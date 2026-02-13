Los turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible que atraviesa la isla: “La situación es crítica, crítica, crítica”

Turistas rusos se preparan para abordar un vuelo de regreso en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez en Varadero, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

Con cortes de electricidad continuos, cierres de hoteles y la suspensión de rutas aéreas por falta de combustible, los turistas abandonan Cuba gradualmente, agravando la grave crisis en la isla, que sufre dificultades económicas.

Varios países han desaconsejado viajar a Cuba desde que Estados Unidos endureció un embargo que data de décadas atrás, bloqueando las importaciones vitales de petróleo.

“Solo encontré un taxi”, dijo el turista francés Frédéric Monnet, quien acortó su viaje a un pintoresco valle en el oeste de Cuba para regresar a La Habana.

“Puede que no haya taxis después”, declaró a AFP.

La escasez de petróleo ha provocado cortes de electricidad que duran horas, largas colas en las gasolineras y ha obligado a muchas aerolíneas a anunciar la cancelación de sus servicios regulares.

Unos 30 hoteles y complejos turísticos en toda la isla están cerrados temporalmente debido a la baja ocupación y al racionamiento de combustible, según un documento interno del Ministerio de Turismo obtenido por AFP.

Desde enero, una flotilla de buques de guerra estadounidenses ha impedido que los petroleros venezolanos entreguen petróleo a los puertos cubanos.

Turistas rusos se preparan para abordar un vuelo de regreso en el aeropuerto de Varadero (REUTERS/Norlys Perez)

Washington también ha amenazado a México y a otros exportadores con aranceles punitivos si continúan con las entregas.

Varias aerolíneas canadienses y rusas están enviando vuelos vacíos a Cuba para rescatar a miles de pasajeros que de otro modo quedarían varados, y otras están introduciendo paradas para repostar en el camino a casa.

El turista estadounidense Liam Burnell contactó con su aerolínea para asegurarse de poder conseguir un vuelo de regreso.

“Existía el riesgo de no poder regresar, porque el aeropuerto dice que no tiene suficiente combustible para los aviones”, dijo.

“Crítico, crítico”

La ausencia de turistas es más que un inconveniente para el gobierno cubano.

El turismo es tradicionalmente la segunda fuente principal de divisas de Cuba, después de los ingresos provenientes de los médicos enviados al extranjero.

Estos ingresos son vitales para pagar alimentos, combustible y otras importaciones.

Y los 300.000 cubanos que se ganan la vida con el turismo ya están sintiendo las consecuencias.

Un autobús turístico que recorría los lugares de interés de La Habana el jueves estaba prácticamente vacío. Los caballos se detenían a la sombra de los edificios coloniales, esperando a que los carruajes se llenaran de visitantes.

“La situación es crítica, crítica, crítica”, dijo Juan Arteaga, de 34 años, quien conduce uno de los muchos autos clásicos de la isla de los años 50, tan apreciados por los turistas.

Silvia Rosell acompaña a su nieta a la escuela para a mediodía en La Habana (REUTERS/Norlys Perez)

“Hay pocos autos (en la calle) porque queda poco combustible. Quien tenía reserva la está guardando”, dijo.

“Cuando se me acaba la gasolina, me voy a casa. ¿Qué más puedo hacer?”, preguntó.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha enfrentado tiempos difíciles desde que entró en vigor el embargo comercial estadounidense en 1962, y en los últimos años la grave crisis económica también se ha caracterizado por la escasez de alimentos y medicamentos.

El jueves, dos barcos de la Armada de México llegaron a Cuba con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria muy necesaria: leche fresca y en polvo, carne, galletas, frijoles, arroz y artículos de higiene personal, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El músico Víctor Estévez afirmó que, dado que el turismo ha sido “un sustento para todos los cubanos... si se ve afectado, vamos a tener serios problemas”.

“El bienestar de mi familia depende de mí”.

El sector turístico ya se había visto gravemente afectado por la pandemia de la COVID-19, con una disminución del 70 % en sus ingresos entre 2019 y 2025.

El experto en turismo José Luis Perelló afirmó que la isla se enfrenta ahora a la perspectiva de “un año desastroso”.

(Con información de AFP)