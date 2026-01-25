Mundo

El régimen de Irán admitió que bloqueó internet para evitar la difusión de imágenes de la represión durante las protestas

“La difusión de videos es algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano”, señaló Yusef Pezeshkian, hijo del jefe de Estado Masoud Pezeshkian y asesor de la República Islámica

Guardar
Irán admitió que el internet
Irán admitió que el internet fue bloqueado para evitar la difusión de imágenes de las protestas en contra del régimen (AP/ARCHIVO)

El hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, asesor del régimen, solicitó este sábado el restablecimiento del acceso a internet en el país, tras más de dos semanas de bloqueo ordenado por las autoridades. Pezeshkian advirtió que la medida solo profundizaría el descontento social y reconoció que la restricción se impuso en respuesta a la violenta represión de las recientes protestas antigubernamentales.

A través de un mensaje en la red Telegram, Pezeshkian afirmó que mantener el corte de internet “generará descontento y ampliará la brecha entre el pueblo y el gobierno”. El asesor presidencial señaló desconocer cuándo se restablecería el servicio y explicó que la decisión de mantenerlo suspendido responde al temor de las autoridades por la difusión de videos y fotografías relacionados con las manifestaciones que se intensificaron la semana pasada.

“La difusión de videos es algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano. Bloquear internet no resolverá nada; sólo postergará el problema”, señaló.

El corte de internet en
El corte de internet en Irán, impuesto el 8 de enero, coincide con la represión de protestas iniciadas en el Gran Bazar de Teherán por el colapso del rial (EFE/Jaime León)

El régimen iraní bloqueó el acceso global a internet el 8 de enero, coincidiendo con el punto más álgido de las protestas, que se iniciaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán debido al colapso del rial, la moneda nacional. Las manifestaciones, que rápidamente se extendieron por el país, fueron convocadas por diversos sectores, incluyendo el príncipe exiliado Reza Pahlavi.

Durante los días de mayor tensión, se reportaron disparos en la capital y, según testigos citados por Human Rights Watch, la cantidad de manifestantes en las calles fue inédita. “Las autoridades iraníes han demostrado repetidamente que no tienen respuestas más que balas y represión brutal para las personas que salen a las calles”, declaró Bahar Saba de la organización.

Las autoridades iraníes temen la
Las autoridades iraníes temen la difusión de videos y fotos de la represión durante las protestas, según declaraciones del asesor presidencial (EFE/ARCHIVO)

Las cifras de víctimas varían ampliamente. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, estimó que el número de muertos podría superar las 25.000 personas. En contraste, el gobierno iraní informó el miércoles de 3.117 fallecidos, de los cuales 2.427 fueron calificados como “mártires”, una categoría que agrupa a miembros de las fuerzas de seguridad y a transeúntes ajenos a las protestas. El viceministro del Interior, Ali Akbar Pourjamshidian, reconoció en televisión estatal que la violencia escaló el 8 de enero y que “más de 400 ciudades estuvieron involucradas”.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con base en Estados Unidos, elevó el saldo a 5.137 muertos, de los cuales 4.834 serían manifestantes, 208 personal gubernamental, 54 niños y 41 civiles no involucrados. La organización indicó que contrastó sus cifras con registros públicos y testimonios directos dentro de Irán.

La ONG Iran Human Rights
La ONG Iran Human Rights estimó más de 25,000 muertos en las protestas, mientras el gobierno reconoce oficialmente solo 3,117 fallecidos (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Mientras tanto, el grupo de monitoreo NetBlocks sugirió que el gobierno podría estar implementando una “intranet más altamente filtrada” y un sistema de “conectividad basada en listas blancas”. Las autoridades justificaron el corte de internet bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, atribuyendo las protestas a un supuesto complot extranjero liderado por Estados Unidos e Israel.

A pesar de las versiones oficiales, la magnitud de la represión y el hecho de que el propio gobierno admitiera miles de muertes subrayan la gravedad de los acontecimientos recientes en Irán.

Temas Relacionados

Protestas en IránYusef PezeshkianGobierno de IránHuman Rights WatchAgencia de Noticias de Activistas de Derechos HumanosTeheránGran Bazar de TeheránRepresiónInternetNetBlocksÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Gholamhosein Mohseni Ejei, presidente del poder judicial, exigió juicios rápidos para los detenidos en el marco de las protestas contra la República Islámica

El régimen iraní amenazó con

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

Serguéi Melik-Bagdasarov, embajador ruso en Caracas, afirmó que agentes de seguridad venezolanos actuaron con “negligencia” y facilitaron la operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención del narco dictador

Rusia afirmó que el ex

Los baños termales de los monos japoneses revelan una inesperada conexión entre comportamiento y salud microbiana

Un nuevo estudio en Japón explora cómo esta costumbre de los Macaca fuscata influye en sus parásitos y bacterias intestinales, desafiando viejas ideas sobre la relación entre higiene animal y bienestar

Los baños termales de los

El gobierno de Irak anunció que procesará y juzgará a los terroristas del Estado Islámico trasladados desde Siria

La administración iraquí anunció que los combatientes del grupo yihadista, transferidos desde centros de detención sirios bajo mediación estadounidense, enfrentarán juicio nacional tras investigaciones a cargo de fuerzas de seguridad de ese país

El gobierno de Irak anunció

Steve Witkoff afirmó que EEUU e Israel están alineados sobre los próximos pasos para la segunda fase del plan para Gaza

Tras la reunión que mantuvo el sábado con Netanyahu, el enviado norteamericano dijo que ambos países coinciden “en la importancia de continuar la cooperación en todos los asuntos críticos para la región”

Steve Witkoff afirmó que EEUU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Solo cuatro de las ocho

Solo cuatro de las ocho líneas de Rodalies retomarán el servicio completo este lunes: todos los recorridos serán “gratuitos durante un mes”

Policía de Bogotá encontró dos docenas de celulares robados escondidos en el centro: pretendían ser comercializados

Dólares para las reservas: restan USD 3.600 millones por liquidar de empresas que colocaron deuda

Ucayali: se registra sismo de magnitud 4.8 en Coronel Portillo

SRE informó que Brasil asumió representación diplomática de México en Perú tras conflicto

INFOBAE AMÉRICA
Llegó al Manchester United sin

Llegó al Manchester United sin hablar inglés y dejó sin reacción a Roy Keane: “No sabía qué otra cosa decir”

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Juan Carlos Ferrero se pasa al golf para entrenar la salud mental de Ángel Ayora

Hamás anuncia que ha dado todos los detalles para hallar el último cuerpo por entregar a Israel

Más de un millón de clientes están sin electricidad por la "monstruosa" tormenta que afecta a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor