La apertura de PokéPark Kanto deslumbra a los fans de Pokémon en Tokio

El PokéPark Kanto abre sus puertas en Inagi, un suburbio de Tokio, como el primer parque temático permanente dedicado a Pokémon. La inauguración de este espacio de 26.000 metros cuadrados coincidió con el 30° aniversario de la franquicia, lo que representó un hito para seguidores y familias. La apertura no solo atrajo a fanáticos de Japón, sino también a visitantes internacionales que buscan experiencias únicas vinculadas a la cultura del entretenimiento japonés.

El parque se destaca por su ambientación natural, un bosque donde más de 600 estatuas de Pokémon a escala real se encuentran repartidas en hábitats interactivos. La experiencia se divide en dos zonas principales: el Bosque Pokémon, repleto de figuras ocultas entre árboles y césped, y el Pueblo Seda, que presenta una plaza central diseñada para el encuentro entre visitantes. Ambas áreas ofrecen rincones para explorar y fotografiar, lo que convierte la visita en un recorrido visualmente estimulante.

Recorrer el parque implica buscar criaturas ocultas entre la vegetación y encontrarse con réplicas como el gigantesco Onix, comparable a un camión, o una manada de Rhyhorns que custodian los caminos. Algunos escenarios recrean comportamientos, como un Bidoof que tala un árbol o un Diglett que saluda a un Eevee sonriente. Estas representaciones permiten a los visitantes sumergirse en el universo Pokémon y experimentar la sensación de estar dentro de un episodio de la serie.

Más allá de la contemplación, el recinto ofrece actividades que expanden la experiencia: búsquedas interactivas, juegos de feria, desfiles temáticos y festivales. El Centro Pokémon facilita la adquisición de productos exclusivos, mientras que un gimnasio permite presenciar batallas con animatrónicos y artistas, lo que añade un componente lúdico y teatral al recorrido. Los organizadores diseñaron estos espacios para que familias y grupos de amigos encuentren opciones para todas las edades.

Los precios de entrada van desde 7.900 yenes (51 dólares) para el acceso estándar hasta 14.000 yenes (USD 91,6) con pase prioritario. Las entradas se asignan por sorteo y la demanda agotó la disponibilidad para los próximos tres meses, reflejando la anticipación generada. La gestión de las entradas busca evitar aglomeraciones y garantizar una experiencia ordenada.

La dirección creativa de Junichi Masuda, creador original de la saga y actual director creativo del parque, imprime una visión auténtica y coherente con el universo Pokémon. “Queríamos que los visitantes sintieran que realmente exploran un mundo Pokémon”, explicó Junichi Masuda. Su liderazgo se percibe en cada detalle, desde la selección de especies presentes hasta la atmósfera de los escenarios.

La franquicia exhibe también un enorme peso económico, con ingresos globales superiores a USD 150.000 millones tras tres décadas. E El impacto financiero de Pokémon posiciona a la marca como una de las más valiosas de la industria del entretenimiento mundial.

El PokéPark Kanto contribuye al auge del turismo temático vinculado a los videojuegos y el anime en Japón. Desde la apertura de Super Nintendo World en 2021, la industria de parques temáticos se consolidó, intensificando la exportación cultural japonesa y el atractivo internacional del país. La creación de espacios como PokéPark responde a la creciente demanda de experiencias inmersivas, lo que refuerza el papel de Japón como referente global en innovación lúdica.

Según The Guardian, el lanzamiento de este parque ocurrió en un periodo de récords turísticos para Japón, que recibió a 42 millones de visitantes en 2025. La debilidad del yen tras la pandemia favoreció la llegada de turistas, aunque también generó problemas sociales y cierto malestar por la saturación en áreas urbanas. Frente a esta situación, el Gobierno promulgó una nueva legislación, impulsada por la primera ministra Sanae Takaichi, destinada a limitar el turismo excesivo y proteger la calidad de vida de los residentes.

La apertura del PokéPark Kanto se suma a los atractivos para viajeros extranjeros y alimenta el debate sobre el turismo sostenible. El parque refuerza la fascinación global por Pokémon y anticipa un mayor flujo de turistas hacia Tokio, consolidando los parques temáticos como uno de los motores del crecimiento económico y cultural en el sector. Así, la marca Pokémon no solo se mantiene vigente, sino que se proyecta como un símbolo de la creatividad japonesa y su capacidad de reinventarse para nuevas generaciones.