Las claves del juicio por insurrección del ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol (AP)

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol podría enfrentar la pena de muerte este 19 de febrero, cuando el Tribunal del Distrito Central de Seúl dicte sentencia por cargos de insurrección vinculados a su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl anunciará el veredicto contra el ex mandatario, de 65 años, en una audiencia que se transmitirá en vivo a todo el país. La fiscalía solicitó la pena capital al acusarlo de haber suspendido la democracia para satisfacer su “ansia de poder”.

Insurrección y caída

La crisis política comenzó en diciembre de 2024, cuando Yoon anunció por televisión la suspensión del gobierno civil y ordenó el despliegue de tropas en el Parlamento para hacer cumplir la declaración de ley marcial. La medida duró alrededor de seis horas. Legisladores de la oposición ingresaron a la Asamblea Nacional y rechazaron la decisión en una sesión de emergencia.

En abril del año pasado, el Parlamento lo destituyó tras un proceso de juicio político. Posteriormente, la fiscalía presentó múltiples cargos en su contra, que incluyen insurrección y obstrucción de la justicia.

Yoon rechazó las acusaciones y sostuvo que actuó para derrotar una “dictadura legislativa” encabezada por legisladores opositores que, según afirmó, bloqueaban de manera sistemática su gestión.

¿Pena de muerte o prisión perpetua?

Corea del Sur mantiene la pena de muerte en su legislación, aunque no ejecuta condenas desde 1997. Decenas de reclusos permanecen en el pabellón de condenados a muerte.

La pena mínima por insurrección es cadena perpetua. El abogado Yoo Jung-hoon afirmó que esa constituye la sanción más probable para el ex mandatario. Los jueces pueden aplicar, en casos excepcionales, una “mitigación discrecional” para imponer una pena menor. Sin embargo, Yoo indicó que la ausencia de una declaración de culpabilidad o de muestras de arrepentimiento reduce esa posibilidad.

El letrado también consideró “altamente improbable” una absolución, al señalar que existe abundante evidencia en el expediente judicial.

Otros procesos en curso

Aunque el tribunal absolviera a Yoon del cargo de insurrección, el ex presidente no recuperaría la libertad. El mes pasado recibió una condena de cinco años de prisión por obstrucción de la justicia y otros delitos relacionados con la crisis de la ley marcial.

En total, enfrenta ocho juicios distintos. Entre ellos figura una acusación que sostiene que su administración envió drones a Corea del Norte para provocar una reacción adversa que sirviera de pretexto para declarar el gobierno militar. También comparece por presunto falso testimonio en el proceso por ley marcial contra el ex primer ministro Han Duck-soo, quien integró su gabinete.

Aunque el tribunal absolviera a Yoon del cargo de insurrección, el ex presidente no recuperaría la libertad (REUTERS)

Condenas a ex funcionarios

El ex primer ministro Han Duck-soo fue condenado el mes pasado a 23 años de prisión por su papel en el escándalo, una pena ocho años superior a la solicitada por la fiscalía.

El ex ministro del Interior Lee Sang-min recibió una condena de siete años de prisión. Por su parte, el ex jefe de inteligencia Cho Tae-yong enfrenta juicio por cargos que incluyen incumplimiento del deber y perjurio.

Según Yoo Jung-hoon, el fallo por insurrección contra Yoon “servirá como un importante barómetro” para los procesos relacionados.

La situación de la ex primera dama

La esposa del ex presidente, Kim Keon Hee (REUTERS)

La esposa del ex presidente, Kim Keon Hee, ingresó en prisión en enero tras ser condenada por soborno en un caso separado y no vinculado a la ley marcial. El Tribunal del Distrito Central de Seúl le impuso 20 meses de cárcel al determinar que aceptó obsequios de lujo de la Iglesia de la Unificación, entre ellos un bolso Chanel y un collar Graff.

La fiscalía había solicitado una pena de 15 años y presentó una apelación.

Durante su mandato, Yoon vetó tres proyectos de ley impulsados por la oposición para investigar a Kim, el último en noviembre de 2024. Una semana después, anunció la imposición de la ley marcial que derivó en la crisis institucional más grave del país en décadas.

