turco precisó que existen metas de inversión de 1.000 millones de dólares (unos 844 millones de euros). Ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento sobre las Actas Acordadas de la 9ª Comisión Económica Conjunta Turquía-Etiopía y otro sobre cooperación energética.

En 2024, el gobierno etíope firmó un acuerdo con la región semiautónoma somalí de Somalilandia para obtener una salida marítima, lo que provocó tensiones con Somalia, uno de los cinco países vecinos con costa junto con Sudán, Kenia, Eritrea y Yibuti.

Abiy Ahmed Ali ha reiterado ante el Parlamento etíope que el acceso al mar es una prioridad estratégica, enfatizando que Etiopía no pretende iniciar un conflicto armado con Eritrea y apuesta por una recuperación pacífica de su salida marítima.

Etiopía perdió su acceso al
Etiopía perdió su acceso al mar Rojo tras la independencia de Eritrea en 1991 (Reuters)

Actualmente, este país africano, depende casi por completo del puerto de Yibuti: más del 95 % de las importaciones y exportaciones pasan por allí, lo que implica para el país un gasto anual superior a los 1.000 millones de dólares en tasas portuarias, una cifra insostenible para una economía con problemas de liquidez.

Etiopía, con una población de 127 millones de personas, está separada del puerto eritreo de Assab por apenas 60 kilómetros de territorio. El tema es especialmente delicado porque, tras décadas de conflicto con Eritrea y Somalia, Abiy Ahmed Ali había logrado firmar un histórico acuerdo de paz en 2018, reconocimiento que le valió el Premio Nobel de la Paz.

Abiy impulsa proyectos de desarrollo
Abiy impulsa proyectos de desarrollo nacional pese a la presión internacional (EFE)

Ahora, su renovado reclamo por una salida al mar despierta temores de que se reaviven las disputas y la inestabilidad en el Cuerno de África.

Además de la falta de acceso al mar, el control sobre el río Nilo también representa un problema histórico para Etiopía. Aunque gran parte del caudal del Nilo Azul nace en su territorio, antiguos acuerdos internacionales han dejado a Etiopía prácticamente sin poder sobre el manejo y el uso de estas aguas, en beneficio de Egipto y Sudán.

Este conflicto se ha intensificado en los últimos años por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, que ha generado preocupación en los países vecinos y añadido más tensión a la ya compleja situación regional.

La Gran Presa del Renacimiento
La Gran Presa del Renacimiento Etíope es el mayor proyecto hidroeléctrico de África (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

TurquíaEtiopiaAbiy Ahmed AliRecep Tayyip ErdoganMar Rojo

Últimas Noticias

Donald Trump anunció las primeras inversiones bajo el acuerdo comercial con Japón

Los gobiernos de Estados Unidos y Japón anunciaron los primeros proyectos financiados por un fondo conjunto, que incluye inversiones en energía y minerales estratégicos

Donald Trump anunció las primeras

Rusia y Ucrania concluyeron su primera jornada de diálogo en Ginebra sin avances tras horas de “negociaciones muy tensas”

Washington impulsa un acuerdo de paz tras casi cuatro años de guerra, pero Moscú y Kiev mantienen posiciones irreconciliables sobre el control territorial. Trump presiona a Zelensky para que ceda mientras Rusia exige Donetsk completo

Rusia y Ucrania concluyeron su

Ginebra se convierte en centro de la diplomacia mundial por las conversaciones Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia

La ciudad suiza se transformó en epicentro de la actividad internacional, con delegaciones manteniendo conversaciones clave bajo estricta confidencialidad

Ginebra se convierte en centro

Ucrania alcanza el retorno de 2.000 niños deportados desde el inicio de la guerra

La cifra representa apenas una fracción de los más de 19.500 menores que Kiev reporta como trasladados ilegalmente a Rusia o territorios bajo control del Kremlin desde febrero de 2022

Ucrania alcanza el retorno de

Un cocodrilo de 4 metros devoró a una mujer que recolectaba almejas en Indonesia y el video desató terror en las redes

La tragedia movilizó a vecinos, autoridades y familiares en un operativo de rescate infructuoso. La víctima, de 35 años, había ingresado al río minutos antes de ser atacada

Un cocodrilo de 4 metros
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muerte de Kevin Acosta: defensora

Muerte de Kevin Acosta: defensora del Pueblo condenó señalamientos hacia su familia; “No es responsabilidad de su mamá”

Las plantas que tienes que podar antes de que termine febrero

Pensión Bienestar 2026: arranca periodo de registro para nuevos beneficiarios, así podrás incorporarte y recibir 6 mil 400 pesos bimestrales

Hidroituango por fin da utilidades tras 28 años y cambia el panorama financiero de Antioquia

Súper Astro Sol: resultado oficial y signo ganador hoy, 17 de febrero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Rubio expresa el claro apoyo de EE.UU. a Viktor Orbán ante las elecciones de abril

El jugador suizo de hockey sobre hielo Kevin Fiala sufre fracturas en la pierna en Milán-Cortina

Alcalde de Vigo insta por carta a RFEF a que Balaídos sea undécima sede española en 2030

Rubio afirma que EEUU no obligará a nadie a aceptar un acuerdo ante la negativa de Kiev a ceder territorios

Al menos cinco heridos tras descarrilar un tren en el sur de Suiza a causa de una avalancha

ENTRETENIMIENTO

James Van Der Beek y

James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales días antes de su muerte

Miley Cyrus celebrará los 20 años de Hannah Montana con un programa especial en Disney: cuándo se estrena

La confesión de Shandi Sullivan que sacude ‘America’s Next Top Model’ y el silencio de Tyra Banks: “Estaba totalmente desmayada”

Solo dos actores sobreviven al clásico ‘Matar a un ruiseñor’ tras la muerte de Robert Duvall

Amigo de James Van Der Beek salió en defensa de su familia ante críticas por campaña de GoFundMe: “No tienen ni idea del dolor que han sufrido”