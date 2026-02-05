Mundo

Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de 314 prisioneros durante las conversaciones en Abu Dhabi

La mediación internacional facilitó el pacto que representa el primer avance de este tipo en los últimos cinco meses

Steve Witkoff , enviado especial
Steve Witkoff , enviado especial de EEUU, anunció el acuerdo (REUTERS/ARCHIVO)

Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros tras las conversaciones mantenidas en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos, según informó este jueves el enviado estadounidense Steve Witkoff. El acuerdo contempla el intercambio de 314 prisioneros, el primero de este tipo en cinco meses, según el anuncio oficial realizado por Witkoff en redes sociales. El funcionario calificó las negociaciones como “detalladas y productivas”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por hacer”.

Witkoff destacó la “colaboración diplomática sostenida” entre las partes y atribuyó el avance a los esfuerzos conjuntos para impulsar una solución al conflicto. Además, agradeció a Emiratos árabes Unidos por acoger las conversaciones y al expresidente Donald J. Trump por su liderazgo en la concreción del acuerdo. El enviado adelantó que las negociaciones continuarán y anticipó posibles avances adicionales en las próximas semanas.

Estados Unidos y Emiratos Árabes
Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos desempeñan un papel clave en el reciente acuerdo de intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia (REUTERS)

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, manifestó su expectativa de que el intercambio se concrete en el futuro próximo. Zelensky recibió un informe detallado sobre los avances y subrayó la urgencia de garantizar el retorno de los ciudadanos capturados. La delegación ucraniana en Abu Dabi estuvo encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, quien comunicó la continuidad de los contactos en los próximos días.

Zelensky instó a los países aliados a intensificar la presión diplomática sobre el Kremlin para lograr un acuerdo de paz y exigió mecanismos que aseguren la integridad territorial de Ucrania. En este sentido, remarcó que Kiev no aceptará propuestas que impliquen la cesión de regiones como el Donbás, calificando la soberanía sobre estos territorios como una línea infranqueable. El presidente también puntualizó que cualquier iniciativa sobre zonas desmilitarizadas debe mantener la autoridad ucraniana, en respuesta a la exigencia rusa de transferir áreas bajo disputa.

Desde el inicio de la invasión a gran escala, más de 2.300 ciudadanos ucranianos han sido liberados a través de acuerdos de intercambio, la mayor cifra registrada durante el conflicto. Según fuentes ucranianas, Rusia ralentizó deliberadamente estos procesos para influir en la dinámica de las negociaciones.

El esfuerzo conjunto de aliados
El esfuerzo conjunto de aliados y mediadores está rompiendo meses de estancamiento en busca de acuerdos para los más vulnerables (REUTERS)

Zelensky informó que el número oficial de soldados ucranianos fallecidos desde 2022 asciende a 55.000, a los que se suman personas desaparecidas. Estimaciones de centros de estudios internacionales sugieren que las bajas totales podrían ser superiores. El mandatario denunció que Rusia utiliza el frío como herramienta de presión sobre la población civil, buscando forzar a Ucrania a aceptar condiciones desfavorables en la mesa de negociación. Además, advirtió que la postura rusa consiste en imponer ultimátums, lo que dificulta la posibilidad de un acuerdo real.

El presidente ucraniano alertó que una derrota de su país podría facilitar la expansión del conflicto en Europa y reclamó a Estados Unidos y Europa mantener a Ucrania como prioridad en la agenda internacional. Intentos previos de diálogo directo entre Ucrania y Rusia, impulsados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no generaron resultados sustanciales, ya que la estrategia del Kremlin se orienta a sostener la presión sobre el continente europeo.

La delegación ucraniana prevé continuar las negociaciones en Abu Dabi, con el objetivo de resolver los temas pendientes sobre control territorial y la situación de la población civil en las áreas de conflicto.

