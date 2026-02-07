Mundo

El Gobierno italiano denunció un “sabotaje” de la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Las autoridades indicaron que este hecho es de una “gravedad inaudita”, al tiempo que reportaron cables arrancados, un artefacto explosivo y hasta un incendio en una cabina eléctrica. Miles de viajeros se vieron afectados

Guardar
La gente espera en la
La gente espera en la estación de trenes de Milán, mientras la policía italiana investiga un posible sabotaje a los cables eléctricos cerca de la ciudad de Bologna, que han causado retrasos en gran parte de la red ferroviaria nacional (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El Ministerio italiano de Infraestructuras y Transportes, bajo la dirección de Matteo Salvini, ha atribuido a un posible “sabotaje” vinculado a los Juegos Olímpicos de Invierno los incidentes registrados este sábado en la red ferroviaria del norte de Italia, que provocaron numerosos retrasos.

Según un comunicado, el ministerio calificó como “preocupantes” los “graves episodios de sabotaje ocurridos esta mañana en las estaciones de Bologna y Pesaro”, que afectaron a miles de viajeros.

El texto oficial señala que estas “acciones de gravedad inaudita” recuerdan los “actos de terrorismo” que impactaron la red ferroviaria de París durante la apertura de los Juegos Olímpicos de 2024.

Durante la jornada, el tráfico ferroviario en la zona norte, especialmente en Bologna, experimentó fuertes demoras por diversas incidencias que las autoridades investigan como actos de sabotaje relacionados con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina.

Los retrasos alcanzaron hasta 150 minutos en trenes regionales y de alta velocidad con destino a ciudades como Turín, Milán, Venecia y Brescia, según informó Ferrovie dello Stato.

La primera incidencia se registró a las 8:30 hora local (7:30 GMT) tras el hallazgo de cables arrancados en la red ferroviaria de Castel Maggiore, en las cercanías de Bologna.

El Gobierno italiano calificó como
El Gobierno italiano calificó como “preocupantes” los “graves episodios de sabotaje ocurridos esta mañana en las estaciones de Bologna y Pesaro”, que afectaron a miles de viajeros (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Más tarde, se localizó un artefacto explosivo en las vías entre Bologna y Padua, y se reportó un incendio en una cabina eléctrica de la estación de Pesaro.

Las pesquisas apuntan a supuestos sabotajes de origen anarquista, no considerados hechos aislados, con el objetivo de interferir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina, inaugurados el día anterior.

Previamente, el ministro y vicepresidente Salvini había denunciado un “atentado” desde Bormio, localidad donde presenciaba la competencia olímpica de descenso de esquí alpino.

“Leo noticias de que en Bologna se ha producido un atentado en la red ferroviaria que está retrasándolo todo. Es un acto de delincuencia. Si se confirma que la interrupción de la alta velocidad es debida a un atentado premeditado, el primer día de las Olimpiadas, querrá decir que hay quien no aprecia Italia”, declaró.

Miles de pasajeros resultaron afectados
Miles de pasajeros resultaron afectados (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La inauguración de los Juegos

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

“Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno”, dijo Mattarella desde el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura.

A las palabras del presidente italiano le siguió la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó ‘Nessun dorma’ de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, ex jugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

La antorcha salió entonces de San Siro y, después de un mensaje de paz de la sudafricana y estadounidense Charlize Theron, inspirado en Nelson Mandela, se procedió al encendido de los dos pebeteros de estos Juegos.

Pirotecnia sobre los anillos olímpicos
Pirotecnia sobre los anillos olímpicos durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en el Estadio Olímpico de San Siro (Amber Searls-Images/Reuters)

Dichos pebeteros, que presiden dos lugares emblemáticos de sendas ciudades huéspedes, fueron encendidos por los esquiadores Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, ambos tres veces campeones olímpicos, en el Arco de la Paz de Milán; y por la también esquiadora Sofia Goggia, campeona olímpica en 2018, en la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo.

Es la primera vez en la historia que unos Juegos Olímpicos cuentan con dos pebeteros que custodian dos llamas diferentes. Son también los Juegos más vastos en extensión de siempre, con 22.000 kilómetros cuadrados.

La sede principal de la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos fue el mítico Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán, en lo que fue su último gran evento antes de ser derribado para la construcción de un nuevo estadio.

La ceremonia, con interpretación de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli, entre otros artistas; con homenaje incluido al fallecido Giorgio Armani, duró más de tres horas y media con el desfile incluido de las 92 delegaciones, dividido entre las ciudades en las que se celebrarán las diferentes pruebas, algo único también en la historia del deporte olímpico.

Temas Relacionados

Italiatrenesred ferroviariasabotajeÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Un joven de 17 años es arrestado por presuntamente incendiar a un amigo con combustible

El ataque quedó registrado en un video clave. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que dejó a un adolescente con graves quemaduras y generó conmoción en la comunidad local durante el fin de semana. IMÁGENES SENSIBLES

Un joven de 17 años

Otra muerte misteriosa en Rusia: un ex viceministro de Justicia fue hallado sin vida en su apartamento de Moscú

Las autoridades investigan la causa del deceso tras no observar “signos de muerte violenta”

Otra muerte misteriosa en Rusia:

El régimen de Irán advirtió que “el enriquecimiento cero de uranio” y el programa de misiles no son negociables

Tras la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos en Omán, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, indicó que el programa nuclear de Teherán continuará según las necesidades del país

El régimen de Irán advirtió

Zelensky afirmó que EEUU quiere que la guerra termine antes de junio y que propuso nuevas reuniones con Rusia la próxima semana

El presidente de Ucrania volvió a repetir que no toleraría que Washington y Moscú llegaran a acuerdos a espaldas de Kiev, especialmente si estos afectan la soberanía ucraniana

Zelensky afirmó que EEUU quiere

Estados Unidos anunció nuevos aranceles adicionales para los países que comercien con el régimen iraní

Un nuevo régimen tarifario fue presentado por la administración estadounidense tras la declaración de emergencia nacional frente a las políticas iraníes. La aplicación y supervisión de la medida fue designada a los departamentos de Comercio y Estado

Estados Unidos anunció nuevos aranceles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Tu patrón te tiene registrado

¿Tu patrón te tiene registrado con menos sueldo? Esto pierdes en pensión y crédito Infonavit

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el Dique 2 de Puerto Madero

Por ola invernal en Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta le pidió a La Liendra que done la millonada que se hizo con sus documentales en YouTube

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Argelia cancela el acuerdo de servicios aéreos con los Emiratos Árabes Unidos

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Mayorga destaca la gallardía de los Federales pese a la eliminación en la Serie del Caribe

La Gira del Trofeo Original del Mundial patrocinada por Coca-Cola llega a España

Aplazado el Sevilla-Girona por el 'aviso naranja' por lluvia y fuertes vientos

ENTRETENIMIENTO

“The Last Of Us 3″:

“The Last Of Us 3″: este actor reemplazará a Danny Ramirez como Manny en la nueva temporada

El vínculo entre Harry Styles y Zoë Kravitz cambia las reglas del amor mediático

Exintegrantes de CNCO sorprenden con el estreno de un sencillo en conjunto

El llamativo atuendo de Travis Kelce en la gala NFL Honors generó una ola de reacciones en redes sociales

Cierran el caso contra Daniel Stern, actor de “Mi pobre angelito”, por solicitud de prostitución