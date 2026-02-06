Estados Unidos apuesta por la diplomacia con Irán pero Donald Trump mantiene abierta la opción militar

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla el día que anunció la creación de una reserva de minerales críticos, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington, D. C., Estados Unidos. 2 de febrero de 2026 REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo

La Casa Blanca afirmó este jueves que la diplomacia es la primera opción del presidente Donald Trump ante la situación con Irán, aunque subrayó que cuenta con alternativas militares si no se logra un acuerdo durante las conversaciones de alto nivel previstas en Omán. Los preparativos finales continuaban para la reunión del viernes en ese país, en un contexto de tensión creciente por el despliegue de fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente, calificado por Trump como una “armada masiva”, mientras actores regionales intentan evitar una escalada que podría desembocar en un conflicto mayor.

Las negociaciones avanzaban a pesar de las discrepancias en la agenda entre Washington y Teherán, lo que genera dudas sobre sus posibilidades de éxito. Trump ha advertido que recurrirá a ataques contra Irán si no se alcanza un entendimiento. Estados Unidos ha insistido en que las discusiones incluyan el arsenal de misiles iraníes y otros asuntos, mientras que Irán ha exigido limitar el diálogo a su programa nuclear. No se confirmó si estas diferencias se resolvieron antes del encuentro.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró ante la prensa que la diplomacia “siempre es la primera opción del presidente” en sus relaciones internacionales, y reafirmó que Trump exige “capacidad nuclear cero” para Irán. Añadió que el mandatario “quiere ver si se puede llegar a un acuerdo” y advirtió que, durante las negociaciones, Irán debe recordar que Trump cuenta con “muchas opciones” como comandante en jefe de “la fuerza militar más poderosa de la historia mundial”.

Fotografía de archivo del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln EFE/EPA/FAZRY ISMAIL / POOL

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, viajó el jueves a Omán para participar en las conversaciones. Su portavoz, Esmail Baghaei, afirmó que Teherán acudía con “autoridad y con el objetivo de lograr un entendimiento justo, aceptable y digno sobre el tema nuclear”, y expresó esperanza de que la delegación estadounidense se sume “con responsabilidad, realismo y seriedad”. Araqchi prevé reunirse en Mascate con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente.

En vísperas del encuentro, la televisión estatal iraní Press TV anunció el despliegue del misil balístico de largo alcance Khorramshahr 4 en una base subterránea de la Guardia Revolucionaria. El misil, uno de los más avanzados del país, tiene un alcance de 2.000 km y puede portar una ojiva de 1.500 kg. Estados Unidos ha presionado para limitar la autonomía de los misiles iraníes.

Las amenazas cruzadas entre Trump e Irán han impulsado a gobiernos de la región a buscar mecanismos para evitar un conflicto. El presidente turco, Tayyip Erdogan, aseguró que su país trabaja para impedir que las tensiones entre Estados Unidos e Irán arrastren a Medio Oriente a una nueva guerra. Erdogan sugirió que sería positivo un diálogo directo al más alto nivel, posteriormente a las negociaciones nucleares previstas en Omán.

Personas caminan frente a una marquesina con la imagen de un portaaviones estadounidense con aviones dañados en su cubierta y con la leyenda en farsi y en inglés "si siembras viento, cosechas torbellinos", el domingo 25 de enero de 2026, en la Plaza de la Revolución Islámica, en Teherán, Irán (AP Foto/Vahid Salemi)

La incertidumbre sobre el lugar y el formato de las conversaciones aumentó la tensión esta semana, tras la represión de protestas en Irán el mes anterior. Preguntado sobre si el líder supremo iraní, Ali Khamenei, debía estar preocupado, Trump respondió a NBC News: “Diría que sí, debería estarlo”. Tras estas declaraciones, ambos gobiernos acordaron trasladar la sede de las conversaciones de Estambul a Mascate.

Durante una rueda de prensa en Doha, el canciller alemán Friedrich Merz expresó “gran preocupación” por la posible escalada del conflicto con Irán y exhortó a Teherán a terminar con lo que denominó actos de agresión y a contribuir a la estabilidad regional. Los países del Golfo temen que Irán cumpla su amenaza de atacar bases estadounidenses en su territorio si Estados Unidos decide actuar militarmente.

China manifestó su respaldo al derecho legítimo de Irán al uso pacífico de la energía nuclear y se opuso a “la amenaza de fuerza y la presión de sanciones”.

Irán sostiene que las conversaciones deben centrarse únicamente en su disputa nuclear con Occidente, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el diálogo debe abarcar también el alcance de los misiles iraníes, el apoyo de Teherán a grupos armados en la región y el trato a su propia población. Fuentes iraníes aseguran que Washington exige limitar el alcance de los misiles iraníes a 500 km (310 millas).

La influencia regional de Irán ha disminuido tras los ataques de Israel a sus aliados, incluidos Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y milicias en Irak, así como la caída del expresidente sirio Bashar al-Assad, cercano a Teherán. Irán mantiene que sus actividades nucleares buscan fines pacíficos, mientras que Estados Unidos e Israel lo acusan de haber intentado desarrollar armas nucleares en el pasado.

Estados Unidos ha desplegado miles de soldados, un portaaviones, buques de guerra, cazas, aviones espía y aviones cisterna en la región. Trump advirtió que “probablemente ocurran cosas malas” si no se llega a un acuerdo con Irán.

(Con información de Reuters)