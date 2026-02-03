El jefe de la OTAN viajó a Ucrania para respaldar a Zelensky en una jornada marcada por masivos ataques rusos

El secretario general de la OTAN visitó Ucrania tras el masivo bombardeo ruso

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este martes a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en una jornada marcada por un nuevo ataque masivo de Rusia contra la infraestructura energética de la capital y varias regiones del país. El bombardeo dejó sin calefacción ni luz a miles de ciudadanos en medio de temperaturas invernales extremas que alcanzan los 20 grados bajo cero.

La visita de Rutte no fue anunciada previamente por razones de seguridad, siguiendo el protocolo habitual para altos funcionarios internacionales que viajan a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Zelensky publicó un vídeo en el que ambos aparecen colocando velas y rindiendo homenaje a los defensores ucranianos caídos, en el memorial nacional situado en la Plaza de la Independencia de Kiev. Según el primer vicepresidente del Parlamento ucraniano, Oleksandr Kornienko, Rutte tiene previsto dirigirse a los diputados durante la decimoquinta sesión de la Rada Suprema programada para este martes.

Rutte viajó a Ucrania para respaldar a Zelensky en una jornada marcada por la escalada de masivos ataques rusos (@ZelenskyyUa)

La anterior visita del titular de la OTAN a Ucrania se produjo en abril de 2025, cuando acompañó a Zelensky a un hospital militar y a la catedral de Odesa, que había resultado dañada por bombardeos rusos. La visita ocurrió en medio de una escalada de ataques rusos y precede a una nueva ronda de negociaciones prevista para el miércoles en Abu Dabi.

Zelensky rindió homenaje a los soldados ucranianos caídos junto a Mark Rutte en la Plaza de la Independencia de Kiev, solicitando más sistemas de defensa aérea (@ZelenskyyUa)

El Ejército ruso intensificó este martes los bombardeos contra la infraestructura energética de Ucrania, rompiendo la tregua que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había solicitado al Kremlin, según indicó el Ministerio de Defensa de Rusia. De acuerdo con los reportes militares de Kiev, Rusia reanudó los bombardeos empleando más de 70 misiles y 470 drones. El parte de guerra publicado en Telegram señaló: “Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión contra empresas del complejo militar industrial de Ucrania y los objetivos energéticos utilizados por este”.

La emotiva ceremonia, en la que se encendieron velas en Plaza de la Independencia, refuerza el apoyo internacional durante una jornada marcada por nuevos bombardeos (@ZelenskyyUa)

El Kremlin había declarado el lunes que el compromiso de Moscú para suspender los ataques a infraestructuras energéticas solo se extendía hasta el domingo. Horas antes del nuevo ataque, Zelensky criticó la decisión del Kremlin por elegir el período más frío en décadas para reanudar los bombardeos y afirmó: “Sin presión a Rusia no terminará. Ahora mismo Moscú elige el terror y la escalada, y es por eso que se requiere máxima presión”. El mandatario ucraniano insistió en la necesidad de recibir más sistemas de defensa aérea para proteger a la población frente a ataques similares al de la madrugada, el primero dirigido al sector energético desde la tregua declarada el jueves anterior.

El ataque de este martes se produce en un contexto de temperaturas extremas, con registros inferiores a los 20 ℃ bajo cero en Ucrania, y en la víspera de la reanudación de las reuniones trilaterales de paz entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, que comenzaron el mes pasado en la capital de Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Energía ucraniano, Denís Shmigal, precisó que los bombardeos afectaron centrales termoeléctricas responsables del suministro en Kiev, Kharkiv y Dnipró, tres de las principales ciudades del país.

El alcalde Vitali Klichkó informó que 1.170 edificios de Kiev permanecen sin calefacción tras los ataques rusos contra la ciudad (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó que 1.170 edificios de varias plantas en los distritos de Dárnitsia y Dniprovski permanecen sin calefacción tras el ataque. El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) reportó al menos cinco personas heridas y daños materiales en varios edificios residenciales de gran altura.

Está previsto que la segunda ronda trilateral sobre un acuerdo de paz en Ucrania, con mediación de Estados Unidos, se celebre desde este miércoles en Abu Dabi. El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, confirmó que la reunión a tres bandas prevista para el domingo fue aplazada para coordinar agendas, después de que se conociera que el negociador jefe estadounidense, Steve Witkoff, no viajaría a la capital emiratí en esa fecha. Peskov también señaló que el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, mantuvo recientemente un encuentro con representantes de Estados Unidos en Florida, centrado en cuestiones económicas.