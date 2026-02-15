El nuevo primer ministro de Bangladesh advirtió que el país enfrenta una economía frágil e instituciones debilitadas

El líder del Partido Nacionalista de Bangladesh, Tarique Rahman, saluda tras votar en las elecciones generales, en Daca, Bangladesh, el 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)

El próximo primer ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, afirmó que trabajará para construir un país más democrático y superar los retos derivados de instituciones debilitadas, tras la victoria electoral de su partido.

El Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), al que pertenece Rahman, obtuvo la mayoría en el Parlamento de 350 miembros durante las elecciones celebradas el jueves. Una alianza de 11 partidos encabezada por Jamaat-e-Islami, la principal fuerza islamista del país, se prepara para asumir el rol de oposición.

Estos comicios fueron los primeros tras el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina durante un levantamiento popular en 2024. Un gobierno interino presidido por Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, supervisó la organización del proceso electoral, que se desarrolló en gran parte de forma pacífica.

La votación representa un cambio político relevante en esta nación del sur de Asia, de más de 170 millones de habitantes. Se prevé que el nuevo gobierno jure en los próximos días.

En su primera comparecencia ante la prensa en Dhaka, Rahman destacó como prioridades la mejora del orden público y la gestión de la economía nacional. “Estamos a punto de iniciar nuestro camino en una situación marcada por una economía frágil que dejó el régimen autoritario, instituciones constitucionales y estatutarias debilitadas, y un deterioro en el Estado de derecho”, declaró.

El presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh, Tarique Rahman, hace el signo de la victoria durante una reunión con los medios de comunicación tras el triunfo de su partido en las elecciones parlamentarias nacionales, el sábado 14 de febrero de 2026, en Daca, Bangladesh (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)

Rahman, hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia —fallecida en diciembre—, hizo un llamamiento a la unidad y aseguró que no socavará al país. “Para garantizar que ninguna fuerza maligna pueda restablecer la autocracia en el país, y para asegurar que la nación no sea convertida en un Estado servil, debemos mantenernos unidos y defender la voluntad del pueblo”, afirmó.

El PNB se consolidó como una de las fuerzas políticas históricas de Bangladesh, junto con Liga Awami de Hasina. La ex mandataria, acusada de autoritarismo durante sus 15 años en el poder, permanece exiliada en India tras su destitución y fue declarada culpable de crímenes de lesa humanidad por los cientos de muertes registradas durante el levantamiento popular, que se extendió por semanas.

Durante años, Rahman permaneció eclipsado por la figura de sus padres, integrantes de una de las dinastías políticas más influyentes del país. A los 60 años, Rahman se dispone a asumir el liderazgo de una nación de 170 millones de hzabitantes, impulsado por una ambición que él define como el deseo de “hacerlo mejor”.

Su llegada al poder representa un giro destacado en su trayectoria. Rahman regresó a Bangladesh en diciembre tras pasar 17 años en el exilio en Gran Bretaña, apartado de las principales crisis políticas que sacudieron Daca. Es conocido también como Tarique Zia, un apellido que lo acompañó a lo largo de su vida política.

Tarique Rahman, presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), asiste a una conferencia de prensa tras la victoria del BNP en las 13.ª elecciones generales, en Daca, Bangladesh (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Rahman tenía 15 años cuando su padre, el entonces presidente Ziaur Rahman, fue asesinado en 1981. A partir de ese momento, su figura quedó marcada por el peso de su linaje familiar y la historia política de Bangladesh.

En el ámbito internacional, la embajada de Estados Unidos en Dhaka felicitó al ganador de las elecciones y al Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) por lo que calificó como una “victoria histórica”, según un comunicado oficial.

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, también celebró el triunfo del BNP y transmitió sus felicitaciones a Tarique Rahman. “Transmito mis más sinceras felicitaciones al Sr. Tarique Rahman por liderar al BNP hacia una victoria decisiva en las elecciones parlamentarias de Bangladesh. Esta victoria demuestra la confianza del pueblo bangladesí en su liderazgo. La India seguirá apoyando un Bangladesh democrático, progresista e inclusivo”, expresó vía X.

(Con información de Associated Press)