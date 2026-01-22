Mundo

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos

Un ataque aéreo israelí alcanzó un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción mientras los reporteros documentaban distribución de ayuda humanitaria. El incidente eleva a casi 220 el número de periodistas palestinos asesinados desde octubre de 2023

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una visita de periodistas a Gaza organizada por el Ejército israelí, en la que supone la única manera para la prensa extranjera de entrar en el enclave palestino, dado el veto a su acceso por parte del Gobierno israelí. Todas las fotografías publicadas han sido previamente revisadas y censuradas por el Ejército Israelí (EFE/María Traspaderne)

Al menos once palestinos murieron el miércoles en la Franja de Gaza, entre ellos tres periodistas, dos niños de 13 años y una mujer, durante una serie de ataques del Ejército israelí en distintas zonas del enclave, según informaron fuentes hospitalarias y organizaciones de medios en la región. Los hechos ocurrieron en una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, mientras Estados Unidos intenta impulsar la segunda fase del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Entre las víctimas se encuentran tres periodistas palestinos identificados como Mohammad Salah Qashta, Anas Ghanem y Abdul Raouf Samir Shaat, quienes perdieron la vida al ser alcanzado su vehículo por un ataque israelí mientras filmaban cerca de un campamento de desplazados gestionado por un comité egipcio en la zona de Netzarim, en el centro de Gaza. Según explicó Mohammed Mansour, portavoz del comité, el vehículo era conocido por las autoridades israelíes como perteneciente a la misión egipcia. Imágenes difundidas por el comité mostraron el automóvil completamente destruido y en llamas al borde de la carretera.

El hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, recibió los cuerpos de víctimas alcanzadas por drones israelíes en el campo de refugiados de Bureij y de tres hermanos muertos en un bombardeo de tanques. En la ciudad de Bani Suheila, el Hospital Nasser confirmó la muerte de un niño de 13 años que fue baleado por militares israelíes mientras recogía leña, según relató su madre, Safaa al-Sharafy, a The Associated Press.

Uno de los bombardeos impactó directamente un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza mientras los tres reporteros registraban imágenes con un dron de la distribución de ayuda a desplazados.

El ejército israelí declaró que sus tropas identificaron a varios sospechosos que operaban un dron afiliado a Hamas que representaba una amenaza para sus fuerzas.

FOTO DE ARCHIVO: Ezzeldin al-Masri
FOTO DE ARCHIVO: Ezzeldin al-Masri sostiene el equipo utilizado por su hermano Hussam al-Masri, el periodista de Reuters muerto por un ataque israelí el lunes, mientras opera una transmisión de vídeo en directo en el Hospital Nasser de Gaza, en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, 26 de agosto de 2025 (REUTERS/Ramadan Abed/File Photo)

El ataque ocurre en un momento crítico. La semana pasada, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Esta etapa contempla el establecimiento de una administración palestina tecnocrática de transición y el inicio de la desmilitarización completa y reconstrucción del enclave, aunque careció de detalles sobre cómo ejecutar los aspectos más complejos del acuerdo.

Reporteros Sin Fronteras expresó indignación por el ataque. Martin Roux, jefe del área de crisis de la organización, afirmó que este ataque aislado contra periodistas identificables por su equipo de reporteo podría constituir un crimen de guerra. Sara Qudah, coordinadora del programa para Medio Oriente y África del Norte del Comité para la Protección de Periodistas, señaló que la avanzada tecnología de vigilancia y objetivos de Israel hace implausibles las afirmaciones de identificación errónea.

FOTO DE ARCHIVO. Palestinos caminan
FOTO DE ARCHIVO. Palestinos caminan entre montones de escombros y edificios dañados durante un alto el fuego entre Israel y Hamas, en el norte de la Franja de Gaza. 19 de noviembre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

El ejército israelí sostiene que varios periodistas atacados en Gaza eran terroristas afiliados a grupos militantes palestinos, aunque estas acusaciones han sido rechazadas por organizaciones de defensa de la prensa que señalan la ausencia de pruebas. Israel prohíbe desde el inicio del conflicto el ingreso de periodistas internacionales a Gaza, salvo visitas guiadas esporádicas, lo que convierte a los reporteros palestinos en los únicos testigos independientes.

El alto el fuego vigente desde el 10 de octubre ha demostrado ser frágil. Las autoridades gazatíes (controladas por Hamas) han denunciado más de 466 muertos desde el inicio del cese al fuego, mientras que Israel reporta la muerte de tres de sus soldados en el mismo período.

