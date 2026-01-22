Mundo

Un enfermero alemán condenado por 10 asesinatos podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales

La fiscalía de Aquisgrán investiga decenas de casos sospechosos en el historial del enfermero de cuidados paliativos, quien fue sentenciado a cadena perpetua en noviembre por administrar dosis letales a pacientes

FOTO DE ARCHIVO: Pacientes de
FOTO DE ARCHIVO: Pacientes de COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos en una clínia de Darmstadt, Alemania, el 12 de diciembre de 2021 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Un enfermero de cuidados paliativos condenado en noviembre pasado por asesinar a 10 pacientes y por intentar matar a otros 27 en Alemania podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales. La fiscalía de Aquisgrán reveló que existe un número elevado de casos sospechosos bajo revisión, aunque advirtió que se trata de sospechas preliminares que podrían descartarse tras los exámenes forenses. La investigación ampliada se centra en períodos anteriores a los crímenes por los cuales el enfermero ya fue condenado.

El tribunal regional de Aquisgrán lo condenó a cadena perpetua por 10 asesinatos y 27 intentos de asesinato cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. Los jueces determinaron que el hombre, de 44 años, administró dosis excesivas de sedantes y analgésicos a pacientes gravemente enfermos sin justificación médica durante turnos nocturnos en el hospital Rhein-Maas de Würselen, cerca de Aquisgrán. El enfermero suministró morfina y midazolam a pacientes ancianos, en su mayoría, con el propósito de reducir su carga laboral nocturna.

La fiscalía estableció que las drogas fueron administradas de forma reiterada y que el acusado era plenamente consciente de las consecuencias potencialmente fatales. El enfermero mostraba irritación y carencia de empatía hacia pacientes que requerían un nivel superior de atención, comportándose como “amo de la vida y la muerte”, según los fiscales. Durante el juicio iniciado en marzo, el acusado negó los cargos y alegó que su intención era ayudar a los pacientes a dormir.

La sentencia incluyó la determinación de “particular gravedad de culpa”, una figura legal alemana que impide la liberación anticipada tras 15 años de prisión, el período mínimo habitual para condenas a cadena perpetua en el país. Los jueces concluyeron que las acciones estuvieron motivadas por incomodidad personal y el deseo de imponer orden durante sus turnos nocturnos.

FOTO DE ILUSTRACIÓN: Un residente
FOTO DE ILUSTRACIÓN: Un residente de la residencia de ancianos Haus an der Linde recibe la vacuna contra la COVID-19 en Lichtenstein, Sajonia, Alemania, el 27 de diciembre de 2020, el día en que el país inicia su programa de vacunación (Robert Michael/Pool vía Reuters/Foto de archivo)

Como parte de la investigación ampliada, las autoridades han ordenado alrededor de 60 exhumaciones. Veintisiete ya fueron completadas y aproximadamente 30 permanecen pendientes. Los resultados de autopsia aún no están disponibles en muchos casos y determinarán si pueden presentarse cargos adicionales.

La fiscalía de Colonia también examina muertes vinculadas a hospitales donde el enfermero trabajó antes de su traslado a Würselen, ubicado a 65 kilómetros de distancia. Hasta el momento se han realizado dos exhumaciones en esa jurisdicción: los restos de una mujer de 94 años fallecida en 2018 y de un paciente de 78 años que murió en 2015. Las autoridades de ambas fiscalías confirmaron que se están preparando potenciales nuevos cargos, aunque advirtieron que cualquier proceso judicial adicional es improbable que comience antes de 2027.

El enfermero había trabajado en el hospital Rhein-Maas desde 2020. El caso salió a la luz en julio de 2024, cuando la dirección del hospital notó una caída pronunciada en las muertes de pacientes durante las vacaciones del enfermero. Sospechando un patrón, el hospital alertó a las autoridades. Las víctimas incluían tanto pacientes terminales como otros que se preparaban para recibir el alta, evidenciando la naturaleza indiscriminada de los crímenes.

FOTO DE ILUSTRACIÓN: Una enfermera
FOTO DE ILUSTRACIÓN: Una enfermera prepara una dosis de refuerzo de la vacuna Moderna contra la COVID-19, Spikevax, contra la enfermedad del coronavirus en un centro de vacunación en Berlín, Alemania, el 1 de enero de 2022 (REUTERS/Michele Tantussi/Foto de archivo)

El caso evoca inquietantes similitudes con el del ex enfermero Niels Högel, quien recibió cadena perpetua en 2019 tras ser condenado por asesinar a 85 pacientes en dos hospitales del norte de Alemania. Högel es considerado el asesino serial más prolífico de la historia moderna alemana. Entre 2000 y 2005, administró drogas cardíacas letales a pacientes con el propósito de intentar reanimarlos posteriormente y recibir elogios de sus colegas.

Los psiquiatras determinaron que sufría un trastorno narcisista severo. La investigación de aquel caso llevó a la exhumación de 134 cuerpos y reveló que las tasas de muertes y reanimaciones se habían más que duplicado cuando Högel estaba de turno. La policía estima que podría haber asesinado a más de 200 personas, aunque la cremación de muchos cuerpos destruyó evidencia crucial.

Los casos de enfermeros asesinos en Alemania han expuesto fallos sistémicos graves en la supervisión hospitalaria. En el caso de Högel, colegas en el hospital de Delmenhorst admitieron haber tenido sospechas sobre su comportamiento irregular, y algunos empleados fueron acusados de homicidio negligente por no actuar de manera decisiva. Más recientemente, en julio de 2024, un especialista en cuidados paliativos de 40 años fue llevado a juicio en Berlín, acusado de matar a 15 pacientes con inyecciones letales entre 2021 y 2024.

