El masivo ataque ruso contra Kiev dañó un emblemático monumento soviético de la Segunda Guerra Mundial

Cristales de una ventana del museo rotos tras el ataque que dañó la Sala de la Gloria al pie del monumento a la Patria en Kiev (Tetyana Berezhna/X )

Vista del Museo Nacional de Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, cuya Sala de la Gloria fue dañada en el ataque nocturno ruso (Wikipedia)

Un ataque aéreo ruso nocturno dañó parte del monumento a la Patria en Kiev, un emblemático memorial soviético de la Segunda Guerra Mundial, anunció el martes la ministra de Cultura de Ucrania.

“Es tanto simbólico como cínico: el estado agresor ataca un lugar de recuerdo de la lucha contra la agresión en el siglo XX, repitiendo sus crímenes en el siglo XXI”, escribió la ministra de Cultura Tetyana Berezhna en redes sociales.

El ataque dañó la Sala de la Gloria del Museo de Historia de la Segunda Guerra Mundial de Ucrania, ubicado al pie del monumento a la Patria de Kiev, según Berezhna.

Cristales rotos en el museo tras el bombardeo ruso con 71 misiles y 450 drones, el mayor ataque aéreo del año contra Ucrania (Tetyana Berezhna/X)

Berezhna destacó que más de 1.680 sitios de patrimonio cultural han sido dañados o destruidos por Rusia durante la guerra. “Esto es un borrado deliberado de la cultura y la memoria”, afirmó. “Ucrania necesita sanciones más fuertes contra Rusia y más defensa aérea”.

Un hombre lleva una bandera ucraniana al museo tras ataques rusos. Más de 1,680 sitios culturales han sido dañados durante la guerra (REUTERS/Thomas Peter)

Un hombre pasa junto a un bajorrelieve soviético en el museo, dañado en el ataque que dejó a cientos de miles sin calefacción (REUTERS/Gleb Garanich)

El bombardeo fue parte del mayor ataque con drones y misiles de este año contra Ucrania, que dejó a cientos de miles de personas sin calefacción en temperaturas bajo cero el martes, justo un día antes de nuevas conversaciones destinadas a encontrar un fin a la guerra de cuatro años.

Es uno de los museos más grandes de Ucrania, centrado en la estatua de la Madre Ucrania, de 62 metros de altura, que se ha convertido en uno de los monumentos más reconocidos de Kiev. (REUTERS/Gleb Garanich)

Los ataques se produjeron mientras Ucrania experimentaba las temperaturas más frías durante la invasión rusa. También ocurrieron un día antes de que los negociadores ucranianos y rusos debieran reunirse para una segunda ronda de conversaciones en Abu Dabi.

“Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en redes sociales, denunciando el ataque.

Hollín cubre el interior de un apartamento tras el impacto de un dron en el ataque que ocurrió con temperaturas de menos 20 grados (REUTERS/Thomas Peter)

Periodistas de AFP escucharon explosiones en la capital durante la noche y residentes en más de 1,000 edificios despertaron para encontrar su calefacción cortada mientras las temperaturas descendían hacia los menos 20 grados Celsius.

Humo sale de un edificio tras ser impactado por un dron durante el ataque que dejó a más de 1,000 edificios sin calefacción (REUTERS/Thomas Peter)

El Kremlin había dicho la semana pasada que aceptó una solicitud estadounidense de no atacar Kiev durante siete días, período que finalizó el domingo.

“Se utilizaron varios tipos de misiles balísticos y de crucero, así como drones, para atacar edificios de gran altura y plantas térmicas”, dijo el ministro de Energía Denys Shmygal.

Maestros limpian escombros en una escuela dañada por el ataque ruso que utilizó 71 misiles y 450 drones contra Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Restos de un dron suicida ruso encontrados en un edificio impactado. Ucrania interceptó o destruyó 412 drones del ataque (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Cientos de miles de familias, incluidos niños, quedaron deliberadamente sin calefacción en las heladas más severas del invierno”, agregó.

Personas se refugian en una estación de metro durante el ataque ruso con 450 drones que impactó Kiev el martes (AP Photo/Alex Babenko)

Rusia atacó con 71 misiles, así como 450 drones de ataque, dijo la fuerza aérea ucraniana. Ucrania informó que interceptó o destruyó 38 misiles y 412 drones.

Cinco personas resultaron heridas en la capital, dijeron funcionarios, agregando que miles quedaron sin electricidad.

Los ataques rusos habían cortado repetidamente este mes la electricidad y la calefacción a decenas de miles de hogares, con Kiev y sus aliados europeos acusando a Moscú de congelar deliberadamente a la población de Ucrania.

Los ataques también alcanzaron la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, cortando temporalmente la calefacción a unos 100.000 usuarios.

El ataque de varias horas se dirigió a infraestructura energética y tuvo como objetivo “causar la máxima destrucción... y dejar la ciudad sin calefacción durante las heladas severas”, escribió el gobernador de Kharkiv, Oleg Synegubov, en Telegram.

Las temperaturas nocturnas se desplomaron a menos 19 grados Celsius en Kiev y descendieron hasta menos 23 grados Celsius en Kharkiv.

Washington ha intentado negociar un acuerdo entre las dos partes, pero la primera ronda de conversaciones trilaterales celebrada en Abu Dabi el fin de semana pasado no logró un avance.

Una segunda ronda está prevista para comenzar el miércoles en la capital emiratí.