Tras la brutal masacre del régimen, ahora los iraníes protestan desde las ventanas de sus casas: “Muerte al dictador”

Miles de iraníes desafiaron la represión saliendo a ventanas y azoteas para protestar contra la República Islámica ( X- Eli Afriat)

En el norte de Teherán, las voces de cientos de personas rompieron el silencio nocturno con consignas contra la República Islámica de Irán. El país vivió una jornada de protesta tras la convocatoria de Reza Pahlaví, cuando opositores al régimen salieron a balcones y azoteas a las 20:00 (hora local) para gritar “Muerte al dictador” y “Muerte a Ali Khamenei”, el líder supremo iran.

Las manifestaciones, extendidas a otros barrios de la capital y ciudades del interior, tuvieron lugar semanas después de una represión estatal que dejó miles de muertos.

Muchos ciudadanos piden desde sus ventanas al regreso de Reza Pahlaví (X de Eli Afria)

La organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, elevó la cifra a 7.008 fallecidos y reportó más de 53.000 arrestos, mientras sigue verificando más de 11.700 posibles muertes.

En este contexto, los manifestantes corearon lemas a favor de la antigua monarquía, como “Viva el sah” y “Esta es la consigna nacional: reza, Reza Pahlaví”, en referencia al hijo del último monarca iraní, exiliado tras la Revolución Islámica de 1979.

Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, convocó a manifestaciones desde ventanas y balcones para evitar represalias (Reuters)

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la extensión de los cánticos en distintos puntos de la ciudad, confirmando la magnitud de la convocatoria y la persistencia del descontento social.

Simultáneamente, la solidaridad internacional se manifestó en Múnich, donde unas 200.000 personas se congregaron en el recinto ferial Theresienwiese.

La movilización coincidió con la Conferencia de Seguridad celebrada en la ciudad alemana y reunió a exiliados iraníes y simpatizantes, quienes portaban la bandera de la antigua monarquía, verde, blanca y roja, con el león y el sol y entonaban “Javid shah” (“Larga vida al sha”) y “Pahlaví regresa”.

Unas 200.000 personas se concentraron en Múnich en apoyo a los manifestantes iraníes (Reuters)

Durante la concentración en Múnich, Reza Pahlaví reiteró su pedido a la comunidad internacional para que actúe ante la situación iraní. “Ha llegado el momento de poner fin a la República Islámica”, afirmó.

Además, pidió al presidente estadounidense Donald Trump ayuda para el pueblo iraní y solicitó una “intervención humanitaria externa para evitar más muertes de civiles”.

Durante la protesta en Múnich, Reza Pahlaví llamó a terminar con la República Islámica de manera pacífica (EFE)

Los manifestantes en la ciudad alemana expresaron su apoyo a quienes protestan en Irán y exigieron medidas internacionales contra el régimen. “Estamos aquí hoy para apoyar a las personas en Irán que fueron asesinadas por el régimen de los mulás”, declaró un manifestante llamado Ali Farzad a AFP. Otro participante, identificado como Said, afirmó que “el régimen iraní es un régimen muerto. Se acabó”.

Las voces de la diáspora iraní resonaron también en algunas ciudades como Sídney, Melbourne, Toronto, Los Ángeles, Tel Aviv, ente otras, donde se organizaron marchas y actos multitudinarios en respaldo a los manifestantes iraníes.

Centenares de iraníes exiliados y simpatizantes se manifestaron en Tel Aviv contra el régimen de Irán (Reuters)

“Estamos aquí para pedirle al mundo que apoye al líder de los iraníes en la fase de transición, para tener un gobierno de transición y luego celebrar un referéndum”, explicó Razieh Shahverdi, una ciudadana a AFP.

(Con información de AFP y EFE)