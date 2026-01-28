Mundo

La apertura de PokéPark Kanto deslumbra a los fans de Pokémon en Tokio

Cientos de visitantes podrán recorrer hábitats naturales y actividades interactivas mientras la ciudad lidia con récords de turistas y nuevas medidas para controlar el flujo

Guardar
PokéPark Kanto ofrece un recorrido
PokéPark Kanto ofrece un recorrido inmersivo con más de 600 estatuas de Pokémon en un bosque natural y una plaza central interactiva

El PokéPark Kanto abre sus puertas en Inagi, un suburbio de Tokio, como el primer parque temático permanente dedicado a Pokémon. La inauguración de este espacio de 26.000 metros cuadrados coincidió con el 30° aniversario de la franquicia, lo que representó un hito para seguidores y familias. La apertura no solo atrajo a fanáticos de Japón, sino también a visitantes internacionales que buscan experiencias únicas vinculadas a la cultura del entretenimiento japonés.

El parque se destaca por su ambientación natural, un bosque donde más de 600 estatuas de Pokémon a escala real se encuentran repartidas en hábitats interactivos. La experiencia se divide en dos zonas principales: el Bosque Pokémon, repleto de figuras ocultas entre árboles y césped, y el Pueblo Seda, que presenta una plaza central diseñada para el encuentro entre visitantes. Ambas áreas ofrecen rincones para explorar y fotografiar, lo que convierte la visita en un recorrido visualmente estimulante.

PokéPark Kanto ofrece un recorrido
PokéPark Kanto ofrece un recorrido inmersivo con más de 600 estatuas de Pokémon en un bosque natural y una plaza central interactiva

Recorrer el parque implica buscar criaturas ocultas entre la vegetación y encontrarse con réplicas como el gigantesco Onix, comparable a un camión, o una manada de Rhyhorns que custodian los caminos. Algunos escenarios recrean comportamientos, como un Bidoof que tala un árbol o un Diglett que saluda a un Eevee sonriente. Estas representaciones permiten a los visitantes sumergirse en el universo Pokémon y experimentar la sensación de estar dentro de un episodio de la serie.

Más allá de la contemplación, el recinto ofrece actividades que expanden la experiencia: búsquedas interactivas, juegos de feria, desfiles temáticos y festivales. El Centro Pokémon facilita la adquisición de productos exclusivos, mientras que un gimnasio permite presenciar batallas con animatrónicos y artistas, lo que añade un componente lúdico y teatral al recorrido. Los organizadores diseñaron estos espacios para que familias y grupos de amigos encuentren opciones para todas las edades.

Los precios de entrada van desde 7.900 yenes (51 dólares) para el acceso estándar hasta 14.000 yenes (USD 91,6) con pase prioritario. Las entradas se asignan por sorteo y la demanda agotó la disponibilidad para los próximos tres meses, reflejando la anticipación generada. La gestión de las entradas busca evitar aglomeraciones y garantizar una experiencia ordenada.

Los visitantes del parque exploran
Los visitantes del parque exploran hábitats inspirados en el universo Pokémon y encuentran réplicas a gran escala de personajes como Onix y Rhyhorn

La dirección creativa de Junichi Masuda, creador original de la saga y actual director creativo del parque, imprime una visión auténtica y coherente con el universo Pokémon. “Queríamos que los visitantes sintieran que realmente exploran un mundo Pokémon”, explicó Junichi Masuda. Su liderazgo se percibe en cada detalle, desde la selección de especies presentes hasta la atmósfera de los escenarios.

La franquicia exhibe también un enorme peso económico, con ingresos globales superiores a USD 150.000 millones tras tres décadas. E El impacto financiero de Pokémon posiciona a la marca como una de las más valiosas de la industria del entretenimiento mundial.

Las entradas para PokéPark Kanto,
Las entradas para PokéPark Kanto, con precios desde 7.900 yenes, se asignan por sorteo y ya están agotadas para los próximos tres meses

El PokéPark Kanto contribuye al auge del turismo temático vinculado a los videojuegos y el anime en Japón. Desde la apertura de Super Nintendo World en 2021, la industria de parques temáticos se consolidó, intensificando la exportación cultural japonesa y el atractivo internacional del país. La creación de espacios como PokéPark responde a la creciente demanda de experiencias inmersivas, lo que refuerza el papel de Japón como referente global en innovación lúdica.

