Ucrania aseguró que las tropas de países europeos se desplegarán en su territorio tras la guerra

El jefe de la diplomacia ucraniana precisó que estas fuerzas extranjeras no estarán cerca del frente y solo serán enviadas luego de la firma de un alto el fuego entre Kiev y Moscú

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, saluda con el pulgar hacia arriba al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, junto al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, anunció el viernes durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que varios aliados europeos y de fuera de Europa se comprometieron a desplegar tropas en Ucrania una vez finalizada la guerra, como parte de las garantías de seguridad para disuadir a Rusia de futuros ataques.

Sybiha subrayó que “el despliegue de tropas es una parte esencial de las futuras garantías de seguridad” para Kiev y que este compromiso es clave también para atraer inversiones al país una vez finalizado el conflicto.

El jefe de la diplomacia ucraniana precisó que estas fuerzas extranjeras no estarán cerca del frente de batalla y solo serán enviadas tras la firma de un acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, detalló que el despliegue —en el que París se ha comprometido a participar— se realizará en un “segundo estrato” en tierra, mar y aire. Barrot aclaró que Estados Unidos respaldará este despliegue en cercanías al territorio que podría quedar ocupado por las tropas rusas.

Sybiha y Barrot coincidieron en que la principal garantía de seguridad para Ucrania seguirá siendo su propio ejército. En ese sentido, la ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, recordó que Londres y París figuran entre los gobiernos que se comprometieron a enviar tropas a Ucrania tras la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, cortan la cinta durante la inauguración de la Casa de Ucrania el primer día de la Conferencia de Seguridad de Múnich (REUTERS/Liesa Johannssen)

Cooper explicó que además del despliegue militar, las garantías de la coalición liderada por Francia y Reino Unido incluyen apoyo al ejército ucraniano y verificación del alto el fuego antes del envío de fuerzas extranjeras.

Sybiha también indicó que existe un acuerdo casi finalizado con Estados Unidos sobre garantías de seguridad, y que Washington está dispuesto a que el documento sea aprobado por el Congreso para que sea vinculante.

El presidente Volodimir Zelensky explicó anteriormente que el borrador de este acuerdo está inspirado en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que estipula la defensa colectiva en caso de agresión a uno de sus miembros.

En otro gesto de apoyo al país invadido por Rusia, Zelensky recibió este viernes el primer dron ucraniano fabricado en Alemania, entregado por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Volodimir Zelensky recibió en Múnich el primer dron ucraniano producido en Alemania (Alexandra BEIER/AFP)

El dispositivo es fruto de una colaboración entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics. Pistorius, desde Gauting (Baviera) y en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, anunció que estos drones serán destinados directamente al Ejército ucraniano. “La capacidad por el momento es de 10.000 unidades por año, pero el único límite hacia arriba es la capacidad de la empresa”, indicó.

El funcionario destacó la rapidez del proyecto, ejecutado “a la velocidad de la luz” desde la firma del memorando de cooperación con Ucrania en octubre pasado. El mandatario ucraniano agradeció el respaldo alemán y describió el proyecto como el más amplio y ágil acordado con países europeos hasta la fecha. A su vez, mencionó que el objetivo de su gobierno es lograr el fin del conflicto con Rusia, “pero de manera justa y con una posición fuerte para Ucrania”.

Ante la crisis que viven los ucraniano, la Comisión Europea anunció la entrega de 447 generadores eléctricos de emergencia a Ucrania, valorados en 3,7 millones de euros, con el objetivo de restaurar servicios esenciales como hospitales, refugios y otros sectores críticos ante el recrudecimiento de los cortes de energía provocados por los ataques rusos a la infraestructura eléctrica. Actualmente, más de un millón de personas en Ucrania siguen sin acceso a electricidad, agua ni calefacción en pleno invierno, una situación que agrava la vulnerabilidad de la población.

(Con información de EFE)

