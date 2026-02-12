Mundo

Renunció el secretario de gabinete de Keir Starmer en medio del escándalo vinculado a Jeffrey Epstein

El puesto será ocupado de forma interina por tres altos funcionarios mientras el gobierno define un reemplazo definitivo

Chris Wormald renunció como secretario de gabinete del Reino Unido tras poco más de un año en el cargo

El secretario de gabinete del Reino Unido, Chris Wormald, dejó su cargo tras poco más de un año en funciones, en medio de una crisis política vinculada al estadounidense Jeffrey Epstein.

La dimisión, oficializada este jueves por la Oficina del Gabinete, fue presentada como una decisión de mutuo acuerdo. Sin embargo, fuentes cercanas atribuyeron la medida a meses de reportes negativos sobre el desempeño de Wormald y a la incomodidad en Downing Street.

Junto a él, abandonaron sus cargos Morgan McSweeney, jefe de gabinete de Starmer, y Tim Allan, director de comunicaciones, como consecuencia de las revelaciones sobre Epstein y el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington.

Morgan McSweeney era jefe de gabinete y uno de los asesores más cercanos al primer ministro británico (Reuters)

La secuencia de dimisiones tuvo como detonante la publicación de correos electrónicos que evidenciaron la relación de Mandelson con Epstein incluso después de la condena penal del financiero en 2008.

Eso provocó la apertura de una investigación policial contra él por presunta mala conducta en un cargo público y profundizó la crisis política más grave desde que Starmer asumió el cargo hace 19 meses.

Correos electrónicos revelaron que Mandelson mantuvo relación con Epstein incluso tras su condena penal (Reuters)

La dimisión convierte a Wormald en el secretario de gabinete de menor permanencia en la historia del cargo en el Reino Unido. El puesto será ocupado interinamente por Catherine Little, secretaria permanente del Gabinete; Dame Antonia Romeo, del Ministerio del Interior; y James Bowler, del Tesoro. El gobierno prevé anunciar al sucesor en breve.

Dame Antonia Romeo surge como principal candidata para asumir la secretaría del gabinete, lo que la convertiría en la primera mujer en la historia del cargo.

Ella cuenta con amplio respaldo en el servicio civil y experiencia como secretaria permanente en varios ministerios y cónsul general en Nueva York. Aunque fue investigada en 2017 por sus gastos, la Oficina del Gabinete descartó irregularidades.

Dame Antonia Romeo es la principal candidata para convertirse en la primera secretaria de gabinete mujer del Reino Unido

Por otro lado, la líder conservadora Kemi Badenoch criticó a Starmer por sacrificar a Wormald para proteger su imagen, mientras que Dave Penman, jefe del sindicato FDA, consideró que el trato dado al funcionario marcó un nuevo mínimo en la relación del gobierno con el servicio civil.

Kemi Badenoch es líder conservadora y crítica del manejo de la crisis por parte del primer ministro británico (Reuters)

La gestión de Wormald incluyó la supervisión de la publicación de documentos solicitados por el Parlamento sobre el caso Mandelson y enfrentó cuestionamientos sobre su idoneidad para liderar reformas profundas, dada su trayectoria como funcionario de carrera. Starmer le había encomendado la tarea de reestructurar el Estado británico para implementar reformas ambiciosas a largo plazo.

La sucesión de crisis llevó al líder liberal demócrata, Sir Ed Davey, a manifestar en X (antes Twitter) su preocupación por la ausencia de responsables en el gobierno de Starmer.

Sir Ed Davey, líder liberal demócrata, expresó preocupación por la falta de responsables en el gobierno tras la crisis (Reuters)

Además, el ex jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lord McDonald, reclamó un proceso íntegro para el nombramiento del reemplazante, con énfasis en controles de antecedentes y transparencia en la selección de altos funcionarios.

(Con información de EFE, The Guardian y BBC)

