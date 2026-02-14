Von der Leyen pidió revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea: “Ha llegado el momento”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2026. REUTERS/Liesa Johannssen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apeló este sábado a revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea (UE) durante un discurso en el que instó a Europa a ser más independiente para garantizar su propia seguridad.

“Creo que ha llegado el momento de dar vida a la cláusula de defensa mutua de Europa. La defensa mutua no es una tarea opcional para la UE (...) Es nuestro compromiso colectivo apoyarnos mutuamente en caso de agresión”, dijo la mandataria europea durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Esta cláusula fue introducida en el Tratado de Lisboa en 2007, en el llamado Artículo 42.7 por el que los Estados miembros de la UE tienen “la obligación de prestar ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance” si otro Estado miembro es víctima de una agresión en su territorio.

La asistencia puede ser militar pero también podría incluir apoyo diplomático o asistencia médica.

Sin embargo, Von der Leyen añadió que “este compromiso solo tiene peso si se basa en la confianza y la capacidad” y señaló que la UE debe ser más rápida a la hora de tomar decisiones.

“Esto puede significar basarnos en el resultado de una mayoría cualificada en lugar de la unanimidad”, sugirió, apuntando a que para ello no haría falta cambiar las normas del bloque comunitario pero que también “tenemos que ser creativos”.

Asimismo, la presidenta del Ejecutivo europeo hizo hincapié en “formalizar los inicios de nuevas colaboraciones en materia de seguridad” con países como Reino Unido, Noruega, Islandia o Canadá.

Por otro lado, Von der Leyen reiteró que la UE “necesita” una nueva estrategia de seguridad en la que todas las políticas comunitarias - comercio, finanzas, infraestructuras o tecnologías - tengan “una dimensión de seguridad clara en este nuevo orden mundial”.

“Necesitamos una nueva doctrina para ello, con un objetivo sencillo: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, su economía, su democracia y su modo de vida en todo momento”, dijo.

Finalmente, la política alemana y ex ministra de Defensa urgió a “derribar el muro rígido que separa los sectores civil y de defensa” y a comenzar a considerar la industria automovilística, aeroespacial y de maquinaria pesada “como parte fundamental de la cadena de valor de la defensa”.

La jefa de la UE, afirmó que Europa y el Reino Unido deben cooperar más estrechamente en materia de seguridad, economía y defensa de las democracias.

“Europa, y en particular el Reino Unido, deberían estrechar lazos... Diez años después del Brexit, nuestro futuro está más decidido que nunca”, declaró en la conferencia de Seguridad de Múnich.

Von der Leyen, ha argumentado que la realidad actual ha impuesto a Europa la decisión última de fomentar su independencia frente a las amenazas internas y externas a las que se enfrenta, porque “ya no tiene más elección” en un “mundo fracturado y hostil” y porque representa la mejor opción para entablar una nueva relación con EEUU basada en la autosufiencia europea en seguridad, defensa, comercio y tecnología digital.

El primer ministro británico, Keir Starmer, participa en una mesa redonda con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, moderada por Christine Amanpour, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2026. Stefan Rousseau/Pool vía REUTERS

“Nos enfrentamos a la clara amenaza de fuerzas externas que intentan debilitar nuestra Unión desde dentro. El retorno de una competencia y relaciones de poder abiertamente hostiles. El modo de vida europeo se ve desafiado de nuevas maneras. En todos los ámbitos, desde el territorial hasta el de los aranceles o las regulaciones tecnológicas. En esencia, todo esto apunta a una simple realidad en el mundo fracturado de hoy: Europa ya no tiene más elección que aumentar su independencia”, dijo.

Von der Leyen ha aparecido en uno de los foros internacionales más importantes del año solo minutos después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, proclamara ante los mismos asistentes el final del “engaño” de las democracias liberales y propusiera a Europa un nuevo modelo de relaciones bajo la égida del nacionalismo del presidente estadounidense, Donald Trump, el mismo que comenzó su segundo mandato declarando una guerra arancelaria a Europa.

En esta tesitura, Von der Leyen ha llamado a la autosuficiencia “en todas las dimensiones que afectan a nuestra seguridad y prosperidad: defensa y energía, economía y comercio, materias primas y tecnología digital” antes de lanzar una velada mención a EEUU. “Algunos podrían decir que la palabra ‘independencia’ contradice nuestro vínculo transatlántico. Pero lo cierto es lo contrario. Una Europa independiente es una Europa fuerte. Y una Europa fuerte fortalece la alianza transatlántica”, ha asegurado.

Todo ello, a partir de necesidades imperiosas de seguridad porque “se han cruzado límites que ya no se pueden deshacer” por un motivo fundamental como es la guerra en Ucrania, un conflicto que ha incrementado un 80 por ciento el gasto en 2025 respecto antes del comienzo de la invasión rusa de 2022, una “terapia de choque” para Europa.

Así pues, y como “ningún tabú puede quedar sin respuesta”, la presidenta de la Comisión Europea ha declarado el momento de “implementar la cláusula de defensa mutua europea”: el compromiso colectivo, reflejado el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, “de apoyarnos entre nosotros en caso de agresión”.

Una cláusula que, para Von der Leyen, debe representar la columna vertebral de una nueva Estrategia Europea de Seguridad construida a partir de “todas nuestras herramientas políticas: comercio, finanzas, estándares, datos, infraestructuras críticas, plataformas tecnológicas e información”.

“En Europa debemos estar preparados y dispuestos a utilizar nuestra fuerza de forma asertiva y proactiva para proteger nuestros intereses de seguridad. Necesitamos una nueva doctrina para ello, con un objetivo simple: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, economía, democracia y estilo de vida en todo momento. Porque este es, en definitiva, el verdadero significado de la independencia”, ha zanjado Von der Leyen.

(Con información de EFE y AFP)