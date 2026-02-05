Un informe reveló que el gasto en defensa en Europa crecerá hasta 1.2 billones de dólares en 2035 (REUTERS/ARCHIVO)

El gasto mundial en defensa experimenta un cambio significativo, con Europa encabezando el aumento y una previsión de alcanzar 1,2 billones de dólares en 2035, frente a los 571.000 millones actuales. Esta tendencia responde a la creciente demanda de mantenimiento y renovación de equipos militares, consecuencia del uso intensivo tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

De acuerdo con el informe ‘Global military aircraft fleet and sustainment outlook 2026-2036’ (Perspectivas de la flota mundial de aeronaves militares y su mantenimiento 2026-2036) elaborado por Oliver Wyman y recogido por Europa Press, se estima que el presupuesto europeo en defensa crecerá un 7,8% anual entre 2025 y 2035. Este incremento sigue el compromiso de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de destinar el 5% del producto interno bruto (PIB) al gasto militar en el plazo de una década.

El informe apunta que el aumento se refleja especialmente en el ámbito del mantenimiento, reparación y revisión de equipamiento, con un crecimiento próximo al 1% anual en estos rubros. A nivel global, la flota aérea militar pasará de 44.700 aeronaves a 50.700 en los próximos años, impulsada por el gasto europeo, la actividad en Oriente Medio y Asia-Pacífico, y la expansión de los sistemas no tripulados.

La inversión europea en defensa aumentará un 7,8% anual entre 2025 y 2035, según el informe de Oliver Wyman recogido por Europa Press (REUTERS/ARCHIVO)

Europa busca revertir décadas de baja inversión para recuperar capacidades y medios militares, especialmente ante la amenaza que representa la guerra en Ucrania. Los cazas constituyen la principal fuente de gasto, con el F-35 como pilar de la modernización de 11 fuerzas aéreas europeas, seguido por el Eurofighter Typhoon en Alemania, Italia, España y Turquía, y el Rafale en Francia y Serbia. Además, se refuerza la autonomía europea en movilidad y repostaje con programas como el A330 MRTT y el A400M desarrollados en España.

Hacia finales de la década, parte del presupuesto europeo se orientará al desarrollo de capacidades de nueva generación, como el ‘Global Combat Air Programme’, el ‘Future Combat Air System’ y la ‘Next-Generation Rotorcraft Capability’. Aunque estos programas no entregarán aeronaves operativas antes de mediados de la década de 2030, sus costes de desarrollo competirán con los recursos destinados a adquisiciones y mantenimiento de flotas en servicio.

El mantenimiento, reparación y revisión de equipamiento militar europeo experimentan un crecimiento anual cercano al 1%, reflejando el uso intensivo tras la guerra de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, Estados Unidos prioriza la investigación y el desarrollo de capacidades avanzadas sobre la adquisición de nuevas aeronaves. La propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 retrasa algunas compras y reduce el número de aeronaves a 173, menos que en ejercicios anteriores. Esta estrategia permite retirar recursos de plataformas antiguas para financiar la transición hacia sistemas avanzados como el F-47, el MV-75 y las Collaborative Combat Aircraft.

El estudio de Oliver Wyman subraya la transformación que representan los sistemas no tripulados, con un crecimiento proyectado del 10% anual en entregas de grandes plataformas durante la próxima década. Las aeronaves de combate no tripuladas, incluidas las Collaborative Combat Aircraft (CCA), aumentarán su presencia operativa hacia finales de la década de 2020. Este modelo implica ciclos de vida más cortos y necesidades de sostenimiento distintas a las de aeronaves tripuladas.

La expansión de los nuevos drones está modificando el peso relativo de las actividades de mantenimiento, aunque su impacto en la reducción de los costes de ciclo de vida está pendiente de validación operativa. Mientras tanto, la aviación de ala rotatoria enfrenta un periodo de ajuste, ya que la experiencia reciente ha incrementado las dudas sobre la capacidad de supervivencia de los helicópteros en entornos sin superioridad aérea. Algunas fuerzas han iniciado recortes de estructura y aumentan su interés en soluciones de mayor velocidad, como los convertiplanos, y en trasladar misiones tradicionales a sistemas no tripulados.

