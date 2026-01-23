Mundo

La primera ministra de Japón disolvió el Parlamento en vísperas de las elecciones anticipadas previstas para el 8 de febrero

El presidente de la Cámara Baja informó la decisión de Sanae Takaichi, quien busca obtener una nueva mayoría legislativa y conseguir el apoyo para reformas sociales y militares

La primera ministra japonesa, Sanae
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reacciona durante una conferencia de prensa en su residencia oficial el 19 de enero de 2026 en Tokio, Japón (Rodrigo Reyes Marin/REUTERS)

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, disolvió este viernes el Parlamento en vísperas de las elecciones anticipadas previstas para el 8 de febrero. La decisión se basa en el alto nivel de apoyo que registra su gabinete en las encuestas, con la expectativa de que esto impulse a su partido gobernante, actualmente impopular, hacia la victoria.

Durante la sesión, el presidente del Parlamento leyó la carta oficial de disolución de la Cámara Baja, mientras los legisladores entonaban el tradicional grito de guerra de “banzai”.

La primera mujer en liderar el país comunicó el lunes pasado su intención de disolver la Cámara Baja, con el objetivo de obtener respaldo popular para iniciativas que protejan a los hogares frente al aumento del costo de vida y refuercen el gasto en defensa.

La coalición gobernante, integrada por el PLD y el Partido de Innovación de Japón (JIP), cuenta actualmente con una ajustada mayoría parlamentaria.

La primera ministra apuesta a que el respaldo al gabinete se traduzca en un mandato fortalecido, aunque el PLD enfrenta bajos niveles de aprobación y varios escándalos recientes.

La Cámara Baja del Parlamento nipón en Tokio, el 23 de enero de 2023 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El profesor Hidehiro Yamamoto, de la Universidad de Tsukuba, señaló a la agencia AFP que “no está claro si el alto apoyo público al gabinete de Takaichi realmente conducirá al apoyo al PLD”. Según el académico, la principal preocupación de la ciudadanía gira en torno a las medidas para enfrentar la inflación.

El viernes, datos gubernamentales revelaron que la inflación en Japón se desaceleró en diciembre, impulsada principalmente por los subsidios estatales a la electricidad y el gas. El índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos frescos, registró un aumento interanual del 2,4%, frente al 3% de noviembre. Esta tasa, aunque menor, sigue por encima del objetivo del 2% establecido por el banco central local.

El malestar social por el encarecimiento de la vida fue un factor clave en la caída del anterior primer ministro, Shigeru Ishiba, a quien Takaichi sucedió en octubre.

Durante años, la isla enfrentó deflación, pero más recientemente experimentó un aumento en los costos de vida, agravado por la debilidad crónica del yen, que eleva el precio de las importaciones. El arroz se convirtió en un símbolo de la situación: su precio se duplicó a mediados de 2025 respecto al año anterior y, aunque disminuyó en los últimos meses, en diciembre seguía un 34% más alto que doce meses atrás, según cifras oficiales.

Sanae Takaichi tomó el liderazgo de Japón en medio de una difícil situación económica que dejó el ex primer ministro Shigeru Ishiba (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool)

Para responder a estos desafíos y fortalecer la cuarta economía mundial, el gabinete de Takaichi aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (USD 770.000 millones) para el año fiscal que inicia en abril de 2026.

No obstante, la decisión de disolver la Cámara Baja despertó críticas entre los partidos de oposición. Jun Azumi, del Partido Democrático Constitucional (CDP), advirtió que esta medida podría retrasar la aprobación del presupuesto y “sacrificaría los medios de vida” de la población.

Si resulta elegida, Takaichi se comprometió a reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos durante dos años, con el propósito de “aliviar la carga” de quienes enfrentan dificultades por la inflación. Las fuerzas de oposición también solicitaron reducciones fiscales como respuesta al aumento del costo de vida.

Sin embargo, el enfoque de gasto fiscal “proactivo” impulsado por Takaichi podría agravar la deuda pública de Japón, que se proyecta superará el 230% del PIB en el año fiscal 2025-26. La primera ministra sostiene que su política es “responsable”.

Un hombre pasa corriendo por delante del edificio del Banco de Japón (BOJ) en Tokio (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo)

El Banco de Japón, encargado de la estabilidad de precios, anunciará su decisión de política monetaria este viernes tras una reunión de dos días. Desde principios de 2024, la entidad ha subido en varias ocasiones los tipos de interés de referencia con el objetivo de contener la inflación.

Se prevé que el banco central mantenga estables las tasas, aunque los analistas estarán atentos a sus comentarios sobre las recientes perturbaciones en el mercado financiero.

(Con información de AFP)

Cómo logró el país más

Donald Trump dijo que una

Otra amenaza de Irán a

Dinamarca descartó que la soberanía

Steve Witkoff se reunió con
