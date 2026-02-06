Francia desmanteló una red de espionaje chino que operaba con antenas parabólicas cerca de instalaciones militares

En la ciudad de La Camblanes-et-Meynac sucedió este incidente de espionaje chino (Imagen de archivo)

En una operación que sorprendió a los habitantes de Camblanes-et-Meynac, las autoridades de Francia detuvieron a dos ciudadanos chinos bajo sospecha de realizar actividades de espionaje en esa localidad del suroeste francés.

El caso, que involucra la instalación de una antena parabólica de gran tamaño en una vivienda alquilada a través de Airbnb, ha puesto el foco sobre la creciente presencia de operaciones de inteligencia extranjeras en una región identificada como de alto valor estratégico.

La investigación comenzó cuando vecinos observaron la colocación de la antena y notaron interrupciones en el servicio de Internet local, lo que los llevó a alertar a las autoridades.

La Fiscalía de París detalló que los sospechosos, junto a otras dos personas, fueron arrestados en el departamento de Gironde y enfrentan cargos de “entrega de información a una potencia extranjera” que puede perjudicar intereses nacionales claves, un delito que puede ser penado con hasta 15 años de prisión.

En Gironde, las autoridades francesas realizaron las detenciones clave en la reciente operación contra el espionaje internacional (Grégory Cassiau - Les Escapades)

La investigación se centra en la posible intercepción de datos militares sensibles que habrían sido transmitidos hacia China.

Las pesquisas señalan que los dos ciudadanos chinos, presentados como ingenieros de una empresa de investigación y desarrollo especializada en equipos de comunicación inalámbrica, arribaron a Francia con el objetivo de captar información estratégica, incluyendo datos del sistema de internet satelital Starlink y comunicaciones entre entidades militares.

Investigadores franceses detectaron intentos de interceptar datos del sistema Starlink en una operación de espionaje (Reuters)

Las autoridades sospechan que el dispositivo permitió interceptar comunicaciones entre organismos de defensa franceses. Además, los otros dos arrestados estarían implicados en la importación ilegal del equipo utilizado, aunque no se brindaron detalles sobre sus identidades ni nacionalidades.

La Fiscalía de París confirmó que dos de los sospechosos permanecen en prisión preventiva y los otros dos bajo supervisión judicial.

El caso desató sorpresa en la comunidad local. El alcalde de Camblanes-et-Meynac, Jean-Philippe Guillemeot, declaró: “Aquí solemos encontrar artistas, no espías”. La instalación de la antena, de unos dos metros de diámetro, generó sospechas inmediatas entre los vecinos, lo que facilitó la intervención temprana de las autoridades.

La reciente operación contra el espionaje chino en el suroeste de Francia se produce en un contexto de creciente desconfianza bilateral, marcado por una escalada de tensiones comerciales entre París y Beijing.

Emmanuel Macron y Xi Jinping han sostenido encuentros bilaterales marcados por desacuerdos comerciales crecientes (Reuters)

A principios de enero, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la Unión Europea deberá considerar nuevas medidas comerciales contra China si el régimen de Xi Jinping no reduce el enorme superávit que mantiene con el bloque.

Tras su visita a Beijing, Macron remarcó que el desequilibrio en el comercio bilateral es insostenible y subrayó que solo en 2024 el déficit de bienes para Francia superó los USD 54.000 millones, según el Tesoro francés.

Macron impulsa una política exterior activa, con énfasis en la defensa de los intereses industriales franceses (Reuters)

El mandatario advirtió que, si no hay cambios, la UE podría imponer aranceles similares a los de Estados Unidos, y comunicó esta preocupación tanto a las autoridades chinas como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

(Con información de Reuters, France 24 y BBC)