El Kremlin amenazó con desplegar la armada rusa si Occidente incauta más buques de su flota fantasma de petroleros

Nikolái Patrushev, estrecho asesor de Putin y presidente de la Junta Marítima de Rusia, advirtió que Moscú podría tomar represalias contra el transporte marítimo europeo, en medio de una ofensiva contra los navíos que operan para eludir sanciones contra los combustibles

Un barco de la marina
Un barco de la marina francesa rodea al petrolero GRINCH, interceptado en el mar de Alborán por sospecha de pertenecer a la flota fantasma rusa. La UE tiene prohibida la entrada a sus puertos de 598 embarcaciones sancionadas. (REUTERS/Manon Cruz/Archivo)

Un estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin advirtió el martes que Moscú podría desplegar su armada para impedir que potencias europeas confisquen sus buques y tomar represalias contra el transporte marítimo del continente, en medio de una creciente tensión por las acciones occidentales contra la llamada “flota fantasma” rusa.

Nikolái Patrushev, asesor del Kremlin y presidente de la Junta Marítima de Rusia, hizo las declaraciones al medio de comunicación ruso Argumenty i Fakty, en un tono desafiante hacia los países que han intensificado las intercepciones de petroleros vinculados a Moscú.

“Si no les damos un duro revés, pronto los británicos, los franceses e incluso los bálticos se volverán tan arrogantes que intentarán bloquear el acceso de nuestro país a los mares, al menos en la cuenca atlántica”, afirmó Patrushev.

El funcionario sostuvo que la mejor garantía para la seguridad de la navegación rusa es su propia marina de guerra. “En las principales zonas marítimas, incluidas las regiones alejadas de Rusia, deben desplegarse de forma permanente fuerzas importantes, capaces de enfriar el fervor de los piratas occidentales”, señaló.

Putin escucha a Patrushev en
Putin escucha a Patrushev en San Petersburgo. El asesor del Kremlin amenazó con desplegar la armada rusa para frenar lo que calificó como "piratería occidental" contra buques rusos. (Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Las declaraciones se producen en un contexto de presión creciente sobre la denominada “flota fantasma” rusa, una red de petroleros viejos y de propiedad opaca que Moscú habría construido para eludir las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y el grupo del G7 tras la invasión de Ucrania en 2022. La UE tiene actualmente prohibida la entrada a puertos europeos de 598 embarcaciones, mientras que Washington mantiene una lista de 183 buques sancionados.

Estos barcos operan recurriendo a documentos falsos, banderas de conveniencia y apagando sus sistemas de identificación automática para desaparecer del radar en alta mar, según expertos y un documento del Parlamento Europeo. Muchos son viejos y fácilmente prescindibles en caso de ser confiscados o de provocar derrames petroleros.

La estrategia es también utilizada por otros aliados de Moscú. El contralmirante David Barata, de la Guardia Costera estadounidense, declaró ante el Congreso que existen entre 600 y 800 buques de la “flota fantasma” operando en todo el mundo, vinculados a Irán, Venezuela, China y Rusia. Una decena de estos fueron incautados por Washington en las últimas semanas, aunque Barata admitió que se trata de “un porcentaje muy pequeño”.

El petrolero Dashan, de la
El petrolero Dashan, de la flota fantasma rusa, transita el Bósforo rumbo al mar Negro. Se estima que entre 600 y 800 buques sancionados de este tipo operan en todo el mundo. (REUTERS/Yoruk Isik)

Francia también ha intensificado su actividad en este frente. La marina francesa interceptó recientemente un petrolero en el Mediterráneo sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, luego de que en septiembre pasado detuviera otro buque vinculado a Moscú. El presidente Emmanuel Macron confirmó que la embarcación, proveniente de Rusia, estaba sujeta a sanciones internacionales y era sospechosa de enarbolar una bandera falsa. Reino Unido indicó que proveyó apoyo de rastreo y monitoreo para la operación francesa.

Putin ya había calificado estas acciones de “piratería”. Tras la confiscación de un petrolero de bandera rusa en el Atlántico Norte en enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que la medida podría “derivar en mayores tensiones militares y políticas”.

Los países occidentales han impuesto más de 30.000 sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, con el objetivo de aislar al país del comercio mundial y limitar los ingresos que Moscú utiliza para financiar el conflicto.

