Italia incorpora siete nuevos pueblos a la lista de los más bonitos del país

La asociación I Borghi più belli d’Italia ha distinguido a cinco localidades como miembros permanentes y a dos como invitados por sus atributos patrimoniales, culturales y su compromiso con la conservación de tradiciones autóctonas

Italia suma siete nuevos pueblos
Italia suma siete nuevos pueblos a la lista de 'los más bonitos', reconocidos por su patrimonio y tradiciones italianas (Turismo Lacio)

Italia ha vuelto a poner en valor su patrimonio escondido al sumar siete nuevos pueblos a la codiciada lista de “los más bonitos del país”. Este reconocimiento, que otorga la asociación I Borghi più belli d’Italia, premia a localidades que han sabido conservar su esencia a lo largo de los siglos, tanto en su arquitectura como en sus tradiciones y formas de vida.

El anuncio, que distingue a cinco nuevas incorporaciones como miembros permanentes y a dos “invitados” de excepción, ha despertado el interés de quienes buscan experiencias genuinas lejos de los circuitos turísticos más transitados.

El proceso de selección que define qué localidad italiana merece el prestigioso título es tan riguroso como ambicioso. La asociación I Borghi più belli d’Italia, fundada en 2002, examina cada candidatura bajo la lupa de 72 criterios diferentes. Estos parámetros abarcan desde la integridad arquitectónica y urbana hasta la calidad del entorno paisajístico, la autenticidad de los servicios y el nivel de hospitalidad que se ofrece al visitante.

En ese sentido, solo los pueblos capaces de encarnar la llamada “vera Italia” —esa imagen de autenticidad, cordialidad y belleza intacta— logran superar el filtro y obtener la acreditación.

El procedimiento comienza con una evaluación minuciosa de cada rincón postulado. La estructura de sus calles, la conservación de los edificios históricos, la armonía visual y la pervivencia de las costumbres locales forman parte de un extenso cuestionario.

La calidad del entorno paisajístico también pesa en la balanza: el pueblo debe estar rodeado de un paisaje cuidado y atractivo, y mantener una relación equilibrada con su entorno natural.

Finalmente, la hospitalidad y los servicios —como la oferta gastronómica y la atención al visitante— completan el listado de requisitos que un borgo debe cumplir para aspirar al reconocimiento.

Limone sul Garda es célebre
Limone sul Garda es célebre por sus limoneras históricas y su entorno natural preservado a orillas del lago de Garda (Wikipedia)

En la edición de 2026, cinco pueblos han sido incluidos de manera permanente en esta selecta lista, convirtiéndose en embajadores de la belleza y la tradición italiana. El primero de ellos es Limone sul Garda, ubicado en la ribera occidental del lago de Garda. Este enclave es célebre por sus limoneras, invernaderos tradicionales que datan del siglo XVII y que se construyeron para proteger los cítricos de las heladas invernales.

Hasta principios del siglo XX, el acceso a Limone sul Garda solo era posible por barco, lo que contribuyó a preservar su ambiente tranquilo y su paisaje inalterado. Hoy, la Limonaia del Castèl sigue produciendo limones, naranjas y pomelos, en un entorno que combina historia y naturaleza.

Castelvetro di Modena destaca por
Castelvetro di Modena destaca por su tradición vinícola, la Torre dell’Orologio y sus productos gastronómicos emblemáticos (Wikipedia)

El segundo pueblo es Castelvetro di Modena, considerado el corazón culinario de la región de Emilia-Romaña. Este sitio destaca por sus colinas cubiertas de viñedos de Lambrusco Grasparossa y por la presencia de la Torre dell’Orologio, un antiguo reloj que domina la céntrica Piazza della Dama.

Castelvetro di Modena es un destino ineludible para los amantes del vinagre balsámico y el parmigiano reggiano, dos de los productos más emblemáticos de la gastronomía italiana.

Pieve di Teco resalta como
Pieve di Teco resalta como ejemplo de pueblo medieval de Liguria que mantiene vivas sus costumbres y autenticidad (Wikipedia)

La tercera incorporación es Pieve di Teco, situada en el interior de Liguria. Este pueblo ha logrado mantener su trazado medieval y sus tradiciones vivas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la autenticidad puede sobrevivir al paso del tiempo.

Cusano Mutri, en el Parque
Cusano Mutri, en el Parque Regional de Matese, combina arquitectura en piedra caliza y paisajes montañosos excepcionales (Wikipedia)

La cuarta localidad añadida es Cusano Mutri, una ciudad de piedra caliza blanca en pleno Parque Regional de Matese. Este sitio ofrece un paisaje montañoso y una arquitectura que destaca por su armonía con el entorno natural.

Rivello, un pintoresco pueblo italiano,
Rivello, un pintoresco pueblo italiano, es famoso por ofrecer vistas panorámicas y calles empedradas (Wikipedia)

Por último, Rivello se suma a la lista como la quinta incorporación permanente. Este pueblo, elevado sobre el Valle de Noce, ofrece vistas panorámicas y calles empedradas que invitan a perderse entre historia y naturaleza.

Cada uno de estos cinco pueblos representa una faceta distinta del patrimonio italiano, pero todos comparten la capacidad de transportar al visitante a otra época.

Junto a estas cinco nuevas incorporaciones permanentes, la edición 2026 distingue también a dos “invitados” especiales. Se trata de localidades que, debido a que su población supera el límite de 15.000 habitantes establecido por la asociación, reciben el reconocimiento de manera temporal —por dos años— como homenaje a su valor histórico y cultural.

El reconocimiento temporal de Borgo
El reconocimiento temporal de Borgo Il Piazzo celebra su valor histórico y encanto urbano singular (Wikipedia)

El primero de estos invitados es Borgo Il Piazzo, situado en la ciudad de Biella. Durante siglos, este rincón fue un importante centro de producción de cachemira, y aún conserva la atmósfera de sus días de esplendor industrial. Sus calles, impregnadas de historia, ofrecen un recorrido por la evolución de la industria textil y la vida cotidiana de la región.

Borgo Vecchio di Termoli cuenta
Borgo Vecchio di Termoli cuenta con algunas de las calles más estrechas de Italia (italia.it)

El segundo invitado es Borgo Vecchio di Termoli, una ciudadela en lo alto de una colina con vistas privilegiadas al mar Adriático, en la región de Molise. Este lugar se caracteriza por contar con algunas de las calles más estrechas de Italia, lo que añade atractivo a su entramado urbano. La fusión de vistas, historia y ambiente marinero convierte a Borgo Vecchio di Termoli en un destino singular dentro de la geografía italiana.

El reconocimiento de la asociación I Borghi più belli d’Italia no solo premia la belleza visual de estos pueblos, sino que representa un compromiso con la preservación de la identidad italiana. Cada localidad seleccionada contribuye a mantener viva la imagen de una Italia auténtica, donde las tradiciones y el respeto por el entorno siguen marcando el ritmo cotidiano.

