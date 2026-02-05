La ONU calificó como “un momento grave para la paz y la seguridad” mundial la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, habla durante una conferencia de prensa (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START, este jueves 5 febrero, como “un momento grave para la paz y la seguridad internacional”.

En ese sentido, subrayó que es la primera vez en más de cincuenta años que no existen límites vinculantes sobre los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia, los países que “poseen la aplastante mayoría del arsenal global de armas nucleares”.

Guterres recordó que, durante la Guerra Fría y el período posterior, los acuerdos de control de armas nucleares entre ambos gobiernos ayudaron a evitar una catástrofe mundial.

Los tratados “generaron estabilidad y, combinados con otras medidas, evitaron un error de cálculo devastador”, señaló el titular de la ONU. Además, permitieron la reducción de miles de armas nucleares en los arsenales nacionales de ambos países.

El secretario general repasó el impacto de las Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT) y el propio Nuevo START. Guterres mencionó que estos instrumentos mejoraron drásticamente la seguridad global, “en particular la de Estados Unidos y la Federación Rusa”.

El líder ruso Vladimir Putin supervisó ejercicios con armas nucleares desde el Kremlin, el 22 de octubre de 2025

Las SALT, dijo, derivaron en tratados clave como el de Misiles Antibalísticos de 1969 y el SALT II de 1979, aunque este último no fue finalmente ratificado.

Guterres lamentó que la pérdida de décadas de avances en materia de control nuclear ocurra “en el peor momento posible”, con el riesgo de uso de armas nucleares en su punto más alto en décadas.

No obstante, hizo un llamado a buscar esperanza y ver la situación como “una oportunidad para reiniciar y crear un régimen de control de armas adecuado a un contexto en rápida evolución”.

El secretario general valoró que los presidentes de Estados Unidos y Rusia reconozcan el peligro desestabilizador de una carrera armamentística nuclear y la necesidad de evitar un escenario de proliferación desenfrenada. “El mundo mira ahora a Rusia y Estados Unidos para que conviertan en acción estas palabras”, enfatizó. Pidió a ambos gobiernos que retomen las negociaciones y alcancen un acuerdo sucesor que restablezca límites verificables, reduzca riesgos y fortalezca la seguridad global.

EEUU denunció que en un ataque ruso, contra una zona de Ucrania cerca de Polonia, el Kremlin utilizó un misil con capacidad nuclear (Europa Press)

El Nuevo START, firmado en 2010 por Barack Obama y Dimitri Medvedev, entró en vigor en 2011 tras la ratificación de ambos países. Sin embargo, en febrero de 2023, el presidente ruso Vladimir Putin suspendió la participación de Rusia, en el contexto de la invasión a Ucrania, y hasta la fecha no se logró un nuevo acuerdo.

El papa León XIV exhortó a líderes globales a proteger el Nuevo START

Ante la inminente expiración del tratado, el sumo pontífice instó a los líderes mundiales a actuar para preservar este acuerdo y subrayó el impacto negativo que tendría su abandono en la estabilidad y el equilibrio global.

El Papa destacó el miércoles la importancia histórica del tratado y advirtió que su final podría desencadenar una nueva competencia por el desarrollo de armas nucleares estratégicas. “Hago un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin tratar de garantizarle una continuación concreta y eficaz”, expresó León XIV. En su intervención, insistió en que la coyuntura internacional exige redoblar los esfuerzos para evitar el resurgimiento de la lógica de la disuasión nuclear.

Para el Sumo Pontífice, el desafío supera el ámbito bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Propuso reemplazar “la lógica del miedo y la desconfianza” por una ética compartida entre naciones, orientada al bien común. León XIV afirmó que la paz debe verse como “un patrimonio custodiado por todos” y recalcó la relevancia de una ética común que guíe las decisiones de los líderes frente a la amenaza de una escalada armamentística nuclear.

