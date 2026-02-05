Mundo

Un informe reveló que el gasto en defensa en Europa crecerá hasta 1,2 billones de dólares en 2035

La tendencia al alza en los recursos destinados a la modernización y renovación de equipos militares europeos es impulsada por compromisos de la OTAN y la situación geopolítica tras la invasión rusa de Ucrania

Guardar
Un informe reveló que el
Un informe reveló que el gasto en defensa en Europa crecerá hasta 1.2 billones de dólares en 2035 (REUTERS/ARCHIVO)

El gasto mundial en defensa experimenta un cambio significativo, con Europa encabezando el aumento y una previsión de alcanzar 1,2 billones de dólares en 2035, frente a los 571.000 millones actuales. Esta tendencia responde a la creciente demanda de mantenimiento y renovación de equipos militares, consecuencia del uso intensivo tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

De acuerdo con el informe ‘Global military aircraft fleet and sustainment outlook 2026-2036’ (Perspectivas de la flota mundial de aeronaves militares y su mantenimiento 2026-2036) elaborado por Oliver Wyman y recogido por Europa Press, se estima que el presupuesto europeo en defensa crecerá un 7,8% anual entre 2025 y 2035. Este incremento sigue el compromiso de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de destinar el 5% del producto interno bruto (PIB) al gasto militar en el plazo de una década.

El informe apunta que el aumento se refleja especialmente en el ámbito del mantenimiento, reparación y revisión de equipamiento, con un crecimiento próximo al 1% anual en estos rubros. A nivel global, la flota aérea militar pasará de 44.700 aeronaves a 50.700 en los próximos años, impulsada por el gasto europeo, la actividad en Oriente Medio y Asia-Pacífico, y la expansión de los sistemas no tripulados.

La inversión europea en defensa
La inversión europea en defensa aumentará un 7,8% anual entre 2025 y 2035, según el informe de Oliver Wyman recogido por Europa Press (REUTERS/ARCHIVO)

Europa busca revertir décadas de baja inversión para recuperar capacidades y medios militares, especialmente ante la amenaza que representa la guerra en Ucrania. Los cazas constituyen la principal fuente de gasto, con el F-35 como pilar de la modernización de 11 fuerzas aéreas europeas, seguido por el Eurofighter Typhoon en Alemania, Italia, España y Turquía, y el Rafale en Francia y Serbia. Además, se refuerza la autonomía europea en movilidad y repostaje con programas como el A330 MRTT y el A400M desarrollados en España.

Hacia finales de la década, parte del presupuesto europeo se orientará al desarrollo de capacidades de nueva generación, como el ‘Global Combat Air Programme’, el ‘Future Combat Air System’ y la ‘Next-Generation Rotorcraft Capability’. Aunque estos programas no entregarán aeronaves operativas antes de mediados de la década de 2030, sus costes de desarrollo competirán con los recursos destinados a adquisiciones y mantenimiento de flotas en servicio.

El mantenimiento, reparación y revisión
El mantenimiento, reparación y revisión de equipamiento militar europeo experimentan un crecimiento anual cercano al 1%, reflejando el uso intensivo tras la guerra de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, Estados Unidos prioriza la investigación y el desarrollo de capacidades avanzadas sobre la adquisición de nuevas aeronaves. La propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 retrasa algunas compras y reduce el número de aeronaves a 173, menos que en ejercicios anteriores. Esta estrategia permite retirar recursos de plataformas antiguas para financiar la transición hacia sistemas avanzados como el F-47, el MV-75 y las Collaborative Combat Aircraft.

El estudio de Oliver Wyman subraya la transformación que representan los sistemas no tripulados, con un crecimiento proyectado del 10% anual en entregas de grandes plataformas durante la próxima década. Las aeronaves de combate no tripuladas, incluidas las Collaborative Combat Aircraft (CCA), aumentarán su presencia operativa hacia finales de la década de 2020. Este modelo implica ciclos de vida más cortos y necesidades de sostenimiento distintas a las de aeronaves tripuladas.

La expansión de los nuevos drones está modificando el peso relativo de las actividades de mantenimiento, aunque su impacto en la reducción de los costes de ciclo de vida está pendiente de validación operativa. Mientras tanto, la aviación de ala rotatoria enfrenta un periodo de ajuste, ya que la experiencia reciente ha incrementado las dudas sobre la capacidad de supervivencia de los helicópteros en entornos sin superioridad aérea. Algunas fuerzas han iniciado recortes de estructura y aumentan su interés en soluciones de mayor velocidad, como los convertiplanos, y en trasladar misiones tradicionales a sistemas no tripulados.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Oliver WymanEuropaOTANFuerzas Aéreas EuropeasGasto MilitarSistemas No TripuladosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Las autoridades nigerianas reportaron más de 160 fallecidos tras un asalto perpetrado en el estado de Kwara

El suceso, perpetrado en localidades vecinas del oeste del país, se suma al incremento de agresiones por parte de grupos extremistas y bandas armadas, que han extendido su influencia a nuevas zonas

Las autoridades nigerianas reportaron más

La cumbre de cooperación entre Rusia y Brasil enciende las alarmas sobre una nueva estrategia de Putin

El evento se realiza por primera vez desde 2015. Advierten que Moscú pretende utilizar al gigante sudamericano como alternativa a Venezuela en el petróleo y la energía

La cumbre de cooperación entre

“El MeToo llegó demasiado lejos”: qué se sabe sobre la relación entre Jeffrey Epstein y la hijastra de Woody Allen

La divulgación forma parte de los archivos relacionados con el financiero estadounidense, en los que la esposa de Woody Allen mostró rechazo al movimiento y cuestionó a personas involucradas en casos de abuso sexual en la industria cultural

“El MeToo llegó demasiado lejos”:

Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de 314 prisioneros durante las conversaciones en Abu Dhabi

La mediación internacional facilitó el pacto que representa el primer avance de este tipo en los últimos cinco meses

Rusia y Ucrania acordaron un

El secretario general de la ONU advirtió que los Juegos Olímpicos de Invierno se pueden quedar casi sin sedes por la crisis climática

La próxima edición del evento será utilizada como una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos del calentamiento global en el futuro de los deportes de invierno y la cooperación internacional

El secretario general de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lluvias, heladas y evento de

Lluvias, heladas y evento de Norte: los efectos del Frente Frío 33 en México

Línea 1 del Metro de Lima colapsó: Ositrán investiga responsabilidades tras suspensión del servicio

El nuevo botín en dólares de la viuda negra que se volvió viral

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Día sin carro hoy: cuánto subieron las tarifas de plataformas como Uber, Yango y Didi en Bogotá durante la jornada

INFOBAE AMÉRICA
Bitcoin no detiene su derrumbe:

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Detenidos dos hombres en Barajas tras robar una mochila del reguetonero Zion con 2,5 millones de dólares

La Eurocámara pide más control para evitar riesgo de fraude en los fondos condicionados a reformas

Diseñan una hoja de ruta con las prioridades en investigación clínica para frenar la resistencia a antibióticos

Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros tras un acuerdo en los contactos en EAU

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift “duda” en invitar

Taylor Swift “duda” en invitar a Blake Lively a su boda con Travis Kelce: “Ya no es lo que solía ser”

“El MeToo llegó demasiado lejos”: qué se sabe sobre la relación entre Jeffrey Epstein y la hijastra de Woody Allen

Por qué “Aún es de noche en Caracas” conmueve al mundo

Por qué Hamnet desafía la visión clásica de Shakespeare

La cuarta temporada de Bridgerton explora romance y realidad