El régimen de Irán eleva la tensión ante la cercanía de la flota de EEUU: sumó drones y prometió una respuesta “aplastante”

La República Islámica añadió mil vehículos aéreos no tripulados a su arsenal en respuesta a la presencia militar ordenada por Donald Trump cerca de las costas iraníes. Teherán se niega a negociar un acuerdo nuclear

El régimen de Irán eleva la tensión ante la cercanía de la flota de EEUU: prometió una respuesta “aplastante” (REUTERS/ARCHIVO)

El régimen de Irán ha incrementado la tensión en la región tras la incorporación de mil drones a su arsenal, en respuesta al despliegue de la flota de Estados Unidos cerca de sus costas. La medida se produce en un contexto de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que el país norteamericano está dispuesto a atacar a Irán si no accede a negociar un acuerdo.

Según un comunicado del Ejército iraní, recogido por la agencia Mehr, los nuevos vehículos aéreos no tripulados fueron desarrollados “en línea con las amenazas de seguridad emergentes y las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra de 12 días”. Durante ese conflicto, acontecido en junio entre Israel e Irán, participaron fuerzas estadounidenses que bombardearon las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

A lo largo de esos doce días, Israel llevó a cabo ataques diarios contra infraestructuras militares, civiles y nucleares del país, incluyendo la capital. Se reportó la muerte de más de mil iraníes. Teherán sostiene una industria robusta de fabricación de drones y misiles. En 2024, el país presentó un nuevo dron con un alcance de 2.000 kilómetros, autonomía de vuelo de 24 horas y capacidad para transportar “todo tipo de munición y bombas”.

Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de instigar las protestas de 2025, que dejaron entre 3.117 y 6.126 muertos según distintas fuentes. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La República Islámica de Irán enfrenta en este momento la posibilidad de una intervención militar estadounidense, luego de que el portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de escolta, compuesto por tres destructores, fueran posicionados cerca de aguas iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles sobre el envío de una gran flota militar a Irán que el tiempo para negociar un acuerdo nuclear justo se está agotando. En un mensaje publicado en la red Truth Social, Trump afirmó: “Una armada masiva se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”.

El mandatario subrayó que la flota está preparada para cumplir su misión “con rapidez y violencia, si es necesario”, y urgió al régimen iraní a sentarse a negociar un acuerdo “justo y equitativo: sin armas nucleares, uno que sea bueno para todas las partes”. Trump concluyó: “El tiempo se acaba, es realmente esencial”.

El ejército iraní anuncia que los nuevos drones fueron desarrollados tras la guerra de doce días con Israel y EEUU en 2024 (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente estadounidense recordó que, durante una ocasión anterior en la que Irán no accedió a negociar, se ejecutó la llamada “Operación Martillo de Medianoche”, que, según sus palabras, provocó una gran destrucción en Irán. Trump advirtió: “El próximo ataque será mucho peor. No permitan que eso vuelva a suceder”.

La orden de enviar la flota fue tomada tras las protestas que comenzaron en Irán a finales de diciembre de 2025 y que la República Islámica reprimió violentamente. El gobierno iraní acusa a Estados Unidos e Israel de estar detrás de las manifestaciones, que surgieron por motivos económicos y pronto derivaron en demandas para poner fin al régimen. Las autoridades de Teherán cifran en 3.117 los muertos por la represión, mientras que la organización HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra a 6.126 fallecidos.

