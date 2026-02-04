Mundo

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán

La conversación incluyó negociaciones sobre importaciones agrícolas, advertencias sobre Taipei y propuestas para mantener el diálogo bilateral

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, conversan tras una reunión bilateral en el aeropuerto internacional de Gimhae, en Busan, Corea del Sur, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (REUTERS/Evelyn Hockstein/Imagen de Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con su par chino, Xi Jinping, en la que ambos abordaron la relación bilateral, los principales focos de tensión en Asia y Europa, y la agenda económica entre las dos mayores potencias del mundo, con un énfasis especial de Washington en ampliar las compras chinas de productos estadounidenses y en preparar la visita de Trump a Beijing prevista para abril.

El mandatario estadounidense informó que la comunicación fue “una excelente conversación” y la describió como “larga y exhaustiva”, en la que se trataron asuntos clave para la política exterior y económica de su administración.

Acabo de terminar una excelente conversación con el presidente Xi, de China. Fue una llamada larga y exhaustiva, en la que se discutieron muchos temas importantes, incluidos comercio, defensa, el viaje de abril que haré a China”, escribió el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

De acuerdo con el presidente republicano, uno de los ejes centrales fue la expansión del intercambio comercial, con particular atención a sectores considerados estratégicos para la economía de su país.

Donald Trump anunció una "excelente
Donald Trump anunció una "excelente conversación telefónica" con el presidente chino Xi Jinping

Trump señaló que se discutieron posibles mayores compras por parte de China de petróleo y gas producidos en Estados Unidos, así como la adquisición de motores aeronáuticos y un aumento en las importaciones de productos agrícolas.

En el caso de la soja, Trump indicó que Xi está evaluando incrementar la cuota de compra prevista para la actual temporada. Según explicó, el volumen acordado de 12 millones de toneladas podría elevarse a 20 millones, mientras que se mantiene el compromiso de importar 25 millones de toneladas anuales hasta 2028.

Trump también remarcó la dimensión política de su vínculo con el líder chino y lo presentó como un activo para la estabilidad de la relación bilateral.

“Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena. Ambos somos conscientes de lo importante de que siga así. Creo que habrá muchos resultados positivos conseguidos en los próximos tres años de mi presidencia en relación al presidente Xi y la República Popular China”, afirmó.

En el plano de seguridad internacional, Trump confirmó que la conversación incluyó la situación en Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania y el escenario regional en Medio Oriente, con especial mención a Irán. El presidente de Estados Unidos reiteró que estos asuntos formaron parte de un intercambio amplio sobre defensa y estabilidad global, en un contexto marcado por el aumento de la competencia estratégica entre Washington y Beijing.

Trump y Xi Jinping hablaron
Trump y Xi Jinping hablaron de Taiwán, Ucrania e Irán

¿Qué dijo Xi Jinping?

Desde la perspectiva china, Xi Jinping pidió fortalecer la relación sobre la base del respeto mutuo y advirtió a Estados Unidos sobre Taiwán.

Según el líder chino, “la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos” y Washington “debe manejar con cautela las ventas de armas a Taiwán”.

El régimen chino expresó además su expectativa de que los desacuerdos bilaterales puedan resolverse de manera gradual y constructiva.

Durante la llamada, Xi propuso que ambos países avancen hacia un nuevo entendimiento político.

Al abordar los problemas uno por uno y seguir construyendo confianza mutua, podemos forjar un camino correcto para que ambos países se lleven bien”, señaló. El dirigente chino agregó que su objetivo es que 2026 sea un año en el que China y Estados Unidos avancen hacia el “respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo”.

China considera a Taiwán parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la unificación, mientras que Estados Unidos, aunque no reconoce oficialmente a Taiwán como un Estado independiente, continúa siendo su principal respaldo militar.

Trump aseguró que viajará a
Trump aseguró que viajará a China en abril y que Xi Jinping devolverá la visita "a finales de año"

En diciembre, Washington aprobó un paquete de ventas de armas por 11.000 millones de dólares, lo que fue seguido por maniobras militares chinas a gran escala en torno a puertos clave de la isla.

La llamada entre Trump y Xi se produjo el mismo día en que el líder chino mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladimir Putin. En ese intercambio, Beijing y Moscú abordaron su cooperación estratégica y la situación generada por la inminente expiración del tratado START III, el último acuerdo vigente que limita los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos.

Tanto China como Rusia han pedido a la Casa Blanca que se prorrogue por un año el cumplimiento de los límites establecidos en ese tratado, que expira el 5 de febrero.

(Con información de EFE y AFP)

