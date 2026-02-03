El masivo ataque ruso contra Kiev dañó un emblemático monumento soviético de la Segunda Guerra Mundial

Un ataque aéreo ruso nocturno dañó parte del monumento a la Patria en Kiev, un emblemático memorial soviético de la Segunda Guerra Mundial, anunció el martes la ministra de Cultura de Ucrania.
“Es tanto simbólico como cínico: el estado agresor ataca un lugar de recuerdo de la lucha contra la agresión en el siglo XX, repitiendo sus crímenes en el siglo XXI”, escribió la ministra de Cultura Tetyana Berezhna en redes sociales.
El ataque dañó la Sala de la Gloria del Museo de Historia de la Segunda Guerra Mundial de Ucrania, ubicado al pie del monumento a la Patria de Kiev, según Berezhna.
Berezhna destacó que más de 1.680 sitios de patrimonio cultural han sido dañados o destruidos por Rusia durante la guerra. “Esto es un borrado deliberado de la cultura y la memoria”, afirmó. “Ucrania necesita sanciones más fuertes contra Rusia y más defensa aérea”.
El bombardeo fue parte del mayor ataque con drones y misiles de este año contra Ucrania, que dejó a cientos de miles de personas sin calefacción en temperaturas bajo cero el martes, justo un día antes de nuevas conversaciones destinadas a encontrar un fin a la guerra de cuatro años.
Los ataques se produjeron mientras Ucrania experimentaba las temperaturas más frías durante la invasión rusa. También ocurrieron un día antes de que los negociadores ucranianos y rusos debieran reunirse para una segunda ronda de conversaciones en Abu Dabi.
“Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en redes sociales, denunciando el ataque.
Periodistas de AFP escucharon explosiones en la capital durante la noche y residentes en más de 1,000 edificios despertaron para encontrar su calefacción cortada mientras las temperaturas descendían hacia los menos 20 grados Celsius.
El Kremlin había dicho la semana pasada que aceptó una solicitud estadounidense de no atacar Kiev durante siete días, período que finalizó el domingo.
“Se utilizaron varios tipos de misiles balísticos y de crucero, así como drones, para atacar edificios de gran altura y plantas térmicas”, dijo el ministro de Energía Denys Shmygal.
“Cientos de miles de familias, incluidos niños, quedaron deliberadamente sin calefacción en las heladas más severas del invierno”, agregó.
Rusia atacó con 71 misiles, así como 450 drones de ataque, dijo la fuerza aérea ucraniana. Ucrania informó que interceptó o destruyó 38 misiles y 412 drones.
Cinco personas resultaron heridas en la capital, dijeron funcionarios, agregando que miles quedaron sin electricidad.
Los ataques rusos habían cortado repetidamente este mes la electricidad y la calefacción a decenas de miles de hogares, con Kiev y sus aliados europeos acusando a Moscú de congelar deliberadamente a la población de Ucrania.
Los ataques también alcanzaron la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, cortando temporalmente la calefacción a unos 100.000 usuarios.
El ataque de varias horas se dirigió a infraestructura energética y tuvo como objetivo “causar la máxima destrucción... y dejar la ciudad sin calefacción durante las heladas severas”, escribió el gobernador de Kharkiv, Oleg Synegubov, en Telegram.
Las temperaturas nocturnas se desplomaron a menos 19 grados Celsius en Kiev y descendieron hasta menos 23 grados Celsius en Kharkiv.
Washington ha intentado negociar un acuerdo entre las dos partes, pero la primera ronda de conversaciones trilaterales celebrada en Abu Dabi el fin de semana pasado no logró un avance.
Una segunda ronda está prevista para comenzar el miércoles en la capital emiratí.