Starmer, Macron y Merz exigieron que Europa asuma mayor responsabilidad en defensa y seguridad colectiva

Starmer, Macron y Merz coincidieron en que Europa debe hacer más por su defensa colectiva (Reuters)

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, coincidieron en la necesidad de que Europa “haga más” en materia de defensa y seguridad colectiva durante un encuentro trilateral realizado en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En la reunión, los líderes de las tres principales potencias europeas abordaron la situación geopolítica del continente y el futuro de la cooperación en defensa, con especial atención al conflicto en Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar el fin de la guerra, que se aproxima a su cuarto año.

La búsqueda de una paz duradera en Ucrania fue tema clave en las conversaciones trilaterales (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

Conocidos como el grupo E3, los mandatarios de Alemania, Francia y el Reino Unido analizaron la magnitud de los desafíos actuales y reafirmaron su compromiso de actuar en conjunto.

La cita trilateral se celebró en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Reuters)

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó: “Debemos aprovechar nuestra enorme capacidad de defensa para intensificar nuestra seguridad compartida y cumplir con los ciudadanos de nuestros países”, según el comunicado de Downing Street.

Keir Starmer subrayó que la seguridad británica depende de la seguridad europea (Reuters)

Starmer destacó ante Merz la interdependencia entre la seguridad británica y europea, al señalar: “No hay seguridad británica sin seguridad europea. No hay seguridad europea sin seguridad británica. Así que tenemos que trabajar juntos”.

Merz, por su parte, advirtió sobre la gravedad del contexto internacional y la necesidad de que los europeos, incluidos los británicos y socios como Canadá, permanezcan unidos.

Merz advirtió sobre la gravedad del contexto internacional actual (Reuters)

El respaldo a Ucrania ocupó un lugar central en la agenda del E3, en un momento marcado por nuevos ataques rusos y en vísperas del cuarto aniversario del inicio del conflicto. Los tres líderes reiteraron su apoyo a Kiev y a las negociaciones para alcanzar una paz justa y duradera.

Previamente, participaron en una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a otros mandatarios europeos y representantes de instituciones comunitarias, para analizar el proceso de negociación con Rusia y coordinar los próximos pasos hacia un posible alto el fuego.

Zelenski se reunió en Múnich con los líderes del E3 y otros mandatarios europeos (Europa Press)

En ese contexto, la Unión Europea aprobó el miércoles un paquete de asistencia financiera clave para Ucrania. El Parlamento respaldó un préstamo de 90.000 millones de euros (106 mil millones de dólares) destinado a apoyar a dicho país, frente a la ofensiva rusa, con énfasis en la adquisición de armamento.

La votación concluyó con 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones. El préstamo, correspondiente al periodo 2026-2027, será financiado mediante la emisión de deuda por parte de la UE en los mercados financieros, y los intereses, calculados en unos 3.000 millones de euros anuales, (3,5 mil millones de dólares) se cubrirán con el presupuesto comunitario.

La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania (Europa Press)

Por otro lado, la República Checa, Hungría y Eslovaquia no participarán en el mecanismo, por lo que quedan excluidos de cualquier impacto presupuestario. El acuerdo contempla que Ucrania reembolsará a la Unión Europea cuando Rusia pague reparaciones de guerra, tras la finalización del conflicto.

(Con información de EFE)