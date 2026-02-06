Mundo

Francia desmanteló una red de espionaje chino que operaba con antenas parabólicas cerca de instalaciones militares

La investigación sigue en curso, mientras crecen las medidas de seguridad y vigilancia

Guardar
En la ciudad de La
En la ciudad de La Camblanes-et-Meynac sucedió este incidente de espionaje chino (Imagen de archivo)

En una operación que sorprendió a los habitantes de Camblanes-et-Meynac, las autoridades de Francia detuvieron a dos ciudadanos chinos bajo sospecha de realizar actividades de espionaje en esa localidad del suroeste francés.

El caso, que involucra la instalación de una antena parabólica de gran tamaño en una vivienda alquilada a través de Airbnb, ha puesto el foco sobre la creciente presencia de operaciones de inteligencia extranjeras en una región identificada como de alto valor estratégico.

La investigación comenzó cuando vecinos observaron la colocación de la antena y notaron interrupciones en el servicio de Internet local, lo que los llevó a alertar a las autoridades.

La Fiscalía de París detalló que los sospechosos, junto a otras dos personas, fueron arrestados en el departamento de Gironde y enfrentan cargos de “entrega de información a una potencia extranjera” que puede perjudicar intereses nacionales claves, un delito que puede ser penado con hasta 15 años de prisión.

En Gironde, las autoridades
En Gironde, las autoridades francesas realizaron las detenciones clave en la reciente operación contra el espionaje internacional (Grégory Cassiau - Les Escapades)

La investigación se centra en la posible intercepción de datos militares sensibles que habrían sido transmitidos hacia China.

Las pesquisas señalan que los dos ciudadanos chinos, presentados como ingenieros de una empresa de investigación y desarrollo especializada en equipos de comunicación inalámbrica, arribaron a Francia con el objetivo de captar información estratégica, incluyendo datos del sistema de internet satelital Starlink y comunicaciones entre entidades militares.

Investigadores franceses detectaron intentos de
Investigadores franceses detectaron intentos de interceptar datos del sistema Starlink en una operación de espionaje (Reuters)

Las autoridades sospechan que el dispositivo permitió interceptar comunicaciones entre organismos de defensa franceses. Además, los otros dos arrestados estarían implicados en la importación ilegal del equipo utilizado, aunque no se brindaron detalles sobre sus identidades ni nacionalidades.

La Fiscalía de París confirmó que dos de los sospechosos permanecen en prisión preventiva y los otros dos bajo supervisión judicial.

El caso desató sorpresa en la comunidad local. El alcalde de Camblanes-et-Meynac, Jean-Philippe Guillemeot, declaró: “Aquí solemos encontrar artistas, no espías”. La instalación de la antena, de unos dos metros de diámetro, generó sospechas inmediatas entre los vecinos, lo que facilitó la intervención temprana de las autoridades.

La reciente operación contra el espionaje chino en el suroeste de Francia se produce en un contexto de creciente desconfianza bilateral, marcado por una escalada de tensiones comerciales entre París y Beijing.

Emmanuel Macron y Xi Jinping
Emmanuel Macron y Xi Jinping han sostenido encuentros bilaterales marcados por desacuerdos comerciales crecientes (Reuters)

A principios de enero, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la Unión Europea deberá considerar nuevas medidas comerciales contra China si el régimen de Xi Jinping no reduce el enorme superávit que mantiene con el bloque.

Tras su visita a Beijing, Macron remarcó que el desequilibrio en el comercio bilateral es insostenible y subrayó que solo en 2024 el déficit de bienes para Francia superó los USD 54.000 millones, según el Tesoro francés.

Macron impulsa una política exterior
Macron impulsa una política exterior activa, con énfasis en la defensa de los intereses industriales franceses (Reuters)

El mandatario advirtió que, si no hay cambios, la UE podría imponer aranceles similares a los de Estados Unidos, y comunicó esta preocupación tanto a las autoridades chinas como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

(Con información de Reuters, France 24 y BBC)

Temas Relacionados

FranciaEspionaje chinoChinaEspionaje

Últimas Noticias

Quién es Vladímir Alexéyev, el subdirector de la inteligencia militar rusa que fue baleado en Moscú

El ataque ocurrió días después de que su jefe participara en negociaciones de paz sobre la guerra en Ucrania

Quién es Vladímir Alexéyev, el

La nueva política exterior de Taiwán impulsa la cooperación y la resiliencia ante la presión china

La administración de Lai Ching-te promueve alianzas enfocadas en valor agregado, transferencia tecnológica e integración en cadenas globales, mientras enfrenta los desafíos de exclusión internacional y coerción política

La nueva política exterior de

Estados Unidos capturó al presunto cerebro del ataque al consulado en Bengasi

Zubayr al Bakoush será juzgado por asesinato, terrorismo e incendio provocado. La operación, coordinada internacionalmente y bajo estricta reserva, marca un avance en la investigación

Estados Unidos capturó al presunto

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Luego de que la organización disparara contra sus tropas en el norte de la Franja, Israel advierte que no tolerará nuevas violaciones al acuerdo y bombardeó posiciones del grupo extremista

Las Fuerzas de Defensa de

Zelensky afirmó que la fuerza aérea ucraniana debe mejorar su defensa ante los ataques de Rusia con drones

Los repetidos asaltos aéreos se han centrado en los últimos meses en la red eléctrica, provocando apagones y alterando el suministro de calefacción y agua para las familias de Ucrania durante el extremo frío del invierno

Zelensky afirmó que la fuerza
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El lunes reabrirá una estación

El lunes reabrirá una estación de la línea D del subte: las obras de renovación que se realizaron

El Gobierno busca apurar los plazos, pero la reforma laboral podría aprobarse después de las extraordinarias

Alejandro Ramelli hizo fuerte llamado al Gobierno para garantizar los recursos para la JEP: “Seguimos insistiendo”

Nucleoeléctrica: renunciaron dos gerentes que respondían a Demian Reidel y habrá inminentes cambios

“Sí me lanzo de gobernadora”: Mariana Rodríguez respondió a Luis María Alcalde por ‘Ley esposa’

INFOBAE AMÉRICA
El récord histórico de Miguel

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

India califica de "infundadas" las acusaciones de Pakistán tras el atentado en Islamabad

(Previa) España ansía arrebatar a Portugal el trono europeo de fútbol sala

ENTRETENIMIENTO

“Ser hawaiano es un orgullo

“Ser hawaiano es un orgullo y también una gran responsabilidad”, afirmó Jason Momoa

Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert, ha sido formalmente imputado con cuatro cargos de abuso sexual infantil

Laura Pausini interpreta el himno nacional italiano en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Mariah Carey sorprende con una emotiva interpretación en italiano durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

Todos los cameos de “Opalite”: quiénes son los famosos que aparecen en el nuevo video de Taylor Swift