Israel entregó 54 cuerpos de palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego

Un vehículo militar israelí maniobra en el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza, el 4 de febrero de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)

El Ministerio de Sanidad de Gaza, que opera bajo la autoridad del grupo terrorista Hamas, informó este miércoles que autoridades israelíes, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, devolvieron al enclave 54 cuerpos de palestinos y 66 cajas con restos humanos.

Según el comunicado, los cadáveres llegaron al Complejo Médico Al-Shifa y fueron entregados por la parte israelí mediante la mediación humanitaria.

La devolución se produce después de que la semana pasada Israel entregara los últimos 15 cuerpos que retenía en cumplimiento con los términos de la tregua que incluyó el regreso del cuerpo del último rehén israelí hallado en la Franja el pasado 26 de enero. En total, y en el marco del acuerdo de alto el fuego, Israel devolvió 360 cuerpos de palestinos a Gaza.

A su vez, la nueva entrega se da en el marco de un ataque armado en el norte de la Franja de Gaza el miércoles por la madrugada, el cual dejó a un soldado israelí gravemente herido durante la noche, según informó el Ejército de Israel.

El incidente ocurrió mientras fuerzas de la Brigada Alexandroni realizaban operaciones en la llamada Línea Amarilla, una zona de separación militar entre áreas bajo control israelí y territorios controlados por Hamas.

Soldados y tanques israelíes en Gaza, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza, en Israel, el 4 de febrero de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), varios hombres armados, calificados como “terroristas”, abrieron fuego contra los soldados, provocando heridas de gravedad a un oficial reservista, quien fue trasladado al hospital y cuya familia ya fue notificada.

Tras el ataque, las FDI respondieron con bombardeos y fuego de tanques dirigidos contra los agresores, además de lanzar ataques aéreos en la zona. Medios palestinos, citando fuentes de Hamas, reportaron al menos 18 muertos por los bombardeos israelíes, incluidos once en la ciudad de Gaza.

En el barrio de Tuffah, al este de la ciudad, murieron tres personas —dos de ellas menores de 16 y 12 años— por artillería israelí. En Zeitoun, otro sector de Gaza, se reportó la muerte de tres personas, incluido un bebé de cinco meses, a causa de los ataques. Además, tres víctimas mortales se contabilizaron en Khan Younis, al sur de la Franja, y un ataque aéreo israelí alcanzó una tienda de campaña que alojaba a desplazados en el área de Mawasi.

El humo se eleva desde Gaza, como se ve desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza en Israel, el 4 de febrero de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)

Desde Ginebra, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) informó que un socorrista de la Media Luna Roja palestina falleció mientras prestaba auxilio en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza. El trabajador humanitario fue alcanzado en el ejercicio de sus funciones.

El Ejército israelí calificó el tiroteo como una “flagrante violación” del alto el fuego vigente, acordado el 10 de octubre de 2025 con mediación de Estados Unidos. Tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de romper la tregua, que actualmente transita su segunda fase. A pesar de la reapertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto —la única salida del enclave que no pasa por territorio israelí—, los enfrentamientos continúan en diversos puntos de la región.

(Con información de EFE)