Según The Guardian, el lanzamiento de este parque ocurrió en un periodo de récords turísticos para Japón, que recibió a 42 millones de visitantes en 2025. La debilidad del yen tras la pandemia favoreció la llegada de turistas, aunque también generó problemas sociales y cierto malestar por la saturación en áreas urbanas. Frente a esta situación, el Gobierno promulgó una nueva legislación, impulsada por la primera ministra Sanae Takaichi, destinada a limitar el turismo excesivo y proteger la calidad de vida de los residentes.

La apertura del PokéPark Kanto se suma a los atractivos para viajeros extranjeros y alimenta el debate sobre el turismo sostenible. El parque refuerza la fascinación global por Pokémon y anticipa un mayor flujo de turistas hacia Tokio, consolidando los parques temáticos como uno de los motores del crecimiento económico y cultural en el sector. Así, la marca Pokémon no solo se mantiene vigente, sino que se proyecta como un símbolo de la creatividad japonesa y su capacidad de reinventarse para nuevas generaciones.

Temas Relacionados

PokéPark KantoPokémonParques temáticos JapónTurismo en TokioJunichi MasudaSanae TakaichiTurismo temáticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

La Unión Europea plantea prohibir el acceso de los menores a las redes sociales

El bloque está considerando la medida justo cuando Francia avanza por ese camino

La Unión Europea plantea prohibir

La UE sancionó a ex funcionarios del régimen de Al Assad por el desarrollo de armas químicas

El reciente reporte internacional atribuye responsabilidades sobre el uso de armas químicas en Siria, lo que ha llevado a que el bloque europeo evalúe más medidas contra altos cargos vinculados al antiguo gobierno

La UE sancionó a ex

Ruanda llevó al Reino Unido a La Haya para pedir más de USD 135 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

El gobierno ruandés recalcó que Londres rechazó negociar “nuevas condiciones” económicas tras la anulación del pacto por parte de Starmer

Ruanda llevó al Reino Unido

La Iglesia de Inglaterra confirmó a Sarah Mullally como primera mujer arzobispo de Canterbury

El nombramiento marca un hecho histórico que genera reacciones diversas tanto dentro de la feligresía anglicana como en comunidades religiosas internacionales

La Iglesia de Inglaterra confirmó

La patrulla de élite que vigila Groenlandia: por qué los trineos con perros superan a helicópteros y satélites

Donald Trump se burló de la defensa danesa, pero la unidad Sirius es clave para vigilar el Ártico. Los patrulleros sobreviven hasta cinco meses aislados en temperaturas de -40°C

La patrulla de élite que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Cero impunidad en violencia contra

“Cero impunidad en violencia contra la mujer”: Sheinbaum destacó que se investigarán los casos en las fuerzas armadas

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Reabre la A-6 de Madrid tras ser cortada este miércoles por la nieve

Fiscalía abre investigación contra el exciclista Lucho Herrera por desaparición forzada de cuatro personas en Fusagasugá

Fuga en centro transitorio de Neiva: dos presos fueron recapturados y otros dos más se entregaron

Gustavo Petro declaró el principio del fin de la Ley 100 de Álvaro Uribe y revivió un debate histórico sobre la salud en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Jeff Bezos recuperó el podio

Jeff Bezos recuperó el podio de los más ricos del mundo del ranking de Forbes tras una fuerte suba de las acciones de Amazon

La Unión Europea plantea prohibir el acceso de los menores a las redes sociales

La UE sancionó a ex funcionarios del régimen de Al Assad por el desarrollo de armas químicas

Ruanda llevó al Reino Unido a La Haya para pedir más de USD 135 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

Amnistía denuncia una "campaña incansable" de los talibán para "desmantelar la libertad de prensa"

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebran su amor en medio de tensiones familiares

Heated Rivalry es un éxito en Rusia, donde la comunidad LGBTQ+ es brutalmente censurada

La esposa de Bruce Willis reveló que el actor no sabe que padece demencia: “El cerebro está cambiando”

Amir El-Masry reveló su intensa preparación para interpretar a Prince Naseem: “Me sometí a jornadas de 12 horas en el gimnasio”

Kristen Stewart se manifestó muy crítica con la industria del cine: “A las actrices nos tratan como basura”