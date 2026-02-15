Mundo

Australia invertirá USD 2.800 millones en nuevas instalaciones para construir submarinos nucleares bajo el pacto AUKUS

El tratado de seguridad tripartito, firmado en 2021 con Reino Unido y Estados Unidos, contempla el desarrollo de la defensa, en particular para contrarrestar a China en el Pacífico

Guardar
El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, observa durante una conferencia de prensa (Lukas Coch/REUTERS/Archivo)

Australia anunció una inversión de USD 2.800 millones de como “pago inicial” para una nueva instalación destinada a la construcción de submarinos nucleares bajo el pacto de seguridad AUKUS con Gran Bretaña y Estados Unidos.

El acuerdo pretende dotar a Australia de una flota de submarinos de última generación de origen estadounidense y abarca la cooperación en el desarrollo de nuevas tecnologías militares.

La inversión se destinará al Astillero de Construcción de Submarinos de Osborne, ubicado cerca de Adelaida, considerado clave para la entrega de submarinos convencionales y de propulsión nuclear, según expuso en un comunicado el primer ministro Anthony Albanese.

A largo plazo, la iniciativa prevé una inversión total de unos 30.000 millones de dólares australianos. La venta de los submarinos comenzará en 2032 y estos se posicionan como el eje de la estrategia australiana para reforzar sus capacidades de ataque de largo alcance en el Pacífico, especialmente frente los ejercicios militares de China.

El acuerdo podría implicar un gasto de hasta USD 235.000 millones en los próximos 30 años y contempla la transferencia de tecnología para la construcción local de buques en el futuro.

El ministro Richard Marles afirmó
El ministro Richard Marles afirmó que la nueva instalación será central para la defensa de Australia (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El ministro de Defensa, Richard Marles, afirmó que la nueva instalación será central en ese proceso. “La transformación que se está llevando a cabo en Osborne demuestra que Australia está en camino de ofrecer la capacidad soberana para construir nuestros submarinos de propulsión nuclear durante las próximas décadas”, señaló.

Australia enfrentó un conflicto diplomático con Francia en 2021, tras cancelar un contrato multimillonario para adquirir submarinos diésel y optar por el programa AUKUS.

Desde Estados Unidos, el Pentágono confirmó, el 5 de diciembre pasado, su apoyo al acuerdo de seguridad AUKUS, el programa que busca dotar a Canberra de “al menos tres submarinos nucleares de clase Virginia dentro de 15 años”.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ordenó revisar el pacto AUKUS acordado durante el gobierno de Joe Biden, concluyó tras cinco meses de análisis que el acuerdo “está alineado con la agenda América Primero del presidente Trump”.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, destacó que el análisis enfatizó la necesidad de “consolidar a AUKUS en la posición más sólida posible”, siguiendo la directiva de Trump de avanzar “a toda máquina”.

Un hombre pasa junto a
Un hombre pasa junto a un cartel de AUKUS el primer día de la Exposición Marítima Internacional Indo-Pacífico en Sídney, Australia, el 4 de noviembre de 2025 (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)

El ministro de Industria de Defensa de Australia, Pat Conroy, expresó su satisfacción tras la confirmación estadounidense de que AUKUS sigue adelante sin cambios.

“Hemos dicho públicamente durante los últimos dos años que donde podamos mejorar la entrega y el rendimiento de AUKUS, lo haremos”, sostuvo Conroy. Añadió que su cartera participará activamente para optimizar el pacto, aunque precisó que corresponde a Washington la difusión del documento de la revisión.

El tratado de seguridad AUKUS, firmado en 2021 por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, contempla la construcción y desarrollo de submarinos nucleares en territorio australiano, en el contexto de la competencia estratégica entre EE.UU. y China en la región del Indopacífico.

El plan prevé la adquisición, a principios de la década de 2030, de tres submarinos estadounidenses de la clase Virginia, con la opción de sumar otros dos. Esta medida permitirá que Reino Unido entregue su primer submarino a Australia hacia finales de esa misma década.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaAnthony AlbaneseAustraliaSubmarinos NuclearesGran BretañaEstados UnidosAUKUSCanberra

Últimas Noticias

El nuevo primer ministro de Bangladesh advirtió que el país enfrenta una economía frágil e instituciones debilitadas

El líder del Partido Nacionalista demandó esfuerzos conjuntos para reforzar el tejido institucional y abogó por la estabilidad política. “Debemos mantenernos unidos y defender la voluntad del pueblo”, afirmó

El nuevo primer ministro de

Japón destinará USD 17 millones en equipamiento militar de defensa para Ucrania por medio de la OTAN

El ministro de Exteriores japonés confirmó el compromiso financiero durante un encuentro internacional en Alemania, mientras avanzan las conversaciones sobre la posible integración de Tokio en mecanismos de ayuda coordinados por la alianza atlántica y Washington

Japón destinará USD 17 millones

Rusia lanzó un ataque con drones Shahed sobre varias regiones en Ucrania: dos muertos y 10 heridos

La ofensiva rusa destruyó infraestructura ferroviaria en Odesa y zonas residenciales en Zaporizhzhia y Dnipro. Los bomberos y rescatistas de las zonas afectadas asistieron a víctimas y apagaron incendios

Rusia lanzó un ataque con

Vieques, la isla que fascina con sus playas secretas y un inesperado pasado

Su legado militar y el renacimiento ecológico invitan a descubrir un rincón de Puerto Rico donde la naturaleza y la cultura conviven en armonía

Vieques, la isla que fascina

Taiwán respondió a la advertencia del régimen chino en Múnich y aseguró que la única amenaza verdadera es Beijing

“China llevó a cabo recientemente provocaciones militares en las zonas circundantes y ha violado reiterada y abiertamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó el canciller taiwanés tras los dichos de su homólogo Wang Yi en la Conferencia de Seguridad

Taiwán respondió a la advertencia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carlos Herrera actualiza el estado

Carlos Herrera actualiza el estado de salud del rey Juan Carlos: “Estoy excelentemente bien”

Hegemonía política, incertidumbre económica

Dictaron prisión preventiva a dos mujeres acusadas de intentar matar a la hermana de un intendente de Santa Fe

Buscan intensamente a un nene argentino que fue arrastrado por una corriente durante un temporal en Paraguay

Autorizaron a la mujer japonesa a irse del país junto a su bebé, tras denunciar a su ex pareja por trata y abuso

INFOBAE AMÉRICA
Tolón, sobre Óscar López culpando

Tolón, sobre Óscar López culpando a Lambán tras el 8F: "Es una polémica que está alimentando el PP y la ultraderecha"

Rebecca Passler podría disputar los Juegos de Invierno tras levantarse su suspensión por dopaje

Hong Kong instalará cámaras de seguridad con reconocimiento facial en sus calles este año

Despega el Falcon 9 con la nave Dragon que llevará a la astronauta europea Sophie Adenot a la Estación Espacial

Los jóvenes chinos replantean el regreso a casa por Año Nuevo ante choques generacionales

ENTRETENIMIENTO

John Lennon y los caminos

John Lennon y los caminos inesperados que llevaron a una de las colaboraciones musicales más influyentes de los años 70

La increíble audición casera de Katie Holmes que cambió la historia de “Dawson’s Creek”

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: la cronología de una relación que enciende rumores de reconciliación en Buenos Aires