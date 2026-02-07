El Gobierno italiano denunció un “sabotaje” de la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno

La gente espera en la estación de trenes de Milán, mientras la policía italiana investiga un posible sabotaje a los cables eléctricos cerca de la ciudad de Bologna, que han causado retrasos en gran parte de la red ferroviaria nacional (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El Ministerio italiano de Infraestructuras y Transportes, bajo la dirección de Matteo Salvini, ha atribuido a un posible “sabotaje” vinculado a los Juegos Olímpicos de Invierno los incidentes registrados este sábado en la red ferroviaria del norte de Italia, que provocaron numerosos retrasos.

Según un comunicado, el ministerio calificó como “preocupantes” los “graves episodios de sabotaje ocurridos esta mañana en las estaciones de Bologna y Pesaro”, que afectaron a miles de viajeros.

El texto oficial señala que estas “acciones de gravedad inaudita” recuerdan los “actos de terrorismo” que impactaron la red ferroviaria de París durante la apertura de los Juegos Olímpicos de 2024.

Durante la jornada, el tráfico ferroviario en la zona norte, especialmente en Bologna, experimentó fuertes demoras por diversas incidencias que las autoridades investigan como actos de sabotaje relacionados con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina.

Los retrasos alcanzaron hasta 150 minutos en trenes regionales y de alta velocidad con destino a ciudades como Turín, Milán, Venecia y Brescia, según informó Ferrovie dello Stato.

La primera incidencia se registró a las 8:30 hora local (7:30 GMT) tras el hallazgo de cables arrancados en la red ferroviaria de Castel Maggiore, en las cercanías de Bologna.

El Gobierno italiano calificó como “preocupantes” los “graves episodios de sabotaje ocurridos esta mañana en las estaciones de Bologna y Pesaro”, que afectaron a miles de viajeros (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Más tarde, se localizó un artefacto explosivo en las vías entre Bologna y Padua, y se reportó un incendio en una cabina eléctrica de la estación de Pesaro.

Las pesquisas apuntan a supuestos sabotajes de origen anarquista, no considerados hechos aislados, con el objetivo de interferir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina, inaugurados el día anterior.

Previamente, el ministro y vicepresidente Salvini había denunciado un “atentado” desde Bormio, localidad donde presenciaba la competencia olímpica de descenso de esquí alpino.

“Leo noticias de que en Bologna se ha producido un atentado en la red ferroviaria que está retrasándolo todo. Es un acto de delincuencia. Si se confirma que la interrupción de la alta velocidad es debida a un atentado premeditado, el primer día de las Olimpiadas, querrá decir que hay quien no aprecia Italia”, declaró.

Miles de pasajeros resultaron afectados (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La inauguración de los Juegos

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

“Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno”, dijo Mattarella desde el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura.

A las palabras del presidente italiano le siguió la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó ‘Nessun dorma’ de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, ex jugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

La antorcha salió entonces de San Siro y, después de un mensaje de paz de la sudafricana y estadounidense Charlize Theron, inspirado en Nelson Mandela, se procedió al encendido de los dos pebeteros de estos Juegos.

Pirotecnia sobre los anillos olímpicos durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en el Estadio Olímpico de San Siro (Amber Searls-Images/Reuters)

Dichos pebeteros, que presiden dos lugares emblemáticos de sendas ciudades huéspedes, fueron encendidos por los esquiadores Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, ambos tres veces campeones olímpicos, en el Arco de la Paz de Milán; y por la también esquiadora Sofia Goggia, campeona olímpica en 2018, en la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo.

Es la primera vez en la historia que unos Juegos Olímpicos cuentan con dos pebeteros que custodian dos llamas diferentes. Son también los Juegos más vastos en extensión de siempre, con 22.000 kilómetros cuadrados.

La sede principal de la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos fue el mítico Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán, en lo que fue su último gran evento antes de ser derribado para la construcción de un nuevo estadio.

La ceremonia, con interpretación de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli, entre otros artistas; con homenaje incluido al fallecido Giorgio Armani, duró más de tres horas y media con el desfile incluido de las 92 delegaciones, dividido entre las ciudades en las que se celebrarán las diferentes pruebas, algo único también en la historia del deporte olímpico.