Mundo

Tras la brutal masacre del régimen, ahora los iraníes protestan desde las ventanas de sus casas: “Muerte al dictador”

Este sábado por la noche cientos de personas volvieron a pronunciarse en contra del régimen de los ayatolás, pero esta vez sin exponerse a la violenta represión de las fuerzas de seguridad

Guardar
Miles de iraníes desafiaron la represión saliendo a ventanas y azoteas para protestar contra la República Islámica ( X- Eli Afriat)

En el norte de Teherán, las voces de cientos de personas rompieron el silencio nocturno con consignas contra la República Islámica de Irán. El país vivió una jornada de protesta tras la convocatoria de Reza Pahlaví, cuando opositores al régimen salieron a balcones y azoteas a las 20:00 (hora local) para gritar “Muerte al dictador” y “Muerte a Ali Khamenei”, el líder supremo iran.

Las manifestaciones, extendidas a otros barrios de la capital y ciudades del interior, tuvieron lugar semanas después de una represión estatal que dejó miles de muertos.

Muchos ciudadanos piden desde sus ventanas al regreso de Reza Pahlaví (X de Eli Afria)

La organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, elevó la cifra a 7.008 fallecidos y reportó más de 53.000 arrestos, mientras sigue verificando más de 11.700 posibles muertes.

En este contexto, los manifestantes corearon lemas a favor de la antigua monarquía, como “Viva el sah” y “Esta es la consigna nacional: reza, Reza Pahlaví”, en referencia al hijo del último monarca iraní, exiliado tras la Revolución Islámica de 1979.

Reza Pahlaví, hijo del último
Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, convocó a manifestaciones desde ventanas y balcones para evitar represalias (Reuters)

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la extensión de los cánticos en distintos puntos de la ciudad, confirmando la magnitud de la convocatoria y la persistencia del descontento social.

Simultáneamente, la solidaridad internacional se manifestó en Múnich, donde unas 200.000 personas se congregaron en el recinto ferial Theresienwiese.

La movilización coincidió con la Conferencia de Seguridad celebrada en la ciudad alemana y reunió a exiliados iraníes y simpatizantes, quienes portaban la bandera de la antigua monarquía, verde, blanca y roja, con el león y el sol y entonaban “Javid shah” (“Larga vida al sha”) y “Pahlaví regresa”.

Unas 200.000 personas se concentraron
Unas 200.000 personas se concentraron en Múnich en apoyo a los manifestantes iraníes (Reuters)

Durante la concentración en Múnich, Reza Pahlaví reiteró su pedido a la comunidad internacional para que actúe ante la situación iraní. “Ha llegado el momento de poner fin a la República Islámica”, afirmó.

Además, pidió al presidente estadounidense Donald Trump ayuda para el pueblo iraní y solicitó una “intervención humanitaria externa para evitar más muertes de civiles”.

Durante la protesta en Múnich,
Durante la protesta en Múnich, Reza Pahlaví llamó a terminar con la República Islámica de manera pacífica (EFE)

Los manifestantes en la ciudad alemana expresaron su apoyo a quienes protestan en Irán y exigieron medidas internacionales contra el régimen. “Estamos aquí hoy para apoyar a las personas en Irán que fueron asesinadas por el régimen de los mulás”, declaró un manifestante llamado Ali Farzad a AFP. Otro participante, identificado como Said, afirmó que “el régimen iraní es un régimen muerto. Se acabó”.

Las voces de la diáspora iraní resonaron también en algunas ciudades como Sídney, Melbourne, Toronto, Los Ángeles, Tel Aviv, ente otras, donde se organizaron marchas y actos multitudinarios en respaldo a los manifestantes iraníes.

Centenares de iraníes exiliados y
Centenares de iraníes exiliados y simpatizantes se manifestaron en Tel Aviv contra el régimen de Irán (Reuters)

“Estamos aquí para pedirle al mundo que apoye al líder de los iraníes en la fase de transición, para tener un gobierno de transición y luego celebrar un referéndum”, explicó Razieh Shahverdi, una ciudadana a AFP.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

IránProtestas en IránTeheránRepública Islámica de Irán

Últimas Noticias

Zelensky volvió a rechazar la posibilidad de entregar el Donbás para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia: “Es una locura”

“No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio”, señaló el presidente ucraniano

Zelensky volvió a rechazar la

Von der Leyen apuntó contra Putin por el asesinato de Navalny: “Es un acto cobarde de un líder atemorizado”

La presidenta de la Comisión Europea acusó al Kremlin de “recurrir a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, e invadiendo a vecinos pacíficos”

Von der Leyen apuntó contra

Estados Unidos lanzó más de 30 ataques aéreos contra los terroristas de ISIS en las últimas dos semanas en Siria

Las acciones, enmarcadas en la Operación Ojo de Halcón, fueron ejecutadas por el Comando Central (CENTCOM) y tuvieron como objetivo destruir infraestructuras, arsenales y centros de comunicación del grupo yihadista

Estados Unidos lanzó más de

Multitudinaria manifestación en Múnich: más de 200.000 personas se volvieron a movilizar en contra del régimen iraní

La protesta coincide con la Conferencia de Seguridad que se lleva a cabo en esa ciudad alemana. Entre los asistentes destacó Reza Pahlavi, exiliado e hijo del último sah de Irán

Multitudinaria manifestación en Múnich: más

Francia alertó que Vladimir Putin está “dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo”

París lanzó esa contundente advertencia tras conocerse el extraño veneno con el que fue asesinado el líder opositor Alexei Navalny en una prisión de Rusia

Francia alertó que Vladimir Putin
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hermano de colombiano encarcelado por

Hermano de colombiano encarcelado por el régimen en Venezuela clama a Gustavo Petro para gestionar liberación: lleva más de 17 meses preso

Benidorm Fest 2026, la final en directo: el cantante Mayo da comienzo al festival

Niegan permiso para bodas simbólicas LGBTI en Miraflores y Fiscalía no adopta medidas preventivas

El Festival Ondas tuvo un accidentado estreno en su primer día: los organizadores se pronunciaron

Run Run y su familia conquistan Cajamarca: los cachorros de zorro andino reciben miles de visitas en Granja Porcón

INFOBAE AMÉRICA
Costa y Von der Leyen

Costa y Von der Leyen apuntan a una "preferencia europea" selectiva para debatir en la cumbre de marzo

Bad Bunny continúa con su gira de conciertos tras su éxito global en el Super Bowl

Zelensky volvió a rechazar la posibilidad de entregar el Donbás para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia: “Es una locura”

México tiene que mejorar su desempeño contra la corrupción, urge organismo empresarial

La elección de los colores, la otra gran batalla en la génesis del museo Pompidou

ENTRETENIMIENTO

Gordon Ramsay defiende a Victoria

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: la cronología de una relación que enciende rumores de reconciliación en Buenos Aires

De regreso al cine, Rupert Grint aconseja a la nueva generación de “Harry Potter”: “Realmente les deseo lo mejor”

Stephen Amell protagonizará la nueva versión de “Baywatch”: todo sobre el reboot de la icónica serie de televisión