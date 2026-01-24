Mundo

El régimen chino abrió una investigación contra su general de más alto rango y número 2 militar de Xi Jinping

Se trata de Zhang Youxia, quien ocupa el segundo puesto en la Comisión Militar Central, justo por debajo del presidente

Zhang Youxia (REUTERS/Tingshu Wang)
Zhang Youxia (REUTERS/Tingshu Wang)

El Ministerio de Defensa Nacional del régimen de China informó sobre la apertura de una investigación contra el general de mayor rango del país, Zhang Youxia, quien ocupa el segundo puesto en la Comisión Militar Central (CMC), justo por debajo del presidente Xi Jinping.

Zhang es investigado por “supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley”.

A sus 75 años, Zhang Youxia se desempeña como vicepresidente primero de la CMC, el principal órgano de dirección del Ejército Popular de Liberación (EPL). También integra el Politburó, compuesto por 24 miembros, el segundo escalón de poder en el Partido Comunista Chino (PCCh).

Desde octubre, Zhang compartía la vicepresidencia con Zhang Shengmin, ascendido tras liderar el departamento anticorrupción del Ejército.

El comunicado oficial, emitido en la web del Ministerio y difundido por la agencia Xinhua, precisa que también se ha iniciado una investigación sobre Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto.

El texto no especifica las violaciones atribuidas a Zhang y Liu, aunque en casos previos estos anuncios han anticipado acusaciones formales de corrupción.

Zhang Youxia es el general
Zhang Youxia es el general de mayor rango del país (REUTERS/Florence Lo)

El comunicado señala que la decisión se adoptó “tras deliberación” por el Comité Central del PCCh, del que dependen tanto el Politburó como el Comité Permanente.

Desde que asumió el poder en 2012, Xi Jinping promovió purgas dentro de la cúpula militar con el objetivo de combatir la corrupción y fortalecer la lealtad de los altos mandos al PCCh y a su liderazgo.

Durante su tercer mandato, iniciado en 2022, la CMC redujo de siete a cuatro el número de miembros, la cifra más baja desde el fin del maoísmo en 1976, como resultado de estas purgas.

En los últimos años, comandantes de distintas ramas militares, comisarios políticos y ministros de Defensa han sido investigados. En octubre pasado, las autoridades anunciaron la expulsión de hasta nueve generales del Ejército y del PCCh.

El caso de mayor repercusión fue el de He Weidong, quien tras un rápido ascenso en 2022 se convirtió en el ‘número 3’ del Ejército. He desapareció de la vida pública en marzo de 2025 y fue acusado formalmente de corrupción. Su expulsión marcó un precedente, al ser el primer vicepresidente uniformado de la CMC destituido en funciones en casi sesenta años, desde He Long en 1967, durante la Revolución Cultural china.

Entre otros líderes militares recientemente purgados figuran el almirante Miao Hua, considerado cercano a Xi; los ministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu; y los comandantes de la Fuerza de Cohetes Li Yuchao y Wang Houbin.

