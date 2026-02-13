Mundo

Starmer, Macron y Merz exigieron que Europa asuma mayor responsabilidad en defensa y seguridad colectiva

Los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania reafirmaron su compromiso de trabajar juntos ante los desafíos geopolíticos actuales, con énfasis en el conflicto en Ucrania

Guardar
Starmer, Macron y Merz coincidieron
Starmer, Macron y Merz coincidieron en que Europa debe hacer más por su defensa colectiva (Reuters)

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, coincidieron en la necesidad de que Europa “haga más” en materia de defensa y seguridad colectiva durante un encuentro trilateral realizado en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En la reunión, los líderes de las tres principales potencias europeas abordaron la situación geopolítica del continente y el futuro de la cooperación en defensa, con especial atención al conflicto en Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar el fin de la guerra, que se aproxima a su cuarto año.

La búsqueda de una paz
La búsqueda de una paz duradera en Ucrania fue tema clave en las conversaciones trilaterales (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

Conocidos como el grupo E3, los mandatarios de Alemania, Francia y el Reino Unido analizaron la magnitud de los desafíos actuales y reafirmaron su compromiso de actuar en conjunto.

La cita trilateral se celebró
La cita trilateral se celebró en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Reuters)

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó: “Debemos aprovechar nuestra enorme capacidad de defensa para intensificar nuestra seguridad compartida y cumplir con los ciudadanos de nuestros países”, según el comunicado de Downing Street.

Keir Starmer subrayó que la
Keir Starmer subrayó que la seguridad británica depende de la seguridad europea (Reuters)

Starmer destacó ante Merz la interdependencia entre la seguridad británica y europea, al señalar: “No hay seguridad británica sin seguridad europea. No hay seguridad europea sin seguridad británica. Así que tenemos que trabajar juntos”.

Merz, por su parte, advirtió sobre la gravedad del contexto internacional y la necesidad de que los europeos, incluidos los británicos y socios como Canadá, permanezcan unidos.

Merz advirtió sobre la gravedad
Merz advirtió sobre la gravedad del contexto internacional actual (Reuters)

El respaldo a Ucrania ocupó un lugar central en la agenda del E3, en un momento marcado por nuevos ataques rusos y en vísperas del cuarto aniversario del inicio del conflicto. Los tres líderes reiteraron su apoyo a Kiev y a las negociaciones para alcanzar una paz justa y duradera.

Previamente, participaron en una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a otros mandatarios europeos y representantes de instituciones comunitarias, para analizar el proceso de negociación con Rusia y coordinar los próximos pasos hacia un posible alto el fuego.

Zelenski se reunió en Múnich
Zelenski se reunió en Múnich con los líderes del E3 y otros mandatarios europeos (Europa Press)

En ese contexto, la Unión Europea aprobó el miércoles un paquete de asistencia financiera clave para Ucrania. El Parlamento respaldó un préstamo de 90.000 millones de euros (106 mil millones de dólares) destinado a apoyar a dicho país, frente a la ofensiva rusa, con énfasis en la adquisición de armamento.

La votación concluyó con 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones. El préstamo, correspondiente al periodo 2026-2027, será financiado mediante la emisión de deuda por parte de la UE en los mercados financieros, y los intereses, calculados en unos 3.000 millones de euros anuales, (3,5 mil millones de dólares) se cubrirán con el presupuesto comunitario.

La Unión Europea aprobó un
La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania (Europa Press)

Por otro lado, la República Checa, Hungría y Eslovaquia no participarán en el mecanismo, por lo que quedan excluidos de cualquier impacto presupuestario. El acuerdo contempla que Ucrania reembolsará a la Unión Europea cuando Rusia pague reparaciones de guerra, tras la finalización del conflicto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Reino UnidoKeir StarmerFranciaEmmanuel MacronAlemaniaFriedrich MerzUcraniaGuerra Ucrania-Rusia

Últimas Noticias

El gobierno irlandés implementa un apoyo inédito para artistas: cómo funciona

La iniciativa busca brindar estabilidad económica a quienes se dedican a la creación para que puedan concentrarse en su labor artística y mejorar sus condiciones de vida

El gobierno irlandés implementa un

Liberaron bajo fianza a tres líderes reformistas tras la represión de protestas que dejó miles de muertos en Irán

Algunas organizaciones opositoras estiman más de 7.000 fallecidos y 51.000 arrestos durante la represión

Liberaron bajo fianza a tres

La DEA traslada a su personal en República Dominicana por cierre temporal de oficina

El traslado se produce en el contexto de una pesquisa interna por supuesta corrupción, que ha provocado preocupación en ámbitos diplomáticos y de seguridad ante el impacto en la colaboración regional contra el narcotráfico

La DEA traslada a su

Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán

El buque nuclear refuerza la agrupación naval de Washington en la zona mientras persisten las sanciones y las protestas internas en Irán

Estados Unidos envía un segundo

El Jefe del Estado Mayor aseguró que Israel no renunciará a “desmilitarización total” de Gaza

El ejército israelí que no ha renunciado a sus objetivos militares en la Franja

El Jefe del Estado Mayor
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 13 de febrero: liberan la carretera México-Toluca

Tres tesoros prehispánicos regresan a México tras restitución inédita desde Portugal

Fiscalía archivó proceso penal contra Abelardo de la Espriella relacionado con la defensa de David Murcia Guzmán

Estrategia San Martín muestra resultados: seis abatidos y siete capturados tras el atentado en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos

A 100 metros de la alcaldía, la SAE intervino propiedad del cartel de Cali en Soacha

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Una ONG denuncia la "detención arbitraria" en Omán de un abogado de derechos humanos

Kallas avisa de que la UE "no necesita proteccionismo", en pleno debate por la "preferencia europea"

Trump asegura que la identificación de votantes será obligatoria en las 'midterms' pese a la negativa demócrata

Un gran Munar cede ante un mejor Bublik en Róterdam

DeChambeau y Leishman, primeros líderes del torneo LIV de Adelaida

ENTRETENIMIENTO

El próximo disco de Slash

El próximo disco de Slash ya está listo y tiene fecha de lanzamiento: “Es increíble”

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’

El curioso disfraz de arbusto del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl sale a la venta por 5 mil dólares

Bridgerton 4, parte 2: tráiler y fecha de estreno de los próximos episodios en Netflix